As 5 melhores muletas de antebraço em 2022

A maioria das pessoas que teve que suportar muletas nas axilas por mais de duas semanas contará sobre a experiência dolorosa e muitas vezes debilitante que encontraram. Axilas que são esfregadas em carne viva, dor no pulso e, às vezes, danos permanentes nos nervos são contos muito comuns.

Soa familiar?

As muletas tradicionais nas axilas, também conhecidas como axilares, transferem forças de superfície para o corpo que podem causar lesões graves ao paciente. (E nós deveríamos estar usando isso para ajuda recuperação?) Uma condição conhecida como paralisia de muleta é causada pelo uso de muletas nas axilas e pode resultar em paralisia total ou parcial dos músculos dos braços ou das mãos. As muletas axilares ainda são comumente prescritas aqui nos EUA, para algumas pessoas é a única opção, mas para o resto de nós há uma escolha.

As melhores muletas de antebraço podem ser uma solução incrível para muitas pessoas que evitam a dor, o desconforto e as lesões causadas pelas muletas nas axilas. Eles podem levar um pouco de tempo para se adaptar e, quando não são usados ​​para lesões com suporte de peso, são uma escolha melhor para indivíduos mais ativos. Vamos ver por que alguém que precisa de muletas deve experimentar muletas de antebraço antes de olhar para algumas das melhores muletas de antebraço do mercado.

Benefícios das muletas do antebraço versus muletas nas axilas

As muletas de antebraço, às vezes chamadas de muletas Lofstrand, em homenagem à primeira empresa a produzi-las na década de 1950, tendem a ser a escolha preferida para pessoas com deficiências de longo prazo. Eles são projetados para suportar o peso dos membros inferiores e proporcionar mais conforto do que as muletas tradicionais nas axilas. Depois de se familiarizar com o uso, eles podem ser muito mais fáceis de usar e permitir movimentos mais fluidos do que uma muleta axilar.

O vídeo curto a seguir do YouTube mostra um médico explicando como usar a muleta do antebraço.

Usando uma muleta no antebraço, a parte superior do corpo suporta o peso dos membros inferiores sem cortar as axilas ou pressionar o nervo axilar e potencialmente causar danos. Um manguito normalmente fornece um descanso para a parte superior do braço, proporcionando uma posição mais neutra ou natural para as mãos e pulsos. As melhores muletas de antebraço também promovem uma postura melhor do que a posição frequentemente curvada das muletas nas axilas.

Permitindo mais mobilidade, as muletas do antebraço facilitam muito a navegação nas escadas e oferecem maior estabilidade em superfícies ásperas ou irregulares. A maioria dos usuários acham que são mais ágeis e podem se mover mais rápido com muletas no antebraço, é apenas um passo à frente do uso de bengalas. Eles também são normalmente mais leves, mais compactos e mais adequados para viagens, com a maioria das muletas de antebraço agora também em designs esteticamente mais agradáveis.

O que procurar nas melhores muletas de antebraço

Depois de decidir experimentar um par de muletas de antebraço, é mais importante que você escolha o tamanho certo para sua altura. Embora muitas muletas sejam totalmente ajustáveis, elas têm tamanhos diferentes e você deve selecionar aquelas na sua faixa de altura. Se você é mais baixo do que a média, pode ser melhor escolher um tamanho jovem, apenas certifique-se de que ele suporte seu peso.

As muletas de antebraço transferem o peso da parte inferior do corpo para a parte superior do corpo, uma das razões pelas quais podem ser uma ótima opção para crianças. Esteja ciente da capacidade máxima de peso indicada por uma muleta, se você for mais pesado do que a média, pode valer a pena considerar uma muleta de antebraço bariátrica por segurança.

Um manguito mais profundo ou com contornos tornará a muleta muito mais segura de usar e aumentará seu conforto. Preste atenção especial aos materiais usados ​​nas alças e manguitos, alças moldadas em plástico podem ser mais resistentes, mas não oferecem o conforto dos revestimentos de vinil. O peso da muleta é outra consideração para o conforto de uso, com muletas leves permitindo melhor mobilidade.

Melhores muletas de antebraço

Nossa escolha

Se você está procurando uma muleta para uma deficiência de longo prazo, uma lesão de curto prazo ou pós-cirurgia, escolher as melhores muletas de antebraço terá um grande impacto na sua qualidade de vida. Embora muitas muletas possam apresentar medidas de segurança adicionais, como lanternas ou pés de tripé, uma boa muleta básica será aquela que seja leve e confortável de usar, oferecendo estabilidade suficiente. Em nossa opinião, as muletas de antebraço de alumínio Medline MDS805160 são um par de muletas básico e sem frescuras a um preço extremamente acessível, que oferece as melhores muletas de antebraço que você pode comprar hoje.

Com um sistema de extensão telescópico fácil de usar e extra seguro, um manguito contornado revestido de vinil e pontas de borracha articuladas extra largas no pé, as muletas Medline devem ajudar a melhorar sua qualidade de vida enquanto você está menos móvel.

