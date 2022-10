Os melhores aparelhos de ombro para dor ou lesão no manguito rotador em 2022

Report This Content

O manguito rotador é um grupo de músculos e tendões que mantêm o osso do braço na cavidade do ombro. Se esses tecidos forem danificados, você sentirá alguma dor e desconforto e provavelmente precisará de atenção médica. Você também pode precisar usar uma cinta de ombro para proteger e apoiar o manguito rotador enquanto ele cicatriza. O manguito rotador pode se machucar de várias maneiras e muitas pessoas que praticam esportes danificaram o manguito rotador. Torcer o braço, levantar muito peso e contatos pesados ​​podem danificar os músculos e tendões. Depois de rasgar os músculos do meu braço há alguns anos, meu médico me disse para usar uma cinta de ombro. A órtese definitivamente ajudou na minha recuperação e aliviou um pouco da dor que eu estava sentindo. Foi realizado um estudo que concluiu que era benéfico usar uma órtese de ombro quando lesionado. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube onde um médico explica a anatomia e a função do manguito rotador: Quem precisa usar uma cinta de ombro para manguito rotador? Quando você sofreu uma lesão no manguito rotador, provavelmente precisará usar uma cinta de ombro até que a lesão seja curada. Apoiar os músculos do braço e do ombro ajudará a aliviar um pouco da dor associada à lesão. Muitos médicos e fisioterapeutas dizem aos pacientes para usarem uma cinta de ombro quando o manguito rotador estiver danificado. Você também pode precisar usar uma cinta de ombro após a cirurgia do manguito rotador até se recuperar totalmente. Seu braço e ombro ficarão bastante doloridos após a operação e uma cinta ajudará. Uma cinta também pode ajudar a curar uma lesão no ombro para que você não precise realizar um procedimento cirúrgico. Você também pode usar uma cinta de ombro quando sua lesão cicatrizar para proteger seu ombro contra mais lesões. Se você pratica esportes ou faz trabalhos manuais, precisa cuidar do ombro lesionado. Embora você possa não sentir mais dor, a área que foi ferida ainda pode estar fraca. Como funciona uma cinta de ombro para manguito rotador? Uma cinta de ombro é um dispositivo básico que fornece suporte para a parte superior do braço e ombro após uma lesão ou cirurgia. Há um manguito que se encaixa ao redor do braço e do ombro, o que dá um ajuste confortável. Há também uma alça de segurança que passa ao redor do peito e das costas, além de uma alça de ajuste. Devido ao fato de que as cintas de ombro são um ajuste confortável, elas ajudam a curar músculos e tendões danificados. O ajuste confortável fornece alguma compressão que estimulará o fluxo sanguíneo para o tecido lesionado. Quando os músculos e tendões estão recebendo um suprimento adequado de sangue, eles se curam mais rapidamente. Uma cinta de ombro também pode imobilizar seu braço para que ele não se mova na cavidade do ombro. Manter o braço imobilizado ajudará o manguito rotador a cicatrizar e evitar mais danos. A quantidade de imobilização dependerá do tipo de órtese usada e quão apertada ela é. Uma cinta de ombro também pode ser usada para construir massa muscular após uma lesão ou cirurgia. Se o seu ombro estiver fora de ação por um período de tempo, os músculos precisarão ser desenvolvidos. A resistência fornecida por uma cinta fará com que os músculos trabalhem mais, o que ajuda a construí-los de volta. Como escolho uma cinta de ombro para o manguito rotador? É muito importante que sua cinta de ombro se encaixe adequadamente e também seja confortável. Uma cinta de ombro muito grande ou pequena não será eficaz e sua lesão pode não cicatrizar adequadamente. Quando uma cinta de ombro é colocada, ela deve estar bem ajustada para que permaneça no lugar. Certifique-se de comprar uma cinta de ombro adequada para o ombro que precisa ser apoiado. Muitos suspensórios se encaixam no ombro esquerdo ou direito e alguns são projetados para caber apenas no lado direito ou apenas no esquerdo. Você deve comprar uma cinta de ombro ajustável para que você possa ajustá-la na posição correta. A maioria das cintas de ombro tem uma alça ajustável para que seu braço possa ser posicionado corretamente. Use uma cinta que tenha uma fivela de boa qualidade ou fechos de velcro para que a alça fique bem presa. Compre uma cinta de ombro feita de materiais de alta qualidade para longevidade. Uma cinta que foi mal feita ou com costura de baixa qualidade não será durável e você provavelmente terá que substituí-la. O tecido deve ser grosso o suficiente para dar suporte ao ombro sem ser tão grosso que seja desconfortável. Se você for usar sua órtese por longos períodos de tempo, use uma feita de materiais respiráveis. O tecido respirável ajudará a minimizar a transpiração e a parte superior do braço ficará mais fresca. A transpiração excessiva pode levar a erupções cutâneas ou outras condições de pele. Se o seu médico ou fisioterapeuta lhe disser para administrar terapia fria, você deve procurar uma cinta de ombro com uma bolsa que possa conter uma bolsa de gelo. A terapia a frio é frequentemente usada para tratar lesões do manguito rotador e ter uma bolsa de gelo na órtese pode ser benéfica. Usar este tipo de órtese significa que você não terá que retirá-lo para administrar a terapia fria. Se você planeja usar sua cinta de ombro por baixo da roupa, escolha uma que seja leve. Uma cinta leve será mais confortável e menos visível por baixo de uma camisa ou suéter. Vale a pena notar que você pode precisar experimentar alguns suspensórios antes de encontrar um com o qual esteja feliz. Uma cinta que funciona para uma pessoa pode não ser adequada para outra. Aqui estão algumas coisas para procurar ao escolher uma cinta de ombro para manguito rotador: Compre uma cinta de ombro que se encaixe corretamente.

Compre uma cinta que seja fácil de ajustar.

Use uma cinta que seja confortável.

Compre uma cinta de ombro que seja bem feita.

Use uma cinta feita de tecido respirável. Qual é a melhor cinta de ombro para manguito rotador? Analisamos uma seleção de suspensórios adequados para apoiar o manguito rotador. Ao revisar cada aparelho, analisamos o preço, a qualidade e os materiais usados ​​para fazer o aparelho. Também analisamos o suporte fornecido pelos suspensórios e listamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todas as cintas de ombro que analisamos oferecem um bom nível de suporte para o ombro após lesões do manguito rotador. As cintas de ombro que analisamos são todas projetadas de maneira semelhante e com preços razoáveis. Depois de comparar todos os produtos, a melhor cinta de ombro para manguito rotador é a cinta de estabilidade de ombro Babo Care. Esta cinta de ombro fornece suporte adequado para o manguito rotador e é confortável de usar. O material de neoprene de boa qualidade é macio, respirável e muito fácil de manter limpo. Os níveis de ajuste desta órtese também foram excelentes, tornando a órtese adequada para outros tipos de lesão no ombro. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

