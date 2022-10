Os melhores cremes para alívio da dor no joelho em 2022

Saúde AZ

A dor na região do joelho pode ser causada por uma variedade de lesões e condições. O melhor creme para alívio da dor no joelho reduz o desconforto e a inflamação e ajuda a auxiliar o processo de cicatrização, seja a dor aguda ou crônica.

O que é o creme para alívio da dor no joelho?

O creme de alívio da dor no joelho é um analgésico tópico, o que significa que é um método de alívio da dor, que é aplicado localmente na fonte de rigidez, inflamação ou desconforto. Este produto é eficaz no tratamento e gestão de vários problemas do joelho, como gota, tendinite, bursite, osteo e artrite reumatóide, condromalácia patelar e rupturas dos ligamentos ou meniscos do joelho. Também é benéfico para uso após a cirurgia para ajudar a reduzir o desconforto e a inflamação.

O creme para alívio da dor no joelho geralmente contém um anti-inflamatório natural, como arnica ou capsaicina, como ingrediente ativo. Existem alguns produtos disponíveis que contêm um anti-inflamatório não esteróide como ibuprofeno, aspirina ou diclofenaco. A maioria dos cremes para alívio da dor no joelho sem receita médica geralmente inclui ingredientes ativos naturais, embora alguns produtos que contenham uma dose mais baixa de anti-inflamatórios não esteróides estejam disponíveis.

Quem precisa de creme para alívio da dor no joelho?

O creme para alívio da dor no joelho geralmente pode ser usado por pessoas de todas as idades, pois esses produtos geralmente não contêm medicamentos com receita médica. O creme de alívio da dor no joelho pode ser usado para várias condições e problemas. É benéfico para auxiliar no tratamento e recuperação de lesões como lesões do LCA e MCL, bem como condições como tendinite, bursite e artrite.

O uso de cremes tópicos para alívio da dor no joelho é uma alternativa preferível ao uso de medicamentos por via oral, pois a chance de efeitos colaterais é muito menor. Como sempre, é importante discutir sua condição com um profissional médico e obter aconselhamento adequado às suas necessidades antes de iniciar um novo tratamento, especialmente para pacientes idosos, crianças e grávidas.

Os benefícios anti-inflamatórios dos cremes para alívio da dor no joelho podem ser usados ​​para tratar e gerenciar problemas em outras partes do corpo, como costas, pescoço, ombro, pulso, quadril e pé, e condições como dores de cabeça, lesões por esforços repetitivos, síndrome das pernas inquietas, fascite plantar e hematomas gerais, entorses e distensões.

Como escolho o melhor creme para alívio da dor no joelho?

Ao escolher o melhor creme para alívio da dor no joelho, você deve primeiro decidir sobre o nível correto de alívio da dor necessário para o seu problema, e consultar um profissional médico é realmente bom para obter conselhos sobre qual tratamento é melhor para suas necessidades e situação. Existem produtos disponíveis que contêm medicamentos anti-inflamatórios anti-esteróides que são muitas vezes mais potentes do que aqueles que contêm apenas anti-inflamatórios naturais como ingredientes ativos.

Tendo isso em mente, os produtos que são compostos apenas de ingredientes naturais têm uma probabilidade muito menor de contraindicações com outros medicamentos, e esses produtos também tendem a ser mais suaves para a pele com menor risco de irritação ou outras reações negativas. As outras características a serem consideradas ao escolher o melhor creme para alívio da dor no joelho são a consistência e a sensação da pomada, se ela tem alguma cor ou cheiro, e a probabilidade de irritar a pele, especialmente se a pele for sensível.

Qual é a melhor maneira de usar o creme de alívio da dor no joelho?

A melhor maneira de usar o creme para alívio da dor no joelho é aplicá-lo topicamente na área afetada e massageá-lo na pele até que seja absorvido. O creme para alívio da dor no joelho pode ser aplicado até quatro vezes por dia para ajudar a aliviar todos os níveis de dor. Lavar as mãos após a aplicação deste produto é muito importante, pois se tocar nos olhos, nariz ou boca pode irritar as mucosas.

A aplicação de creme de alívio da dor no joelho antes do exercício é uma das maneiras mais benéficas de usar este produto; vai aliviar a dor que permite otimizar o seu treino. Também é eficaz aplicar o produto antes de ir para a cama, pois proporcionará alívio durante a noite e o ajudará a dormir melhor.

O creme de alívio da dor no joelho pode ser usado sozinho ou em conjunto com um suporte, como uma cinta. O vídeo a seguir mostra como aplicar o creme para alívio da dor no joelho e inclui envolver a área com filme plástico e um curativo que é útil se o creme for particularmente pegajoso ou gorduroso:

É importante saber que qualquer produto que contenha anti-inflamatórios não esteroides não deve ser usado ao mesmo tempo que um remédio oral com o mesmo princípio ativo, pois isso pode causar complicações como úlceras estomacais e hemorragias internas.

Quais são as características e benefícios do creme de alívio da dor no joelho?

Há muitos benefícios em usar creme de alívio da dor no joelho. Como é um anti-inflamatório tópico, é perfeito para quem tem problemas com a ingestão de comprimidos ou não deseja tomar um extra a cada dia. É também uma forma de tratamento preferível para pessoas com problemas gastrointestinais, pois o anti-inflamatório é absorvido externamente pela pele, não internamente pelo estômago.

O risco de sofrer quaisquer efeitos colaterais é mínimo com o creme para alívio da dor no joelho, e qualquer coceira ou irritação que você possa sentir após o uso de um anti-inflamatório tópico geralmente se deve a outros ingredientes do produto, em vez do próprio ingrediente ativo.

Alguns cremes para alívio da dor no joelho proporcionam sensações de aquecimento ou resfriamento na área afetada; estes podem ajudar a aliviar a dor e desconforto. Outros produtos são tingidos de uma determinada cor, para que seja mais fácil aplicar a pomada com precisão. Alguns cremes para alívio da dor no joelho agem muito rapidamente e o alívio quase instantâneo pode ser sentido, enquanto outros fazem várias aplicações por um longo período de tempo para resultados mais duradouros.

Qual é o melhor creme para alívio da dor no joelho?

Com uma variedade tão grande de produtos e pomadas disponíveis para o alívio da dor no joelho, pode ser uma tarefa muito complicada escolher o melhor creme para sua condição. Facilitamos as coisas para você e encontramos cinco dos melhores cremes para alívio da dor no joelho atualmente disponíveis e avaliamos cada um em recursos, qualidade e custo-benefício.











Nossa escolha

Depois de avaliar esses cinco produtos, em nossa opinião, o melhor creme para alívio da dor no joelho é o Blue Emu Original Analgésic Cream. A combinação de ingredientes ativos, incluindo óleo de emu, glucosamina, MSM e Aloe vera, mostrou-se muito eficaz para aliviar a dor no joelho. Este produto foi o único colorido, para aplicação fácil e precisa, e também foi significativamente melhor custo-benefício do que todos os outros cremes para alívio da dor no joelho que avaliamos.

O creme Blue Emu é hidratante e tem aroma evanescente, ao contrário do produto Max Relief. Também tem uma sensação agradável e não gordurosa e é absorvido rapidamente pela pele para um alívio rápido. Este creme é eficaz no alívio da dor causada por uma variedade de condições como fibromialgia e artrite, bem como problemas em outras áreas do corpo.

A combinação de eficácia, recursos e custo-benefício fazem do Creme Analgésico Blue Emu Original nossa escolha para o melhor creme para alívio da dor no joelho atualmente disponível.

