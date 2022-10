O melhor estofamento para muletas em 2022

As muletas médicas padrão não são os itens mais confortáveis ​​de usar. Se você já recebeu muletas do hospital, sabe muito bem a dor que elas causam em suas mãos e braços. O melhor acolchoamento para muletas proporcionará alívio da dor nas axilas e evitará atrito, hematomas ou erupções cutâneas.

Depois de um acidente de esqui quando eu era mais jovem, tive que suportar muletas por seis semanas debilitantes. Até descobrir o preenchimento extra, parecia que alguém estava enfiando um pedaço de pau debaixo dos meus braços o dia todo. Eu estava frustrado e com dor. Talvez se Long John Silver tivesse descoberto o melhor estofamento para muletas, ele não teria sido um pirata tão zangado — perder aquele maldito papagaio poderia ter ajudado também!

Se suas muletas são uma inconveniência de curto prazo ou talvez um fato contínuo da vida, nós o cobrimos. Veremos o que considerar ao escolher o estofamento para suas muletas antes de conferir alguns dos protetores mais vendidos no mercado. Não há mais panos de prato amassados ​​com fita adesiva prendendo-os.

Como deixar suas muletas mais confortáveis

Você não está sozinho se precisar usar muletas. Números dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimam que mais de 6,5 milhões de pessoas usam andador, bengala ou muletas para ajudar na mobilidade. Ao ficar preso usando muletas após uma lesão na perna, você pode descobrir em breve que, além da lesão, você sofre com a dor de seus novos dispositivos de caminhada.

Ajuste de muleta

Garantir que suas muletas se encaixem corretamente pode ser tão importante quanto qualquer acolchoamento. Tente obter muletas ajustáveis, se puder, que se ajustem à sua altura. A maioria das muletas modernas possui seções telescópicas fáceis de usar que permitem personalizar a altura da muleta.

Para muletas nas axilas, deslize as muletas sob os braços e coloque as pontas ligeiramente à frente dos pés. Ajuste as muletas para que elas fiquem um ou dois centímetros abaixo das axilas – elas nunca devem se projetar nas axilas. Sempre use seus sapatos normais do dia a dia e fique de pé ao alterar a altura de uma muleta.

Para muletas de antebraço, deslize as muletas em seus braços e segure as alças. De pé, flexione o cotovelo para que o pulso fique nivelado em um ângulo de cerca de 30 graus em relação ao quadril. Ajuste a muleta para que ela toque o chão quando mantida nesta posição. A maior parte do antebraço deve ser apoiada pelo apoio de braço e a alça deve estar nivelada com o pulso.

Técnica de uso de muletas

A dor no pulso ou na mão geralmente é um sinal de que você não está segurando as muletas corretamente. As muletas do antebraço e das axilas devem ser usadas com o cotovelo levemente dobrado. Seu antebraço deve estar reto do cotovelo para baixo e você deve tentar não dobrar o pulso ao usar a muleta.

Preste atenção à sua marcha enquanto anda de muletas. Ter uma marcha fora de inclinação aumentará a dor de usar muletas. Manter a postura adequada é essencial para o seu conforto contínuo com o uso de muletas.

O vídeo do YouTube a seguir instrui os pacientes sobre como ajustar a altura da muleta e andar com segurança com muletas.

Deixar seu corpo seguir cada passo pode reduzir a quantidade de pressão que você coloca nas muletas. Permitir que suas articulações se dobrem aliviará um pouco o estresse de andar sobre elas e evitará desconforto. Ninguém espera que você seja um especialista da noite para o dia, pode levar tempo, não se preocupe muito com isso.

Amortecimento das muletas

Uma das maneiras mais baratas de amortecer suas muletas costumava ser enrolar uma toalha ou cobertor e fixá-lo com fita adesiva. Nenhum tecido é certo ou errado para isso, então corte um pedaço velho de material e enrole em uma almofada confortável. Tentando escolher um tecido que não escorregue para manter a segurança.

