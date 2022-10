Os melhores pacotes de gelo para dor no pé e no tornozelo em 2022

Saúde AZ

Alguns dias você simplesmente parece estar de pé por horas a fio. Chegando em casa você mal pode esperar para tirar os sapatos e deixar seus pés relaxarem. Um saco de ervilhas congeladas pode ajudar a acalmar qualquer inchaço, mas se isso for uma coisa normal, talvez seja hora de procurar a melhor bolsa de gelo para dor nos pés.

Além de aliviar as dores do desgaste diário, as compressas de gelo para os pés proporcionam alívio rápido do inchaço e da dor após uma queda ou cirurgia. Muitas condições crônicas, como artrite ou fascite plantar, também se beneficiam do uso regular de gelo nos pés. A terapia do gelo não é apenas um remédio caseiro alternativo, mas uma técnica medicamente comprovada de reduzir a dor e a inflamação.

Mas você sabia que o uso incorreto do tratamento com gelo pode piorar as coisas? Aqui veremos quando você deve usar gelo para o máximo benefícios seguros antes de procurar a melhor bolsa de gelo para uso nos pés.

Quando você deve usar gelo?

Uma pesquisa da American Podiatric Medical Association (APMA) descobriu que 77 por cento dos americanos experimentaram dor no pé. Apenas um terço deles procuraria atendimento especializado por um podólogo. Se não for tratada corretamente, uma lesão no pé ou no tornozelo pode rapidamente se tornar debilitante.

Na maioria dos casos de lesão no pé ou tornozelo, os sintomas são moderados e não requerem intervenção médica extensa. A terapia fria às vezes é a melhor maneira de tratar a dor e a inflamação combinada com descanso e relaxamento. Basicamente, fique frio e coloque os pés para cima ou RICE (descanse, congele, comprima e eleve).

O tratamento a frio será mais eficaz nos primeiros dias após uma lesão. A terapia com gelo funciona melhor em casos de trauma agudo associado a hematomas ou inchaço. A dor extrema geralmente é instantânea em casos de trauma agudo, como deixar cair um livro no pé ou torcer o tornozelo.

No vídeo do YouTube a seguir, um médico naturopata examina quando usar tratamento com calor ou gelo para dores e lesões nos pés:

Como a terapia de gelo funciona com dor no pé?

O gelo aplicado na área afetada resfria o tecido mole e contrai os vasos sanguíneos em um processo conhecido como vasoconstrição. Isso reduz o fluxo sanguíneo que minimiza o sangramento na área. Menos sangramento ajuda a diminuir a irritação e o inchaço, o que ajuda na mobilidade normal.

A exposição a temperaturas mais frias também ajudará a entorpecer suas fibras sensoriais para reduzir a dor e o desconforto. O fluido que aumenta em inchaços contém produtos químicos inflamatórios que irritam os nervos e tecidos circundantes, causando dor.

Como usar a terapia fria

Colocar gelo diretamente em sua pele causará queimaduras de gelo. Sempre coloque um tecido entre a pele e o gelo ou use uma bolsa de gelo especialmente projetada. As queimaduras de gelo realmente reverterão os efeitos do gelo e abrirão os vasos sanguíneos, o que aumentará o fluxo sanguíneo para a área.

Para evitar ainda mais queimaduras de gelo, você deve limitar a quantidade de tempo em que aplica a bolsa de gelo no pé. O tempo ideal para a terapia com gelo é de aproximadamente 15 a 20 minutos. Recomenda-se permitir que a área volte à temperatura normal antes de reaplicar.

O gelo deve ser aplicado o mais rápido possível após a lesão e continuado em intervalos regulares por três a cinco dias. O AMPA desencoraja o uso de gelo sozinho para tratar uma lesão e argumenta que é mais eficaz quando combinado com descanso, gelo, compressão e elevação (RICE).

Quando você deve evitar o uso de compressas de gelo

Em algumas situações não é aconselhável usar bolsa de gelo ou terapia de frio. Estes incluem condições como diminuição da sensação, onde você pode causar uma queimadura de gelo. Pessoas com pressão alta ou problemas cardíacos não devem usar gelo devido ao efeito vasoconstritor no fluxo sanguíneo.

A terapia com gelo não é recomendada para idosos ou crianças pequenas. Evite colocar gelo diretamente sobre uma ferida aberta. E, finalmente, as pessoas que sofrem da doença de Raynaud, uma condição rara que afeta os vasos sanguíneos, devem evitar a terapia com gelo.

Qual é o melhor bloco de gelo para dor no pé?

Algumas compressas de gelo são projetadas para serem usadas em muitas partes diferentes do corpo, enquanto outras são projetadas especificamente para os pés. As bolsas de gelo para os pés normalmente envolvem o pé e talvez o calcanhar. Uma tira de velcro pode ser usada para fixação e, às vezes, compressão também, com um ajuste seguro, o que significa que você permanece móvel.

Tamanho, ou ajuste, importa quando se trata de escolher uma bolsa de gelo. A bolsa de gelo deve ser grande o suficiente para cobrir a área afetada, seja apenas o arco do pé ou o calcanhar também. A maioria das compressas de gelo para os pés vem em tamanho único.

É importante garantir que o tecido usado para cobrir a bolsa de gelo proteja sua pele do frio. Você também precisará de um material flexível o suficiente para se moldar aos contornos dos pés. Se a bolsa de gelo for projetada para ser reutilizável, certifique-se de que seja durável o suficiente para suportar o uso repetido.

Nossa escolha

Pés doloridos e cansados ​​podem ser um efeito colateral infeliz de seu estilo de vida ativo. Ficar de pé o dia todo tem seu preço. Mas a dor no pé não deve impedi-lo de ser ativo no dia seguinte também. A melhor bolsa de gelo para dor no pé reduzirá a dor e o inchaço entorpecendo a área afetada rapidamente e acelerando a cicatrização.

Existem muitos pacotes de gelo genéricos que você pode equilibrar em seus pés, eu até sou conhecido por usar um saco de ervilhas congeladas. Mas uma bolsa de gelo projetada para uso no pé garantirá que você leve o frio para a área necessária rapidamente, e ele também permanecerá lá.

O tratamento com gelo é melhor quando usado como parte de um tratamento de descanso, gelo, compressa e elevação. A compressão ajustável usada pelo The Pain Soother Ankle Cold Compression Therapy Wrap, em nossa opinião, o torna o melhor bloco de gelo para dores nos pés. Um tecido resistente à temperatura garante que o gelo permaneça frio por mais tempo, com compressão adicional para alívio máximo da dor.

