Os melhores aparelhos nas costas para hérnia de disco em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Saúde AZ Como muitas lesões nas costas, uma hérnia de disco pode causar dor crônica que interfere principalmente em nossas atividades e trabalho do dia-a-dia. O melhor colete para hérnia de disco suporta e estabiliza a região lombar, resultando em uma postura melhorada e níveis de dor reduzidos. O que é uma hérnia de disco? Um disco espinhal fica entre as vértebras das costas. É uma combinação de tecidos conjuntivos fortes que ajudam a manter a coluna no lugar enquanto também atuam como uma almofada para suavizar o impacto. Um disco é composto por uma camada externa resistente e uma parte interna mais macia, como uma rosquinha de geleia! À medida que envelhecemos, o centro de um disco pode perder água, o que diminui seu efeito de amortecimento. Uma hérnia de disco ocorre quando o centro mole de um disco é deslocado através de uma ruptura na camada externa. Isso geralmente acontece nas vértebras inferiores da coluna lombar. Uma hérnia de disco pode não apresentar nenhum sintoma, mas geralmente causa dor considerável, além de dormência, formigamento e fraqueza em outras áreas do corpo devido à pressão nos nervos circundantes. O seguinte vídeo do YouTube explica o que são hérnias de disco e demonstra como elas ocorrem, usando rosquinhas de geléia, é claro: Quem precisa de uma cinta traseira para hérnia de disco? Uma cinta traseira para hérnia de disco é um produto semelhante a um espartilho feito de tecido elástico, que geralmente incorpora uma almofada lombar e suportes de metal ou plástico. Este produto ajuda a aliviar a dor de uma hérnia de disco comprimindo a área das costas e apoiando-a na postura correta. Como é uma forma de tratamento sem medicamentos e não cirúrgica, é adequada para todas as idades, no entanto, a maioria das hérnias de disco ocorre em pessoas com idade entre 30 e 50 anos, e 95% dos casos em pessoas com idade entre 25 e 55 anos ocorrem na região da coluna lombar . Como escolho a melhor cinta traseira para hérnia de disco? Ao escolher o melhor colete para hérnia de disco, é importante consultar um profissional médico ou fisioterapeuta sobre quais recursos você precisa e qual produto melhor atende às suas necessidades. É importante escolher um suporte para as costas que se ajuste confortavelmente a você e forneça suporte à área dolorida sem restringir seus movimentos. Muitos produtos disponíveis são vendidos em uma seleção de tamanhos e também possuem várias tiras e fechos ajustáveis ​​para garantir um ajuste perfeito. Ao medir sua cintura para estabelecer seu tamanho, os homens devem medir em torno da parte mais larga da barriga, pois geralmente é maior do que o tamanho da calça, e as mulheres que têm quadris grandes em proporção à cintura devem considerar o próximo tamanho. Qual é a melhor maneira de usar uma cinta traseira para hérnia de disco? Uma cinta traseira para hérnia de disco geralmente não requer nenhuma montagem. Você simplesmente precisa envolvê-lo em torno de sua cintura, ou um pouco abaixo da cintura, dependendo da localização do seu disco herniado, e fechá-lo usando os fechos que geralmente são tiras de velcro. A maioria dos produtos são ajustáveis, e isso pode ser feito antes de colocar o aparelho ou enquanto você já o está usando. Se o produto tiver uma almofada lombar removível, estabeleça se você prefere ou não essa pressão e suporte extras, e isso pode mudar depois de usar a órtese por um período de tempo. Os suportes para as costas para hérnia de disco foram projetados para serem usados ​​durante todo o dia enquanto você completa suas tarefas e exercícios normais. Quais são os recursos e benefícios de uma cinta traseira para hérnia de disco? Uma cinta traseira para hérnia de disco tem muitos recursos. Muitos produtos oferecem uma almofada de apoio lombar removível, que permite que você decida o nível de compressão e suporte necessário e remova ou substitua essa almofada conforme necessário. Muitos modelos também possuem alças e alças extras, o que significa que você pode apertar a órtese e aumentar o suporte e o nível de estabilização de que você precisa. Alguns coletes para hérnia de disco são fabricados com tecido que retém o calor do corpo, e isso ajuda a melhorar a cicatrização através do aumento da circulação na área afetada. Muitos produtos são leves e feitos de tecidos respiráveis ​​que evitam a transpiração e o superaquecimento, além de serem fáceis de limpar e de secagem rápida. A absorção de umidade é um recurso que ajuda a garantir que a órtese permaneça seca durante todo o dia, mesmo durante o exercício. Ao contrário da crença popular, uma cinta lombar para hérnia de disco não causa enfraquecimento dos músculos abdominais, na verdade, fortalece-os através do incentivo à técnica correta de levantamento. Também ajuda a corrigir e melhorar a postura e descomprimir as vértebras da coluna vertebral. O suporte adicional de uma cinta lombar para hérnia de disco ajuda a melhorar a confiança do usuário e permite que ele retorne às suas atividades normais mais rapidamente, embora seja necessário tomar cuidado até que a área esteja totalmente reabilitada. Qual é a melhor cinta traseira para hérnia de disco? Existem muitos produtos para hérnia de disco disponíveis que podem ser adquiridos através de seu médico, farmácia ou online. Selecionamos cinco modelos que estão prontamente disponíveis e analisamos mais de perto os recursos, benefícios e custo de cada um.









Nossa escolha Depois de avaliar esses cinco produtos em sua qualidade, eficácia e preço, em nossa opinião, a melhor cinta lombar para hérnia de disco é a cinta lombar ComfyMed Premium Quality CM-102M com almofada lombar removível. Este produto foi considerado um dos mais eficazes para aliviar a dor causada por hérnias de disco e diminui a dor localizada e secundária. A almofada lombar removível e as alças de fixação exclusivas permitem que o usuário ajuste facilmente o nível de suporte obtido e personalize o produto para atender às suas necessidades. O suporte traseiro ComfyMed era de qualidade superior aos modelos Sparthos, Vive e Aid Brace, todos com problemas de fabricação e problemas de dimensionamento. O colete ComfyMed também foi melhor custo-benefício do que o colete Vive. Esta cinta traseira ComfyMed é totalmente ajustável para caber em uma ampla variedade de tamanhos e é durável, confortável e leve de usar. Não é restritivo e é fácil de lavar, e o material retém o calor terapêutico para ajudar na cicatrização e na perda de peso. Os recursos exclusivos e eficazes deste produto, combinados com qualidade superior e relação custo-benefício, significam que a cinta lombar ComfyMed Premium Quality CM-102M com almofada lombar removível é a melhor cinta traseira para hérnia de disco atualmente disponível. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report