Qual é a melhor cinta de joelho para tensão MCL?

Saúde AZ Se você tiver algum tipo de lesão no joelho, poderá sentir alguma dor ou ficar imobilizado até que a lesão seja curada. A tensão do MCL é uma condição particularmente dolorosa, mas existem algumas maneiras de obter algum alívio da dor. Medicação e fisioterapia podem ajudar e você também pode apoiar seu joelho com uma joelheira decente. O ligamento colateral medial (LCM) é uma faixa de tecido que conecta os ossos da canela e da coxa. (fonte) O ligamento ajuda a manter o joelho estável e na posição correta ao ficar em pé, andar e correr. Quando esse ligamento é danificado, seu joelho pode se estender demais ou sair do lugar e apoiar o joelho pode ajudar. Qualquer pessoa pode sofrer de distensão do MCL, mas é uma lesão muito comum para pessoas que praticam esportes. Quando o lado do joelho sofre um forte golpe, pode danificar o ligamento em alguns casos. Muitos esportistas usam uma joelheira ao treinar e competir para evitar lesões. Abaixo está um link para um pequeno vídeo onde um médico explica a tensão MCL com alguns detalhes: Quem precisa usar uma cinta de joelho? Se você esticou um ligamento no joelho, um médico pode dizer para você usar uma joelheira por um período de tempo. Normalmente, você precisará usar a órtese durante o dia e pode ser aconselhado a usá-la ao dormir. A quantidade de tempo que você precisa usar sua joelheira dependerá de quanto tempo sua lesão leva para cicatrizar. Mesmo que um médico não tenha lhe dito para usar uma joelheira para tensão no MCL, você ainda pode optar por usar uma. Dar algum apoio ao joelho sempre será benéfico após uma lesão. Em alguns casos, seu médico pode encaminhá-lo para um fisioterapeuta e pode aconselhá-lo a usar uma joelheira. Você também pode se beneficiar de usar uma joelheira quando sua lesão cicatrizar para dar alguma proteção ao ligamento. As áreas do corpo que foram feridas geralmente estão enfraquecidas e precisam ser cuidadas. Se você pratica esportes ou passa muito tempo em pé, uma joelheira dará ao seu joelho o suporte necessário. O que faz uma cinta de joelho? Uma joelheira ajuda a apoiar o joelho quando está danificado, para que não ocorram mais lesões. Os suspensórios são semelhantes a uma manga elástica ou existem suspensórios que prendem com tiras. Quando a joelheira está no lugar, ela suporta a articulação do joelho e algumas joelheiras também fornecem compressão. Joelheiras de Patela Abertas Algumas das joelheiras têm um design de rótula aberta e há um orifício que se encaixa na rótula. Este anel reforçado pode ajudar a evitar que o joelho se mova demais. Uma joelheira também pode oferecer algum suporte lateral se tiver seções reforçadas nas laterais. Joelheiras Estilo Manga O outro tipo de joelheira que pode ser usado é uma cinta estilo manga e são mangas elásticas simples. As cintas de manga fornecem um bom nível de suporte, bem como alguma compressão. A vantagem de usar essas joelheiras é que elas são fáceis de colocar e não requerem ajustes. Apoiar o joelho com qualquer tipo de órtese impedirá que o joelho se mova na direção errada quando os ligamentos estiverem danificados. Se a lesão não for muito grave, você também pode usar uma joelheira quando estiver em movimento. Se houver algum inchaço ao redor do joelho, uma cinta que forneça alguma compressão pode ajudar. A joelheira não vai curar uma distensão do ligamento cruzado anterior, mas pode reduzir a quantidade de dor e desconforto causados ​​pela lesão. Uma joelheira também pode acelerar o processo de cicatrização devido à proteção que seu joelho está recebendo. Como faço para selecionar uma cinta de joelho adequada? Há algumas coisas importantes a serem observadas quando você está selecionando uma joelheira adequada para usar. Escolher o tamanho correto é importante e sua órtese precisa se encaixar perfeitamente sem ser muito apertada. Sua joelheira deve ficar no lugar acima e abaixo do joelho e não se amontoar atrás do joelho. É imperativo que você não use uma joelheira muito apertada em torno de qualquer parte da perna. Se uma joelheira estiver muito apertada, pode cortar a circulação sanguínea e isso deve ser evitado. Você precisa garantir que sua perna receba um suprimento adequado de sangue para evitar o desenvolvimento de mais problemas. Pode ser útil medir sua perna acima e abaixo do joelho para que você possa comprar uma joelheira de tamanho correto. Algumas das chaves são ajustáveis ​​e tamanho único e outros são dimensionados. Se você tem coxas grandes, é aconselhável verificar o comprimento da alça superior para garantir que a joelheira se encaixe corretamente. Se você planeja usar uma joelheira com alças ajustáveis, certifique-se de que os fechos de velcro sejam eficientes. A última coisa que você vai querer é ter que ficar apertando ou ajustando sua órtese. Se a joelheira não ficar no lugar por ter tiras ruins, não será eficaz. Você também deve usar um produto feito de materiais que sejam confortáveis ​​de usar contra a pele. Se você mantiver uma joelheira por longos períodos, vai suar e usar uma joelheira que não retenha a umidade é útil. Se o excesso de transpiração for retido na pele, você poderá desenvolver uma erupção cutânea ou outra condição da pele. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados cuidadosamente ao escolher uma joelheira: Use uma joelheira bem ajustada

Compre uma joelheira que seja bem feita

Escolha uma cinta feita de materiais macios

Use cinta que pode ser lavada Qual é a melhor cinta de joelho para tensão MCL? Analisamos uma ampla variedade de joelheiras disponíveis e selecionamos cinco que podem ser usadas para ajudar com lesões no joelho. Estávamos analisando o nível de suporte fornecido pelas joelheiras, bem como o preço e a qualidade. Analisamos cinco produtos e destacamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todas as joelheiras que analisamos podem ser usadas por pessoas que sofreram uma distensão no ligamento cruzado anterior. Todos os aparelhos que analisamos fornecem um bom nível de suporte para o joelho e alguns também fornecem compressão. Depois de analisar o preço, a qualidade e a eficácia, a melhor joelheira para a tensão do MCL é a TechWare Pro Knee Brace Support. Esta joelheira de preço razoável é bem feita e fornece níveis adequados de suporte para o joelho. Gostamos do fato de que esta joelheira está disponível em diferentes tamanhos e é fácil de colocar e tirar. O nível de ajuste desta joelheira também é muito bom. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

