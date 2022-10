Alívio da dor nas pernas: melhores mangas de compressão em 2022

Report This Content

Saúde AZ Estar em qualquer tipo de dor nunca é divertido e se você tem dores nas canelas ou sofreu no passado, você sabe o quão dolorosa a condição pode ser. Qualquer tipo de dor ou desconforto nos pés ou pernas limitará suas atividades do dia a dia. As dores nas canelas são uma condição muito dolorosa que pode afetar a mobilidade devido à dor sentida na parte inferior da perna. A condição pode se desenvolver quando os músculos, tendões e tecidos ao redor da tíbia estão inflamados. Muitos corredores sofrem dessa condição e pessoas que fazem outros tipos de atividade física também podem desenvolver dores nas canelas. Existem tratamentos para dores nas canelas, como repouso, terapia com frio, alongamento e analgésicos. Além de usar esses tratamentos, muitos pacientes usarão um par de mangas de compressão. As mangas de compressão podem proporcionar algum alívio da dor associada às dores nas canelas. As mangas de compressão não são uma cura para dores nas canelas, mas você pode descobrir que elas funcionam para você. Se você sofreu algum tipo de lesão, você deve sempre procurar aconselhamento médico profissional de um médico. Quem precisa usar mangas de compressão para dores nas canelas? Você não precisa usar mangas de compressão quando tiver dores nas canelas, mas usá-las é uma opção útil. Ao gerenciar a condição adequadamente, você pode reduzir a quantidade de dor que sente. Muitos médicos recomendam que os pacientes usem mangas de compressão para ajudar com a condição. Se você tem dores nas canelas, pode usar um par de mangas de compressão durante o dia quando estiver ativo. Se você for correr, pode usá-los para dar apoio à perna, o que pode evitar lesões. Usar as mangas durante a corrida também pode reduzir a dor que você sente devido às dores nas canelas. Você também pode usar mangas de compressão quando estiver no trabalho ou ao fazer suas tarefas domésticas. Se você tem dores nas canelas, também pode tentar usar suas mangas de compressão quando estiver relaxando em casa. Usar um bom par de mangas de compressão também pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de dores nas canelas. Muitos dos melhores atletas e pessoas que passam muitas horas em pé usam mangas regularmente. Dar algum apoio aos músculos das pernas e incentivar um bom fluxo sanguíneo sempre será benéfico. Colocar mangas de compressão pela primeira vez pode ser um pouco complicado, elas têm que estar bem apertadas para que funcionem corretamente. Abaixo está um link para um pequeno vídeo que mostra como colocar mangas de compressão facilmente: Como funcionam as mangas de compressão? As mangas de compressão ajudam a estimular um melhor fluxo sanguíneo usando compressão graduada. As mangas são mais justas ao redor do tornozelo do que na parte superior da panturrilha. A compressão empurra o sangue de volta para o coração para que possa ser oxigenado e enviado de volta aos músculos das pernas. Por serem apertadas, as mangas de compressão ajudam a proteger as pernas quando sofrem impactos. Quando você corre, você está colocando forças em seus ossos e músculos. Dar algum suporte ao osso, músculo e ligamentos pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de dores nas canelas. As mangas também fornecem algum suporte para o tornozelo e a parte inferior da perna, o que pode ajudar a aliviar a dor causada por dores nas canelas. As mangas de compressão também ajudam a controlar qualquer inchaço que possa ocorrer durante ou após a atividade física. Um bom nível de compressão também pode ajudar a estabilizar o músculo da panturrilha, o que pode prevenir a fadiga. As mangas de compressão também podem ajudar a remover o ácido lático que pode se acumular nos músculos. A remoção desse ácido é importante para que seus músculos funcionem de forma eficiente e adequada. O tempo de recuperação após um período de atividade também pode ser mais rápido após o uso de algumas mangas de compressão graduada. Como escolho mangas de compressão para dores nas canelas? É essencial que você use mangas de compressão que sejam confortáveis ​​sem serem muito apertadas. Se as mangas de compressão estiverem muito apertadas na perna, elas podem restringir o fluxo sanguíneo na parte inferior da perna e no pé. As mangas de compressão devem permanecer no lugar e as mangas com punho antiderrapante são uma boa escolha. As mangas de compressão usadas para tratar dores nas canelas devem ter compressão graduada. Bandagens elásticas e mangas básicas não serão adequadas para o tratamento de dores nas canelas. A maioria dos fabricantes de mangas anunciará o nível de compressão e 18 a 35 mmHg é o ideal. Você também deve olhar para os materiais que são usados ​​para fazer o seu par de mangas de compressão. Um par respirável será muito mais confortável e não fará você transpirar muito. Se as mangas não forem respiráveis, elas podem reter umidade, o que pode torná-las desconfortáveis ​​de usar. Compre mangas de compressão bem feitas com costura de boa qualidade. As mangas de compressão terão que ser esticadas sobre o tornozelo e a panturrilha e, se a costura falhar, as mangas podem rachar. Algumas das mangas de compressão disponíveis são sem costura e podem ser mais duráveis. Também é muito importante usar um par de mangas de compressão que possam ser lavadas facilmente. Se você usa mangas enquanto faz alguma atividade física, provavelmente vai suar e as mangas precisam ser limpas. É essencial que suas mangas não percam a elasticidade ou compressão depois de lavadas. Você pode achar que precisa experimentar alguns pares de mangas de compressão antes de encontrar algumas que sejam adequadas para você. Quando as mangas são novas, elas podem parecer apertadas, mas devem se sentir mais confortáveis ​​​​após alguns usos. As mangas também podem encolher um pouco quando lavadas, mas devem retornar ao tamanho original. Aqui estão algumas coisas a serem observadas ao escolher um par adequado de mangas de compressão para dores nas canelas: Meça sua panturrilha e peça o tamanho correto.

Use mangas com compressão graduada.

Verifique a classificação de compressão das mangas.

Compre mangas de compressão que sejam justas.

Escolha mangas confortáveis ​​e respiráveis.

Compre mangas que possam ser lavadas e secas. Quais são as melhores mangas de compressão para dores nas canelas? Analisamos uma ampla variedade de mangas de compressão e analisamos cinco produtos que podem ser usados ​​por quem sofre de dores nas canelas. Todas as mangas que analisamos são de design semelhante e comprimento da panturrilha. Estávamos olhando para preço, qualidade e conforto, bem como o nível de compressão graduada fornecida pelas mangas. Analisamos cinco pares diferentes de mangas de compressão e apontamos alguns prós e contras para cada produto.









Nossa escolha Todas as mangas de compressão que analisamos podem ser usadas se você estiver sofrendo de dores nas canelas. Todas as mangas que analisamos são confortáveis, com preços razoáveis ​​e têm o tipo correto de compressão graduada. Depois de olhar para todos os produtos, as melhores mangas de compressão para dores nas canelas são as meias de manga de compressão de bezerro Blitzu. Essas mangas de compressão marcaram todas as caixas e são uma boa relação custo / benefício. A compressão graduada é excelente e as mangas são feitas de alto padrão com materiais de alta qualidade. O benefício adicional do suporte a Aquiles também é um recurso muito útil. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.



