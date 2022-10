Quais são as melhores muletas em 2022?

Saúde AZ

Se você já teve que usar muletas, ou talvez ainda use muletas, você sabe o quão desconfortável e desajeitado elas podem ser. As melhores muletas devem ser confortáveis, estáveis ​​e duráveis ​​e ajudar a melhorar sua qualidade de vida enquanto sofre uma lesão ou deficiência. Um relatório recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças descobriu que 6,5 milhões de americanos usam bengala, andador ou muletas para ajudar na mobilidade.

Lesões nos membros inferiores e recuperação pós-cirúrgica muitas vezes exigem que você alivie o estresse ao caminhar. A dor nesses casos tornará uma tarefa simples, como caminhar até as lojas, uma tarefa tão árdua. As melhores muletas ajudarão a aliviar o peso do membro afetado, transferindo a carga para a parte superior do corpo.

As muletas são frequentemente recomendadas por um profissional médico para uma reabilitação mais rápida e bem-sucedida. Escolher a muleta errada pode causar danos aos tecidos musculares e ósseos ou até mesmo danos aos nervos. Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de muletas e como você as usa, antes de olhar para algumas das melhores muletas que você pode comprar hoje.

Diferentes tipos de muletas

Muletas não são novidade, esculturas egípcias que datam de 2830 aC sugerem que as muletas foram usadas pelo menos desde a época dos antigos faraós do Egito, há mais de 5.000 anos. Os artefatos mostraram que os primeiros eram mais em forma de T antes de se desenvolverem na forma em V mais familiar que ainda usamos hoje. Embora os designs não tenham mudado muito ao longo do tempo, foi somente em 1917 que Emile Schlick foi a primeira pessoa a colocar uma muleta patenteada em produção comercial.

Embora todas as muletas sejam projetadas para aliviar o peso dos membros inferiores, muitas funcionam de maneiras diferentes. Os tipos mais comuns de muletas são:

Muletas nas axilas

Também conhecidas como muletas axilares, as muletas nas axilas são usadas principalmente por pessoas que sofrem de problemas de mobilidade de curto prazo. Esta muleta é usada colocando a parte superior, normalmente com uma almofada acolchoada, sob a axila e contra a caixa torácica enquanto você segura um punho mais abaixo da muleta. O uso a longo prazo de uma muleta nas axilas não é recomendado, pois a fricção constante contra a caixa torácica pode levar a problemas como trombose axilar e paralisia da muleta.

Muletas de antebraço

Desenvolvida por AR Lofstrand Jr. no início do século 20, a muleta de apoio do antebraço é muitas vezes referida como uma muleta Lofstrand que permite que o antebraço assuma o suporte. Uma das muletas mais usadas atualmente, elas podem ser benéficas para pessoas com deficiências de longo prazo e oferecer mais estabilidade em terrenos irregulares. Normalmente, um usuário colocará o braço em uma braçadeira enquanto segura uma alça.

Muletas de plataforma

Muito menos comuns do que as muletas axilares ou do antebraço, as muletas de plataforma tendem a ser recomendadas para pessoas que podem ter mãos mais fracas devido a condições como artrite ou paralisia cerebral. Muito parecido com uma muleta de antebraço, você segura um punho, mas também tem uma plataforma plana onde pode descansar o antebraço.

Muletas de joelho

As muletas de joelho, ou muletas da perna, são muito mais convenientes para lesões abaixo do joelho, pois podem ser usadas com as mãos livres. As muletas de joelho são presas à parte inferior da perna com tiras ou apoiadas em uma plataforma que dá mais independência ao usuário do que as muletas tradicionais, mas pode ter uma curva de aprendizado acentuada para usar corretamente.

Como andar com muletas

Aprender a usar qualquer muleta pode ser bastante difícil no começo, aqui está um resumo básico de como passar de sentado para de pé e andar com muletas. Se você precisar de um treinamento individual sobre como usar as melhores muletas, normalmente um profissional médico poderá aconselhá-lo. Embora isso se refira ao estilo mais tradicional de muletas verticais, as muletas de joelho ou mãos-livres normalmente vêm com um guia de instruções ou vídeo.

As melhores muletas

Nossa escolha

Se você está sofrendo de uma lesão de curto prazo ou uma deficiência mais grave de longo prazo, escolher as melhores muletas pode mudar significativamente sua qualidade de vida. As muletas visam oferecer mais independência e mobilidade ao mesmo tempo em que aliviam a pressão da área afetada, ajudam a reduzir os sintomas da dor e abreviam o processo de recuperação.

Embora tenha um preço muito mais alto do que muitas das muletas concorrentes, em nossa opinião, as muletas Ergobaum® Prime Ergonomic para o antebraço são as melhores muletas que você pode comprar hoje. Os recursos de segurança adicionais de tiras refletivas, lanterna e buzina podem parecer enigmáticos para alguns, mas você também obtém uma muleta durável e resistente com um impressionante sistema de absorção de choque. Para pessoas que precisam de muletas por um longo período de tempo, essas muletas da Ergoactive também podem tornar a locomoção muito mais fácil e segura.

