Os 5 melhores separadores de dedos para condições dolorosas nos pés

Saúde AZ Nossos pés sofrem muito desgaste ao longo da vida e, consequentemente, muitas pessoas sofrem de condições dolorosas. Caminhar, correr e usar diferentes tipos de calçados podem causar danos aos pés e dedos. Uma maneira eficaz de tratar algumas das condições dolorosas é usar separadores de dedos. Joanetes, dedos sobrepostos e pé de atleta são condições comuns que muitas vezes podem ser dolorosas e desconfortáveis. Outras condições, como dedos em martelo e dedos em garra, também são dolorosas e precisam ser tratadas. O pé humano é mais largo nos dedos e a maioria dos sapatos são mais estreitos, o que contribui para as condições dos pés. Muitas pessoas usarão medicamentos e talco para os pés, mas também pode ser benéfico usar separadores de dedos. O seu médico ou podólogo pode dizer-lhe para usar separadores de dedos se tiver um problema com os pés. Os separadores de dedos não são caros e podem ser usados ​​por ambos os sexos. Quem precisa usar separadores de dedos? Muitas pessoas podem usar separadores de dedos quando têm uma condição dolorosa nos pés. Eles são particularmente úteis para o tratamento de joanetes, fascite plantar e dedos sobrepostos. Eles também podem fornecer alívio eficaz da dor causada pelos dedos em garra e martelo. Você também verá separadores de dedos sendo usados ​​em salões de beleza quando as pessoas estão fazendo pedicure. Pedicures costumam usar separadores de dedos quando estão aparando as unhas dos pés ou removendo a pele dura. O uso de separadores de dedos torna muito mais fácil para o pedicure trabalhar em cada dedo individual. Esticadores de dedo do pé também podem ajudar a prevenir cãibras nos dedos dos pés que muitas pessoas sofrem à noite. Se você já sofreu de cãibra no dedo do pé, como eu, você sabe como é doloroso. Manter os dedos dos pés separados e levemente esticados pode ajudar a reduzir a cãibra. Muitas pessoas também usam separadores de dedos quando pintam as unhas com esmalte. Manter os dedos separados facilita a aplicação do esmalte em cada unha. Ter os dedos separados também pode impedir que o esmalte entre na pele, o que pode se tornar difícil de remover. A maioria das pessoas usa macas de dedo do pé durante o dia, mas elas também podem ser usadas por pessoas ao dormir. É aconselhável começar usando os separadores de dedos por 10 a 15 minutos de cada vez. Quando você se sentir confortável com os separadores de dedos, poderá aumentar a quantidade de tempo em que os usa. Mesmo que você não tenha problemas com os dedos dos pés, você ainda pode se beneficiar do uso de separadores de dedos por alguns minutos todos os dias. Todos nós sabemos a importância do exercício e os pés e dedos dos pés são muitas vezes negligenciados. Alongar e exercitar os músculos dos dedos dos pés regularmente é sempre uma boa ideia. Como funcionam os separadores de dedos? Os separadores de dedos são dispositivos simples que ficam entre os dedos dos pés para separá-los e esticá-los. Os separadores dos dedos também alongam e exercitam os músculos, tendões e ligamentos dos dedos. Os separadores de dedos são almofadas individuais ou dispositivos que possuem quatro ou mais separadores conectados a uma barra. O alongamento fornecido pelos separadores de dedos pode ajudar a aumentar a flexibilidade e o comprimento dos dedos. A separação dos dedos pode ajudar a aliviar a dor de várias condições dos pés. Um separador de dedos pode não curar sua condição, mas pode ajudá-lo a gerenciar alguns dos sintomas. Quando os dedos dos pés estão sendo esticados por um separador, o fluxo sanguíneo para os dedos dos pés também pode ser melhorado, o que pode promover a cura. Os separadores de dedos também podem ajudar a fortalecer as articulações dos dedos dos pés devido ao suporte fornecido pelo dispositivo. Quando os dedos dos pés estão devidamente alinhados, também pode ajudar no equilíbrio e na caminhada. Esticadores de dedos também ajudam a evitar a sobreposição de dedos que muitas pessoas sofrem devido ao uso de sapatos. Usar um separador de dedos depois de usar sapatos pode treinar os dedos dos pés a permanecerem alinhados. Devido ao fato de que há algo entre os dedos dos pés, eles não se esfregam e causam atrito. Abaixo está um link para um pequeno vídeo que explica macas de dedo do pé e como eles podem ajudar: https://www.youtube.com/watch?v=EmaHGvMMaRU Como escolho os separadores de dedos? É muito importante que você use separadores de dedos que sejam confortáveis ​​de usar. Se os separadores de dedos estiverem desconfortáveis, é provável que você os tire. Procure por separadores de dedos feitos de materiais macios para que não esfreguem os dedos dos pés e causem bolhas. Use separadores de dedos que permanecem no lugar ao longo do dia para obter o máximo benefício. A última coisa que você quer é continuar tendo que reajustá-los ou ajustá-los constantemente. Seus separadores devem estar bem ajustados sem cortar o fluxo de sangue para os dedos dos pés. Compre alguns separadores de dedos que podem ser facilmente limpos para mantê-los higiênicos e em boas condições. Ao longo do dia, seus pés podem suar e a área entre os dedos pode prender a transpiração. Se você mantiver seus separadores de dedos limpos, eles durarão mais e você reduzirá o risco de infecção. Se você tiver apenas um problema com um ou dois dedos, é melhor usar separadores de dedos individuais. Você também deve considerar o uso de separadores de dedos que podem ser cortados no tamanho. Todo mundo tem pés e dedos de tamanhos diferentes e personalizar os separadores pode fornecer um ajuste melhor. Compre separadores de dedos que sejam bem feitos para que sejam duráveis. Se os separadores de dedos forem feitos de materiais de baixa qualidade, eles não durarão e você terá que comprar mais. A maioria dos separadores de dedos são feitos de gel e também existem alguns produtos de espuma no mercado. Se você precisar usar os separadores de dedos ao longo do dia, use alguns que possam ser usados ​​sob o calçado. Procure separadores de dedos que sejam eficazes sem serem muito volumosos. Alguns dos separadores de dedos são projetados especificamente para serem usados ​​sob meias e sapatos. Aqui está uma lista rápida de coisas para procurar ao escolher seus separadores de dedos: Use separadores de dedos que sejam confortáveis ​​de usar.

Escolha separadores que possam ser limpos.

Compre separadores bem feitos.

Escolha separadores de dedos que sejam do tamanho correto. Quais são os melhores separadores de dedos? Analisamos muitos produtos no mercado e selecionamos cinco separadores de dedos que podem ser usados ​​para tratar vários problemas nos pés. As principais coisas que analisamos foram preço, qualidade, conforto e eficácia dos separadores. Revisamos cinco separadores de dedos e destacamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todos os separadores de dedos que vimos são feitos de gel e todos separam e esticam os dedos dos pés de forma eficaz. Consideramos separadores de dedos individuais e dispositivos estilo barra que estão disponíveis. Nenhum dos separadores de dedos que analisamos é muito caro e todos são fáceis de encaixar. Depois de verificar cuidadosamente todos os produtos, decidimos que os melhores separadores de dedos são os separadores de dedos Silipos Gel. Estes separadores de dedos individuais com preços razoáveis ​​oferecem uma boa relação custo-benefício e são adequados para o tratamento de várias condições. Gostamos do fato de estarem disponíveis em dois tamanhos e poderem ser lavados. Ter separadores de dedos que podem ser cortados no tamanho também os torna mais versáteis do que outros no mercado. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