Outra alternativa é colocar amortecimento sob a almofada de braço existente. Muitas muletas vêm com almofadas de espuma removíveis nas quais você pode colocar amortecimento extra. Isso pode não ser possível com todas as muletas e tome cuidado para não danificar a muleta ao tentar forçar a retirada da almofada.

Ambos os métodos acima podem ser mais baratos, mas não apresentam a segurança adicional de um acolchoamento profissional para muletas. A última coisa que você quer ao usar muletas é suas almofadas caindo no meio da caminhada. Existem muitas opções de preenchimento disponíveis para compra e são relativamente baratas quando você considera os benefícios que elas oferecem.

O que procurar no melhor estofamento para muletas

Ao procurar almofadas para suas muletas, existem alguns fatores importantes a serem considerados. Talvez você esteja procurando substituições para almofadas desgastadas ou adicionando amortecimento extra às suas muletas. Certifique-se de considerar as seguintes qualidades para um conforto duradouro.

Espuma de grau médico ou enchimento de gel

A maioria dos acolchoamentos de muletas usa uma espuma interna para amortecer o braço, embora alguns agora usem gel. Certifique-se de que seja forte e durável e mantenha sua forma. O gel ou espuma também deve ser confortável, pois tira a pressão das axilas, mãos e pulsos.

Tipo de Capa de Tecido

Você deve procurar uma capa de tecido que seja macia e confortável. Tecidos especializados são frequentemente usados ​​para minimizar o atrito e evitar erupções cutâneas ou irritação. As capas de lã ou neoprene são confortáveis, seguras para a maioria dos tipos de pele e mantêm as axilas no lugar. Um tecido macio é importante para muletas nas axilas.

Tente escolher um tecido que seja respirável para evitar que a área das axilas fique muito quente. Absorção de umidade, antibacteriano e resistente a odores são outras propriedades a serem procuradas. A lavabilidade na máquina é um bônus que tornará o estofamento mais fácil de manter e cuidar.

Facilidade de instalação

Almofadas de muletas são normalmente projetadas para serem instaladas sobre almofadas de muletas existentes. Para garantir um ajuste adequado, o melhor acolchoamento se estica facilmente. Em seguida, prenda-o na muleta e prenda-o no lugar por segurança.

O acolchoamento do punho pode vir em duas partes ou com tiras que o prendem ao redor do punho. Um forro interno texturizado evitará que o estofamento da alça deslize ou se acumule. Tente escolher um acolchoamento de aderência que não seja muito grosso, pois o volume extra aumentará a fadiga de suas mãos e pulsos.

Durabilidade

Todos esperamos que não fiquemos presos em muletas por muito tempo. Mas às vezes o uso de muletas pode ser estendido ou, para muitos, ser um acessório permanente para seus problemas de mobilidade. Você vai querer um pad que não perca sua forma ou suporte em um tempo muito rápido.

As almofadas de qualidade serão tratadas com UV para evitar que a cor desbote. As propriedades de combate a odores e bactérias prolongarão a vida útil do seu estofamento de muletas. Tecidos que reduzem o atrito também terão menos desgaste em suas roupas e no próprio acolchoamento.

Melhor estofamento para muletas

Nossa escolha

O melhor acolchoamento para muletas apoiará suas axilas, mãos e pulsos. Espero que você só use muletas por um curto período de tempo, mas acolchoamento adicional é um salva-vidas. Se você precisar usar muletas de forma mais permanente, o preenchimento é essencial.

Existem muitas opções de preenchimento disponíveis, muitas dependendo do tipo de muleta que você usa. Em nossa opinião, o melhor acolchoamento para muletas é a almofada de muleta para axilas e capas de aperto de mão. Da marca número um em vendas, Crutcheze, este produto durável inclui tanto o aperto de mão quanto acolchoamentos nas axilas. A espuma sem látex não irrita a pele, proporcionando conforto e suporte duradouros. O tecido de nylon macio usado é respirável, fácil de cuidar e não danifica sua roupa ou pele.

