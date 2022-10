Os 5 melhores aparelhos de ombro em 2022

Report This Content

Saúde AZ Qualquer tipo de dor no ombro pode ser muito debilitante e pode afetar suas atividades diárias. Se seu ombro estiver lesionado, você terá problemas para levantar, dirigir e fazer outras tarefas regulares. Apoiar o ombro quando está danificado é uma maneira de promover uma cura eficaz. Tratamentos como medicação para alívio da dor e fisioterapia podem ajudá-lo a se recuperar de uma lesão no ombro. As tipoias de braço básicas também podem aliviar um pouco a pressão do ombro, mas uma opção melhor é usar uma cinta de ombro decente. Muitos médicos recomendam que seus pacientes usem uma cinta de ombro até que se recuperem de uma lesão. Quem precisa usar uma cinta de ombro? Você pode se beneficiar do uso de uma cinta de ombro se tiver fraturado ou deslocado o ombro. Uma cinta ajudará a manter sua articulação na posição enquanto os ossos estão se unindo novamente após uma fratura. Se você deslocou o ombro, ele será recolocado no lugar e um suporte apoiará a articulação enquanto ela cicatriza. As pessoas que fizeram cirurgia no ombro também podem precisar usar uma cinta após a operação. Quando você fez a cirurgia, pode sentir algum desconforto e manter o ombro imóvel pode reduzir um pouco da dor. A cinta de ombro também permitirá que você descanse o ombro adequadamente enquanto ainda estiver dolorido ou sensível. Uma cinta de ombro também pode ajudá-lo se você esticou os músculos ou tendões do ombro. A compressão e o suporte protegerão os músculos e tendões para que nenhuma outra lesão seja sustentada. Se você não apoiar os músculos ou tendões danificados, eles podem não cicatrizar adequadamente. Se você sofreu uma lesão no passado que agora está totalmente curada, ainda pode se beneficiar do uso de uma cinta de ombro. A área que foi lesada pode estar enfraquecida e usar uma órtese dará alguma proteção ao seu ombro. Muitas das cintas de ombro fornecem suporte e compressão enquanto permitem algum movimento. As pessoas que sofrem de artrite e reumatismo também podem usar suspensórios para aliviar um pouco do desconforto que sentem. As articulações artríticas podem ser muito dolorosas e algum apoio e compressão podem ajudar. Usar uma cinta de ombro com alguma terapia quente também pode aliviar a dor nas articulações para algumas pessoas. Você também pode usar uma cinta para fortalecer os músculos do ombro após uma lesão ou após uma cirurgia. Quando a órtese estiver no lugar, seus músculos terão que trabalhar mais para resistir à pressão da órtese. Usar uma cinta durante o treino também pode ser uma maneira eficaz de desenvolver os músculos do ombro. Como funciona uma cinta de ombro? Uma cinta de ombro é uma maneira simples de oferecer algum suporte a um ombro danificado. A braçadeira que circunda a parte superior do braço e o ombro é um ajuste confortável para dar o máximo de suporte. Há também uma alça que passa ao redor do peito e nas costas para manter o punho do ombro firmemente no lugar. Apoiar a articulação danificada ajudará a estimular a cicatrização e também pode reduzir os níveis de dor. Uma cinta também pode ajudar a reduzir qualquer inchaço ou inflamação no ombro. O ajuste confortável da órtese também ajuda a curar os músculos danificados e o tecido circundante. Um ajuste apertado fornecerá alguma compressão que estimula o fluxo sanguíneo para a área danificada. Quando os músculos e os tecidos moles recebem um bom suprimento de sangue oxigenado, geralmente curam mais rapidamente. Uma cinta de ombro também pode restringir a quantidade de movimento no ombro durante o processo de cicatrização. Algumas lesões e cirurgias exigirão que o ombro seja imobilizado e mantido em uma posição adequada. Uma cinta também pode evitar a luxação da articulação do ombro após uma lesão ou durante a prática de esportes. Como escolho uma cinta de ombro? É importante que você use uma cinta de ombro que se ajuste adequadamente a você e que seja confortável. Uma cinta mal ajustada não será eficaz e seus sintomas podem piorar. Sua cinta de ombro deve permanecer no lugar quando você a colocar para que você obtenha os melhores resultados possíveis. Procure uma cinta de ombro que permita algum ajuste para que você possa colocá-la na posição correta. A maioria dos aparelhos tem uma alça ajustável para que seu ombro possa ser mantido na posição correta. Use uma cinta que tenha fechos de velcro ou fivela de boa qualidade para que a alça não se desfaça. Se você mora sozinho, é essencial que você use uma cinta de ombro que seja fácil de colocar e tirar. Algumas das cintas de ombro podem ser ajustadas antes de colocá-las, o que torna a vida um pouco mais fácil. Abaixo está um link para um pequeno vídeo que mostra como colocar e ajustar uma cinta de ombro sem assistência: Também vale a pena escolher uma cinta de ombro que tenha um bolso ou bolsa que possa conter uma bolsa quente ou fria. A terapia de calor e frio é frequentemente usada para tratar lesões e é útil ter um pacote na órtese. O uso deste tipo de colete significa que você não precisará removê-lo para realizar terapia fria ou quente. Também vale a pena escolher uma cinta de ombro que tenha um bolso ou bolsa que possa conter uma bolsa quente ou fria. A terapia de calor e frio é frequentemente usada para tratar lesões e é útil ter um pacote na órtese. O uso deste tipo de colete significa que você não precisará removê-lo para realizar terapia fria ou quente. Selecione uma cinta de ombro feita de materiais de boa qualidade para que seja durável. Uma cinta que se desfaz ou racha nas costuras não será útil e você terá que comprar outra. Também pode ser útil comprar uma cinta de ombro feita de materiais respiráveis ​​para manter a área do ombro fresca. Se você precisar de uma cinta de ombro que possa ser usada sob a roupa, compre uma que seja feita de materiais mais finos. Existem alguns suspensórios que são feitos com tecido fino para que sejam confortáveis ​​sob a roupa. Esses suspensórios também são uma boa escolha se você precisar usar uma órtese de ombro permanentemente. Aqui estão alguns recursos para procurar ao selecionar uma cinta de ombro adequada: Compre uma cinta que é um ajuste confortável.

Use suspensórios com uma alça ajustável.

Procure material respirável de boa qualidade.

Use uma cinta que seja fácil de encaixar.

Compre uma cinta de ombro que seja bem feita. Qual é a melhor cinta de ombro? Analisamos uma variedade de suspensórios disponíveis e escolhemos cinco que oferecem suporte adequado. Além de analisar os níveis de suporte, verificamos preço, qualidade e conforto. Analisamos cinco suspensórios e apontamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todos os aparelhos que analisamos oferecem um bom nível de suporte para pessoas com lesões no ombro. As suspensórios que analisamos são de um design semelhante e todos têm preços semelhantes. Depois de olhar para o preço, qualidade, conforto e suporte fornecido, a melhor cinta de ombro é a cinta de ombro WINOMO. Esta cinta de ombro é muito boa relação custo / benefício e fornece bons níveis de suporte. A cinta é fácil de colocar e é confortável de usar por longos períodos de tempo. O fato de os materiais usados ​​para fazer a órtese serem de alta qualidade também impressionou. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

