As melhores luvas de compressão em 2022

Se você já acordou com mãos e dedos rígidos e doloridos, as melhores luvas de compressão podem proporcionar alívio rápido da dor. Sofrer de problemas de dor crônica, como artrite e síndrome do túnel do carpo, usando uma luva de compressão, tornará a vida com essas condições muito mais fácil. Esses dispositivos geralmente baratos e fáceis de usar tornarão as tarefas diárias menos dolorosas, ajudando a reduzir o inchaço.

Pode surpreendê-lo saber que a artrite é uma das causas mais comuns de dor e incapacidade em todo o mundo. Aproximadamente 350 milhões de pessoas sofrem globalmente de artrite com mais de 40 milhões de pessoas nos EUA tendo que lidar com a condição. As luvas de compressão são usadas com mais frequência para o tratamento da artrite e são comumente chamadas de luvas de artrite.

Embora sejam chamadas de luvas de artrite, as luvas de compressão podem ser usadas para tratar e prevenir muitos sintomas de dor nas mãos. A síndrome do túnel do carpo, lesões por esforço repetitivo, como o polegar de jogadores ou apenas dor geral por uso excessivo, digitando o dia todo, podem ser aliviadas com uma luva de compressão. Vamos dar uma olhada em mais detalhes como as luvas de compressão funcionam e quais benefícios elas oferecem, antes de ver cinco das melhores luvas de compressão disponíveis em 2022.

Como funciona uma luva de compressão?

Muitos médicos recomendam o uso de compressão como uma maneira eficaz de lidar com a dor nas articulações. Luvas de compressão funcionam da mesma maneira que joelheiras, mangas de tornozelo ou qualquer outro dispositivo de compressão que você possa usar no corpo. Eles oferecerão suporte para mãos inchadas ou doloridas e ajudarão a reparar quaisquer lesões ou acelerar a recuperação da cirurgia.

Luvas de compressão são projetadas para fornecer compressão, calor e suporte leve para a mão e suas articulações. Ao aumentar o fornecimento de oxigênio aos músculos em atividade, eles melhoram a circulação ao redor da área afetada e estimulam a remoção mais rápida de ácido lático e outros resíduos metabólicos. O calor e a compressão das melhores luvas de compressão promovem um fluxo de líquidos mais eficiente que, por sua vez, reduz a inflamação e acelera o processo de reparação natural do corpo.

As luvas de compressão são usadas para tratar muitas doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatóide, que causam dor, rigidez e inchaço nas articulações e podem levar a um funcionamento prejudicado da mão com dificuldade em realizar atividades diárias simples. Muitas luvas de compressão apresentam superfícies texturizadas com aderência extra que podem tornar tarefas mundanas como abrir uma jarra muito mais fáceis para alguém que pode sofrer de destreza prejudicada da mão. Um estudo de 23 pacientes com artrite reumatóide descobriu que o uso noturno de uma luva de compressão melhorou seu desempenho e aderência, além de ter um efeito benéfico no grau de inchaço na mão.

Quem pode se beneficiar das melhores luvas de compressão?

Embora tenhamos falado principalmente sobre pessoas que sofrem de artrite e luvas de compressão, uma luva de compressão pode beneficiar qualquer pessoa que precise do calor, suporte ou compressão que ela oferece. Sintomas de instabilidade articular leve ou inchaço de queimaduras, fraturas e cirurgias podem usar uma luva de compressão para aliviar a dor. Na era moderna de hoje, muitos de nós colocamos estresse desnecessário em nossas mãos, especialmente as articulações dos dedos e polegares através do uso de dispositivos móveis, digitação em computadores e videogames.

As melhores luvas de compressão podem ajudar no alívio da dor crônica para melhorar sua qualidade de vida e aumentar sua circulação, o que gerencia ainda mais a dor. Eles devem ser fáceis de usar, discretos e facilitar a realização das atividades diárias sem interferir em sua vida. E o melhor de tudo, ao contrário de muitos medicamentos, as luvas não apresentam efeitos colaterais possíveis.

Como maximizar os benefícios das luvas de compressão

Para garantir que você aproveite ao máximo as luvas de compressão, verifique se elas se encaixam corretamente. Você quer um ajuste confortável que ofereça compressão, mas não tão apertado que não consiga mover a mão. Alguns médicos recomendam luvas de dedo cheias que cobrem todas as articulações dos dedos, mas elas podem afetar seriamente sua destreza e podem precisar ser colocadas e retiradas para realizar certas tarefas.

O tecido da luva deve ser respirável para não prender a umidade na mão. Usar luvas feitas de tecidos não respiráveis ​​deixará suas mãos suadas e desconfortáveis ​​por longos períodos de tempo. Tecidos mais confortáveis ​​irão incentivá-lo a usar as luvas por mais tempo, o que significa mais alívio da dor e redução de quaisquer inchaços

As melhores luvas agora apresentam alguma forma de aderência, que pode ser uma superfície externa texturizada ou alças de silicone na palma, especialmente importante se você pretende usar as luvas para dirigir. A maioria das pessoas concorda que as luvas sem dedos são as melhores para uso diurno, pois podem dar mais controle e são mais adequadas para atividades diárias, como usar o celular, digitar ou abrir garrafas e potes. Usar um par de luvas durante a noite por oito horas de uso ininterrupto aliviará a rigidez matinal.

Melhores luvas de compressão

Nossa escolha

Uma dor incômoda na mão não é motivo de riso, muitas vezes pode dificultar muito as tarefas diárias e aumentar essa sensação de desconforto. Se você está lidando com artrite ou dor no túnel do carpo, muitas vezes é bombardeado com muitos produtos que alegam dar alívio. As melhores luvas de compressão fornecem compressão terapêutica que envolve sua mão e pulso para reduzir o inchaço e fornecer suporte a qualquer área dolorida.

Por sua elasticidade, tecido de algodão de boa qualidade, conforto, compressão ideal e facilidade de uso, as luvas de artrite de compressão IMAK são, em nossa opinião, as melhores luvas de compressão disponíveis hoje. Mesmo a Arthritis Foundation recomendou este produto que foi cuidadosamente projetado por um cirurgião ortopédico líder.

