Qual é o melhor rolo de espuma para dor nas costas em 2022

Saúde AZ A dor na região das costas é um problema comum para muitas pessoas, independentemente da idade ou ocupação. O melhor rolo de espuma para problemas nas costas ajudará a aliviar a dor e a tensão nessa área, liberando o tecido miofascial e os músculos tensos nas costas e em outras partes do corpo. O que é um rolo de espuma? Um rolo de espuma é uma peça leve e tubular de espuma densa, que funciona como um dispositivo de automassagem. Quando você coloca uma certa área do seu corpo sobre ela, ela aplica pressão contra o seu peso corporal, o que ajuda a liberar os músculos tensos e o tecido miofascial. Ele pode ser usado em muitas áreas do corpo e também pode ser usado como uma ferramenta para alongar os músculos. Quem precisa de um rolo de espuma? Os rolos de espuma podem ser usados ​​por pessoas de todas as idades e níveis de atividade. Eles auxiliam na liberação da fáscia do corpo. A fáscia é um sistema de tecido conjuntivo semelhante a uma malha que sustenta os órgãos internos do corpo e liga todo o sistema muscular. A fáscia pode ficar tensa por vários motivos. Estes incluem uma lesão ou queda repentina, uso excessivo durante uma determinada atividade ou simplesmente má postura ou inatividade durante um período de tempo. Você pode nem notar a fáscia tensa inicialmente, mas eventualmente pode reduzir o movimento e causar dor na mesma área ou em outras partes do corpo. Para saber mais sobre os benefícios do rolamento de espuma, veja aqui. Como escolho o melhor rolo de espuma para minhas costas? Há uma enorme variedade de rolos de espuma no mercado, em uma variedade de densidades, tamanhos e texturas. O primeiro passo para escolher o melhor rolo de espuma para as costas é consultar um médico ou profissional de fitness. Eles poderão aconselhá-lo sobre o tamanho, densidade e textura corretos para o seu problema nas costas, bem como as melhores técnicas e exercícios para fazer. A densidade de um rolo de espuma é baixa, média ou alta, e se você nunca usou um antes, geralmente é considerado melhor começar com um rolo de espuma de baixa densidade e aumentar a densidade à medida que seu limiar de dor aumenta. Se você é uma pessoa ativa e seus músculos estão acostumados a se libertar de técnicas como massagem, você provavelmente ficará melhor com um rolo de espuma de média a alta densidade. Os rolos de espuma podem ser adquiridos em um tamanho longo, geralmente em torno de 36 polegadas. Este tamanho não é apenas o tamanho mais estável, mas também ideal para problemas nas costas, devido ao seu comprimento. Os rolos de espuma também estão disponíveis em comprimento médio, cerca de 24 polegadas, ou comprimento pequeno de cerca de 12 polegadas. Os tamanhos médio e pequeno geralmente são melhores para áreas menores, como panturrilhas e braços, ou para quem gosta de levar seus rolos de espuma com eles quando viajam. A textura de um rolo de espuma é o recurso final a ser considerado, e eles estão disponíveis como rolos lisos ou texturizados com sulcos e botões. Se você nunca usou um rolo de espuma antes, geralmente é melhor começar com um rolo liso, pois a pressão é uniforme e menos intensa. Os sulcos e botões nos rolos de espuma texturizados ajudam a imitar a pressão aplicada por um massagista, por isso são preferíveis se você deseja uma massagem de pressão mais direcionada e mais alta em seus músculos e tecido da fáscia. Qual é a melhor maneira de usar um rolo de espuma? Existem várias maneiras de usar todos os tipos de rolos de espuma e vários vídeos do YouTube e tutoriais on-line que fornecem instruções sobre isso. No entanto, é sempre melhor consultar um médico ou profissional de fitness se você nunca usou um antes ou se tiver um problema específico em uma área do corpo. Eles serão capazes de lhe dar os melhores exercícios para o seu corpo e quaisquer problemas que você possa ter. Geralmente, as técnicas de rolamento de espuma mais eficazes envolvem colocar o rolo no chão e colocar uma determinada parte do seu corpo em cima dele. Depois de permitir que seu peso corporal seja liberado no rolo, você pode rolar suavemente a área afetada sobre a espuma, ajustando seu peso corporal para aumentar ou diminuir a pressão conforme necessário. O vídeo a seguir explica e demonstra alguns exercícios eficazes para dor nas costas Quais são os recursos e benefícios de um rolo de espuma? Como mencionado anteriormente, os rolos de espuma estão disponíveis em uma variedade de densidades, tamanhos e texturas. Rolos mais densos fornecem pressão mais intensa e são mais duráveis ​​para uso a longo prazo. Rolos mais macios tendem a perder sua forma ao longo do tempo com o uso repetido. Embora os rolos mais longos sejam preferíveis para áreas maiores do corpo, como as costas, eles também são muito mais volumosos e difíceis de transportar e difíceis de usar em áreas pequenas. Os rolos de espuma lisa tendem a ser mais baratos e mais versáteis para uso em diferentes áreas do corpo, pois fornecem uma pressão uniforme, mas os rolos texturizados podem fornecer uma pressão mais intensa em pontos apertados e nós nos músculos. Qual é o melhor rolo de espuma para as costas? Com tantos rolos de espuma disponíveis e tantos recursos a serem considerados, escolher o melhor rolo de espuma para problemas nas costas é certamente um desafio. Selecionamos cinco rolos de espuma populares e avaliamos cada um deles para você em qualidade, preço e benefícios.









Nossa escolha Embora existam muitos rolos de espuma eficazes no mercado, em nossa opinião, o melhor rolo de espuma para problemas nas costas é o Lux Fit Speckled Foam Roller for Muscles. Este rolo de espuma tem uma superfície lisa, o que o torna mais versátil com a pressão uniforme resultante e uma melhor escolha para usuários iniciantes ou inexperientes. Os dois rolos texturizados que avaliamos, Master of Muscle Foam Roller e Nordic Lifting Foam Roller, ambos tiveram problemas de durabilidade e também foram considerados muito densos para uso eficaz na área das costas. O rolo de espuma salpicado Lux Fit para músculos também pode ser adquirido em quatro tamanhos, tem a maior variedade de todos os produtos que avaliamos e foi considerado um dos rolos de espuma mais econômicos disponíveis. A densidade da espuma foi considerada particularmente benéfica para a área das costas, ao contrário do rolo de espuma redondo de alta densidade da Amazon Basics, que era muito denso, e o rolo de espuma Rolling With It teve alguns problemas de fabricação que afetaram a durabilidade do produto. O Lux Fit Speckled Foam Roller for Muscles vem com um vídeo instrucional on-line gratuito e também é o único produto que vem com uma garantia limitada completa de três anos. Em nossa opinião, a combinação de eficácia na área das costas, durabilidade, versatilidade, variedade de comprimentos disponíveis e custo-benefício significa que este produto é o melhor rolo de espuma para problemas nas costas do mercado. Mais

