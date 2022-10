Qual é a melhor tala de polegar Spica em 2022?

Saúde AZ

Uma lesão no polegar não é apenas uma ocorrência dolorosa, mas também muito frustrante de se lidar, considerando a frequência com que usamos as mãos para tarefas ao longo do dia. A melhor tala de polegar será capaz de estabilizar e proteger a lesão para reduzir a inflamação e evitar mais danos. Também pode auxiliar no processo inicial de cicatrização de uma lesão aguda e proporciona conforto ao usuário.

O que é uma tala Thumb Spica?

Uma tala de polegar em espiga é uma tala ortopédica que imobiliza o polegar para estabilizar a articulação, mas também permite liberdade de movimento dos dedos. Alguns modelos permitem que o punho também tenha liberdade de movimento, enquanto outros estabilizam essa articulação além da articulação do polegar para maior suporte.

As talas de espiga de polegar contêm uma ou mais talas de metal moldáveis, que são cobertas com tecido e presas por tiras de velcro ajustáveis. Alguns modelos têm talas que são envoltas em um tecido leve, enquanto outros incluem componentes plásticos mais pesados.

Quem usa talas Thumb Spica?

Talas de espiga de polegar são benéficas para quem sofre de uma variedade de lesões e condições. Eles podem ser usados ​​para condições agudas, como entorses, distensões ligamentares e fraturas do metacarpo, tanto antes quanto após a cirurgia. Eles também podem ser usados ​​para o tratamento de condições crônicas, como síndrome do túnel do carpo, tendinite e artrite.

Como faço para usar uma tala Thumb Spica?

Uma tala de espiga de polegar pré-fabricada é muito fácil de usar. Basta deslizar a mão ferida na tala e ajustar a tala de metal e as tiras de velcro para caber. As talas de polegar podem ser usadas apenas durante a noite ou durante o dia também.

Quais são os benefícios das talas Thumb Spica?

As talas para o polegar beneficiam uma variedade de lesões e condições, incluindo distensões musculares e entorses de ligamentos, ossos fraturados e torcidos, lesões por esforços repetitivos, tendinite, osteo e artrite reumatóide e deficiências da mão.

Para entorses musculares e tensões ligamentares, como o polegar do esquiador, as talas em espiga do polegar fornecem suporte à área afetada e podem ajudar na estabilização da mesma. Isso pode ajudar a acelerar o processo de cicatrização de uma lesão desse tipo, proporcionar conforto ao usuário e ajudar a evitar mais danos à área.

Uma tala em espiga de polegar pode ser usada para ossos fraturados e torcidos, tanto antes como depois da cirurgia, conforme necessário. Uma lesão aguda pode ser suportada e estabilizada em suas fases iniciais antes que a avaliação seja possível. Uma tala é preferível a um gesso neste caso, pois o inchaço contínuo geralmente ocorre e um gesso pode restringir isso. Uma tala também pode ajudar na cicatrização mais rápida de uma lesão no polegar. O suporte pode reduzir a dor e a inflamação, manter o polegar imobilizado e também proteger a articulação e a área de qualquer dano adicional.

Lesões por esforço repetitivo, incluindo tenossinovite de DeQuervain, síndrome do túnel do carpo e polegar em gatilho, podem ser tratadas com sucesso com uma tala de polegar. Para esses casos, é benéfico usar uma tala que também suporte o pulso. Uma tala pode ajudar na prevenção do movimento nas articulações do polegar e do punho, o que, por sua vez, pode resultar em alívio da dor e cicatrização mais rápida.

Ambos os sofredores de osteoartrite e artrite reumatóide podem encontrar alívio em suas condições através do uso de uma tala de polegar. Uma tala pode apoiar a articulação e reduzir o estresse colocado sobre ela durante as atividades do dia a dia. Também pode ajudar quem sofre de artrite reumatóide a manter a articulação alinhada corretamente.

Para aqueles com anormalidades anatômicas em suas mãos, uma tala de polegar em espiga pode ajudar a manter o polegar e os dedos posicionados corretamente. Isso ajuda a melhorar a funcionalidade de toda a mão.

Como escolher a melhor tala de polegar Spica para mim

Talas Thumb Spica têm uma variedade de características diferentes em seu design e fabricação. Isso precisa ser levado em consideração ao escolher uma tala, pois alguns recursos são mais importantes para determinadas lesões ou condições.

Alguns modelos são reversíveis, ou seja, podem ser usados ​​em ambas as mãos. Outros disponíveis são feitos para caber em um lado específico, com uma variedade de opções de tamanho e comprimento disponíveis. O número de tiras usadas para prender a tala varia, o que afeta tanto o ajuste quanto a flexibilidade da tala.

Algumas talas de polegar são configuradas para fornecer suporte ou imobilização de pulso também, o que deve ser considerado se sua lesão exigir isso. Muitos modelos específicos para o polegar permitem considerável liberdade de movimento para permitir o uso durante o dia.

O componente de tecido das talas de polegar também varia entre os produtos. A maioria é feita de um tecido leve, mas alguns modelos mais resistentes contêm componentes termoplásticos. O conforto, respirabilidade e lavabilidade do tecido precisam ser considerados se você planeja usar a tala durante a noite ou durante atividades moderadas a pesadas durante o dia.

O vídeo a seguir mostra os sinais e sintomas de uma lesão no polegar que requer suporte. Enquanto a tala é feita com fita adesiva nesta situação, os princípios são os mesmos de uma tala de polegar pré-fabricada. O suporte mostrado no vídeo não imobiliza ou afeta a articulação do punho:

Melhor tala de polegar Spica

Com uma variedade de produtos e recursos para escolher, pode ser difícil selecionar a melhor tala de polegar para você e sua lesão. Selecionamos cinco dos melhores modelos disponíveis e os avaliamos para você em recursos, preço e qualidade.











Nossa escolha

Embora existam vários produtos de tala de polegar spica disponíveis, em nossa opinião, o que oferece a combinação ideal de benefícios e valor para o dinheiro é o US Solid Thumb Spica Splint.

A qualidade de fabricação é preferível tanto ao Arthritis Thumb Splint by Vive quanto ao Muller Sports Medicine Reversible Thumb Stabiliser. Embora o Roylan D-Ring Wrist e Thumb Spica Splint e o 3D ORTHO Universal Quick Lace Splint e Thumb Spica Splint ambos forneçam um alto nível de suporte de pulso, o US Solid Thumb Spica Splint pode ser usado para uma ampla variedade de lesões e condições. Ele também foi o melhor em geral pela quantidade de suporte ao polegar, enquanto ainda permite a flexibilidade para o usuário realizar muitas tarefas do dia-a-dia.

O US Solid Thumb Spica Splint tem a flexibilidade de poder ser usado em qualquer mão, mas a faixa de tamanho oferecida e as alças ajustáveis ​​garantem um ajuste perfeito. O tecido é respirável e lavável, e a tala também é o mais leve dos produtos que avaliamos. É uma das talas de polegar de melhor valor no mercado e também é o único modelo que vem com aprovação da FDA e garantia de um ano.

