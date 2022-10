Os melhores colares cervicais em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Saúde AZ Se você já sofreu uma lesão no pescoço ou nas costas, provavelmente sentiu alguma dor. Qualquer lesão ou problema no pescoço ou na coluna pode causar uma variedade de condições dolorosas. Quando há um problema nas costas e no pescoço, pode ser necessário apoiar o pescoço com um colar cervical. Devido ao fato de a cabeça e o pescoço estarem ligados à medula espinhal, é necessário proteger o pescoço. Houve casos em que as pessoas foram movidas após uma lesão sem coleira. Isso os levou a ficarem parcial ou completamente paralisados ​​por toda a vida. Algumas lesões no pescoço ou na coluna podem ser extremamente graves e, em alguns casos, podem ocorrer problemas médicos de longo prazo. Até que o problema seja devidamente diagnosticado por um médico, é essencial que o pescoço seja imobilizado. O colar cervical é um dos dispositivos mais usados ​​para apoiar e imobilizar o pescoço. Quem usa colares cervicais? Coleiras cervicais são comumente usadas por socorristas quando alguém foi ferido em um acidente. Se uma pessoa tiver suspeita de lesão no pescoço, nas costas ou na cabeça, um médico ou paramédico sempre colocará um colar cervical. O colar permanecerá até que o paciente chegue ao pronto-socorro, onde a lesão pode ser avaliada por um médico. Os médicos também podem colocar colares cervicais em seus pacientes quando submetidos a cirurgias nas costas ou no pescoço. Os colares são colocados para imobilizar o pescoço até que a área operada esteja parcial ou completamente curada. Manter o pescoço em uma posição fixa evita que qualquer dano seja causado à área que precisa ser curada. Os colares cervicais às vezes são usados ​​​​para tratar tensões musculares ou danos nos ligamentos. Um colar pode ajudar a tirar alguma pressão dos músculos, o que lhes permitirá curar mais rapidamente. Um colar cervical também apoiará os músculos e ligamentos, o que pode ajudar a reduzir os níveis de dor. As pessoas também usam colares cervicais quando têm pequenos problemas no pescoço recorrentes. Apoiar o pescoço com um colar cervical pode reduzir a dor e o desconforto causados ​​pelo problema. Algumas pessoas também dormirão com um colar cervical macio se sofrerem de rigidez no pescoço ao acordar. Você também verá pilotos de corrida profissionais e pilotos de lanchas usando colares cervicais quando estão dirigindo. Os colares cervicais usados ​​por pilotos profissionais geralmente são feitos sob medida para se adequar ao indivíduo. As coleiras são usadas para proteger o pescoço e a coluna em caso de acidente de corrida. Como funciona um colar cervical? Um colar cervical envolve o pescoço para apoiar as sete vértebras superiores C1 a C7. o colar imobiliza o pescoço e mantém a cabeça no ângulo correto. Existem dois tipos de colar e eles são rígidos ou macios. Colares Cervicais Rígidos Um colar cervical rígido tem um invólucro de plástico ou composto que possui um forro macio removível para torná-lo confortável de usar. As conchas são ergonomicamente projetadas para apoiar a mandíbula e também há uma seção inferior que repousa sobre o peito e os ombros. Esses colares rígidos geralmente são necessários quando o pescoço precisa ser imobilizado após uma lesão ou após uma cirurgia. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que mostra um socorrista ajustando um colar cervical rígido: Colares Cervicais Não Rígidos (Soft) Um colar cervical não rígido é um simples comprimento de espuma esculpida que envolve o pescoço. Esses colares não rígidos permitem algum movimento enquanto ainda apoiam e protegem as vértebras. Esses colares cervicais mais macios também são usados ​​por pessoas que precisam de algum apoio ao dormir. Qualquer que seja o tipo de colar cervical que você tenha que usar, é extremamente importante que você siga as orientações do seu médico. Você pode precisar usar uma coleira apenas por um curto período de tempo ou pode precisar usá-la regularmente. Como escolho um colar cervical? É extremamente importante usar um colar cervical que se ajuste bem para evitar causar mais lesões. O colar deve dar suporte adequado ao seu queixo sem empurrar a cabeça muito para trás. Um colar cervical bem ajustado também pode imobilizar seu pescoço para que o movimento seja limitado. Também é muito importante que você use o tipo correto de colar cervical para obter o máximo benefício. Se você precisar manter o pescoço completamente imobilizado, precisará usar uma coleira rígida. Para lesões menos graves e para dormir, você deve usar um dos golas mais suaves que permitem algum movimento. Escolha um colar cervical que seja fácil de colocar e tirar sem ajuda. A última coisa que você precisa quando está com dor é lutar para colocar ou tirar o colar cervical. Todos os colares têm fechos diferentes, sendo os mais populares o velcro, o gancho e o laço e as fivelas. Você deve usar um colar cervical que pode ser ajustado para diferentes tipos de suporte e conforto. Diferentes lesões no pescoço e nas costas exigirão diferentes tipos de suporte e imobilização. A maioria dos colares cervicais rígidos e macios podem ser ajustados, se necessário. Escolha um colar cervical que seja macio e confortável para que você possa mantê-lo pelo período de tempo necessário. Os colares não rígidos são geralmente macios, pois são feitos de espuma com uma cobertura de tecido. Se você usar um colar cervical rígido, certifique-se de que ele tenha um forro macio para maior conforto. Compre um colar cervical que seja fácil de manter limpo para que fique bonito e não absorva odores. Quando você usa uma coleira por longos períodos de tempo, pode suar e a coleira pode reter um pouco de transpiração. Muitas das coleiras podem ser lavadas à mão e outras podem ser limpas com uma esponja e um pouco de água e sabão. Aqui estão alguns pontos a serem observados ao escolher um colar cervical adequado: Use apenas uma coleira que se ajuste a você corretamente.

Use uma coleira que seja confortável.

Compre um colar cervical bem feito.

Use um colar que possa ser facilmente limpo.

Escolha um colar que seja fácil de colocar.

Compre um colar cervical que possa ser ajustado. Qual é o melhor colar cervical? Analisamos uma ampla variedade de colares cervicais e selecionamos cinco que oferecem o tipo correto de suporte. Analisamos alguns colares cervicais rígidos, bem como alguns colares não rígidos, para obter uma visão ampla do que está disponível. Os principais pontos que analisamos foram o preço, a qualidade e a eficácia de cada colar cervical. Revisamos cinco colares cervicais e também destacamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todos os colares cervicais que analisamos fornecem suporte e alguns deles também imobilizam o pescoço. Analisamos colares cervicais rígidos e não rígidos em uma ampla faixa de preço. Depois de comparar todos os produtos, o melhor colar cervical é o Ambu Perfit Ace Adjustable Collar. A alta qualidade deste colar cervical por um preço razoável faz com que seja uma ótima escolha e uma boa relação custo / benefício. Gostamos dos 16 ajustes de ajuste na gola e do forro de espuma macia para o máximo conforto. O fato de que este colar cervical leve pode ser dobrado também é um recurso útil. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report