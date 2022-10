Os melhores cintos de hérnia para alívio da dor e suporte em 2022

Report This Content

Saúde AZ Uma hérnia pode ser muito dolorosa e geralmente precisará ser reparada por um cirurgião. Até que a cirurgia possa ser realizada, um cinto de hérnia pode ajudá-lo a controlar seus sintomas. O cinto não é uma cura, mas usar um cinto pode ajudar a aliviar um pouco a dor e o desconforto. Uma hérnia acontece quando um órgão empurra uma área de tecido de uma semana e geralmente ocorre no abdômen e na virilha. Várias coisas podem causar uma hérnia, incluindo tosse, espirros e excesso de peso. Levantar cargas muito pesadas também é outra atividade que pode levar as pessoas a desenvolver uma hérnia. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube onde um médico explica sobre os sintomas de hérnia e cirurgia: Quem precisa usar um cinto de hérnia? Se um médico o examinou e diagnosticou uma hérnia, você pode precisar usar um cinto de hérnia até poder fazer a cirurgia. Você pode usar o cinto para conter a saliência até que a hérnia seja reparada. Os cintos de hérnia podem ser usados ​​por homens e mulheres e também existem cintos projetados para crianças. Você também pode ter que usar um cinto de hérnia após a cirurgia até que tenha cicatrizado adequadamente. O cinto ajudará a proteger a área que foi operada para evitar que ocorram mais problemas. Você pode reduzir gradualmente a quantidade de tempo que usa o cinto de hérnia até não precisar mais dele. Se você teve uma hérnia reparada, pode valer a pena usar um cinto quando estiver fazendo alguma atividade física. Mesmo que você não tenha mais uma hérnia, a área que foi operada ainda pode estar fraca. Qualquer tipo de proteção que você possa dar a essa área só será benéfica. Algumas pessoas não são adequadas para cirurgia devido à idade avançada ou outras condições médicas existentes. Se sua hérnia não puder ser reparada por um cirurgião, você pode usar um cinto para conter a protuberância. Usar um cinto de hérnia decente deve fazer você se sentir mais confortável e parte da dor também pode diminuir. Alguns bebês e crianças pequenas podem ter que usar um cinto de hérnia até que tenham idade suficiente para fazer a cirurgia. Se a criança não estiver com muita dor, o médico pode adiar a cirurgia até que a criança termine de crescer. Existem cintos no mercado adequados para bebês, mas muitos cintos serão feitos sob medida por um especialista. Muitas pessoas também usam um cinto de hérnia porque são autoconscientes sobre a protuberância feia resultante de uma hérnia. As pessoas usam um cinto de hérnia sob a roupa para esconder a protuberância. Como funciona um cinto de hérnia? Um cinto de hérnia é basicamente uma grande faixa elástica projetada para apoiar e comprimir uma protuberância abdominal. A banda envolve o abdômen e pressiona a hérnia para mantê-la no lugar. As bandas são geralmente presas com uma ou mais tiras de fixação de velcro. Cintos de hérnia também fornecem algum suporte para os músculos abdominais que podem estar fracos ao redor da área da protrusão. A compressão fornecida pelo cinto pode ajudar a construir os músculos devido à resistência. Os músculos abdominais terão que trabalhar mais para empurrar o cinto, o que pode ajudar a torná-los mais fortes. Como escolho um cinto de hérnia? Certifique-se de comprar um cinto de hérnia que se ajuste a você adequadamente para que seja eficaz. Meça em torno da parte mais larga do seu abdômen antes de encomendar um cinto para que você possa selecionar um tamanho adequado. O cinto de hérnia precisa envolver seu abdômen e costas com material suficiente para prender o cinto com segurança. Verifique a espessura do cinto de hérnia para garantir que seja grande o suficiente para conter a potrusão. Todos os cintos de hérnia são diferentes e alguns cuidados são necessários ao selecionar um. Se o seu cinto for muito estreito, não será eficaz e você não terá nenhum alívio. Compre um cinto de hérnia que seja fácil de colocar, tirar e ajustar sem ajuda. A última coisa que você quer é lutar para colocar o cinto quando estiver com dor e desconforto. Alguns cintos de hérnia são de fixação frontal e são mais fáceis de colocar do que os cintos de fixação traseiros. Certifique-se de comprar um cinto de hérnia feito de materiais de boa qualidade, garantindo durabilidade. Devido à tensão no cinto, a costura também precisa ser boa para não se desfazer. Se o cinto de hérnia tiver fechos de velcro, certifique-se de que o velcro seja forte para manter o cinto no lugar. Também é útil se você procurar um cinto de hérnia que permita algum ajuste. Você pode perder ou ganhar peso enquanto tem uma hérnia e pode precisar fazer alguns ajustes no cinto. Vale a pena comprar um cinto um pouco maior do que você precisa para compensar qualquer ganho de peso. Se você for usar um cinto de hérnia sob a roupa ou diretamente próximo à sua pele, procure um que tenha algum acolchoamento. Um cinto não acolchoado pode irritar a pele e, em alguns casos, pode ocorrer uma erupção cutânea. Muitos cintos têm almofadas removíveis e alguns também têm um forro macio para torná-los confortáveis. Use um cinto de hérnia que possa ser lavado na máquina ou um que possa ser lavado à mão e seco ao ar. Quando você está usando um cinto, você vai suar e precisa manter o cinto limpo. Um cinto de hérnia devidamente limpo durará mais e também será mais higiênico. Aqui está uma lista essencial de coisas a serem observadas ao escolher um cinto de hérnia adequado: Compre um cinto de hérnia de tamanho adequado.

Verifique a largura do cinto.

Use um cinto de hérnia bem feito.

Compre um cinto que possa ser ajustado.

Compre um cinto que seja fácil de colocar.

Procure um cinto que seja macio contra a pele.

Use um cinto de hérnia que seja fácil de limpar. Qual é o melhor cinto de hérnia? Analisamos uma ampla variedade de cintos de hérnia e selecionamos cinco que fornecem um bom nível de suporte para pessoas com hérnia. As principais coisas que analisamos foram a compressão, o preço e a qualidade de cada correia. Analisamos os cinco cintos de hérnia e destacamos alguns prós e contras de cada produto.









Nossa escolha Todos os cintos de hérnia que vimos são elásticos e têm tiras de fixação de velcro. Todos os cintos fornecem suporte e compressão decentes para pessoas com hérnia. Os cintos são adequados para homens e mulheres e nenhum dos produtos era excessivamente caro. Depois de olhar atentamente para todos os produtos, o melhor cinto de hérnia é o cinto de hérnia OTC. Este cinto de hérnia tem um preço razoável e é feito de elástico e velcro de boa qualidade, tornando-o eficaz. O cinto oferece uma boa relação custo / benefício, suporte e compressão adequados e é fácil de colocar, tirar e ajustar. Também gostamos do fato de que este cinto de hérnia está disponível em cinco opções de tamanho. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem.

