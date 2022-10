Os 5 melhores colares cervicais em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Saúde AZ Dor no pescoço é uma frase muitas vezes usada em tom de brincadeira para descrever algo que te incomoda (essa é a versão educada, se realmente te incomoda é uma dor na bunda!), mas sofrer com dor crônica no pescoço não é motivo de riso. Uma pesquisa recente descobriu que a dor lombar e no pescoço é uma condição cara em todo o mundo, custando apenas US $ 88 bilhões por ano aos EUA – o terceiro maior custo de qualquer problema de saúde. Os melhores colares cervicais são projetados para aliviar a dor e a pressão na coluna e muitas vezes imobilizam o pescoço para ajudar na recuperação. Os colares cervicais que são necessários como resultado de um acidente grave ou para recuperação pós-operatória tendem a ser grandes e complicados que restringem severamente, se não imobilizam totalmente o pescoço. Para dores e distensões musculares do dia a dia, um colar cervical menor e com menos suporte ajudará a aliviar a dor, mas será confortável o suficiente para permitir o movimento parcial. Os melhores colares também ajudarão a corrigir a má postura, que pode ser a fonte de sua dor no pescoço ou colocar pressão indevida nas costas. Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores colares cervicais que podem ajudar a tratar ou até prevenir esses níveis epidêmicos de dor no pescoço. Problemas comuns que exigem um colar cervical Ninguém realmente quer usar um colar cervical, mas há muitas vezes em que os melhores colares ajudarão a aliviar sua dor e ajudar na recuperação de qualquer dano que você possa ter causado à coluna ou ao pescoço. Como sempre, se você estiver sentindo uma dor incômoda no pescoço, seu primeiro ponto de parada deve ser o seu médico local ou profissional de saúde. Mas os colares cervicais não são apenas administrados por médicos, muitas pessoas compram um aparelho apenas para oferecer suporte extra para as atividades cotidianas ou até mesmo para oferecer conforto em viagens longas. Muitos atletas usam colares cervicais para evitar lesões de novos acidentes. Eles são frequentemente usados ​​em esportes motorizados extremos, incluindo kart, corrida de lancha e motocross para evitar danos no pescoço por chicotadas e outros ferimentos. Para acidentes mais graves, um colar cervical é frequentemente aplicado para lesões graves na cabeça ou no pescoço para ajudar a estabilizar a área cervical do paciente lesionado. Os pacientes que se submetem à cirurgia da coluna cervical geralmente são prescritos para usar um colar cervical para imobilizar a área lesionada e liberar o estresse ao redor do pescoço. Os médicos geralmente usam colares cervicais para tratar a radiculopatia cervical resultante de danos nos nervos, tumores ou hérnia de disco. Uma epidemia mais moderna com a qual os melhores colares também podem ajudar é a condição conhecida como ‘pescoço de texto’, causada pelo excesso de pressão de constantemente inclinar a cabeça para a frente enquanto envia mensagens de texto. Às vezes, um médico recomendará certos exercícios a serem usados ​​em conjunto com um colar cervical para aliviar a dor. O vídeo do YouTube a seguir dá um exemplo de um treino de alongamento de oito minutos para dor no pescoço. Como escolher o colar cervical correto Ao escolher o melhor colar cervical para você, é importante considerar suas necessidades específicas. Como continuamos dizendo, mas não podemos enfatizar o suficiente, seu médico ajudará a determinar a fonte de seu desconforto para garantir que você escolha o melhor colar cervical para você. A dor mais intensa normalmente precisará de um design rígido para serviço pesado, destinado a ser usado por longos períodos de tempo. Se você está tentando encontrar apenas um pouco de alívio temporário da dor, os designs de espuma mais macios oferecem mais flexibilidade, são mais confortáveis ​​e fáceis de usar. Mas eles podem não oferecer nenhuma ajuda com a postura e corrigir o alinhamento da coluna, o que revive os músculos estressados, como os dispositivos mais pesados. Conforto e preço podem ser dois fatores decisivos em qual colar cervical você escolhe. Embora não deixe que o preço seja sua principal preocupação, o melhor colar cervical do mundo não ajudará sua dor se for muito desconfortável de usar. Observe atentamente o colar cervical em termos de conforto, ajuste e facilidade de uso antes de escolher o melhor colar cervical. Melhores colares Muitas vezes pode ser bastante confuso ao tentar escolher um colar cervical com tantos modelos diferentes disponíveis em diferentes opções de preços. Analisamos alguns dos colares cervicais mais vendidos disponíveis hoje para ajudá-lo a escolher o que melhor atende às suas necessidades específicas.









Nossa escolha Embora cada um dos colares/dispositivos que analisamos tenha como objetivo aliviar a dor no pescoço, todos eles têm funções diferentes. Falar com um profissional médico poderá ajudá-lo a determinar qual tipo é melhor para você. Para alívio da dor diária e um pouco de suporte extra, um suporte menor e mais casual como o Vive pode ser exatamente o que você está procurando. Lesões no pescoço mais graves ou reabilitação de cirurgia precisam de um colar cervical que ofereça suporte inflexível e limite os movimentos do pescoço, mas ainda seja confortável o suficiente para uso prolongado. O preenchimento Sorbatex e os recursos ajustáveis ​​do colar cervical Miami J da Ossur o tornam, em nossa opinião, um dos melhores colares cervicais que você pode comprar hoje. Está clinicamente comprovado que o colar cervical Miami J reduz o risco de irritações na pele, como úlceras de pressão occipital, sem comprometer a imobilização. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report