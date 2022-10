Qual é o melhor termômetro de ouvido para precisão e facilidade de uso?

Report This Content

Saúde AZ Quando precisamos medir a temperatura corporal de alguém, geralmente é porque está doente. Particularmente com crianças, é importante obter essas informações o mais rápido e preciso possível. Pode significar a diferença entre uma ida ao médico ou – na pior das hipóteses – uma ida ao pronto-socorro e colocar a pessoa sob seus cuidados na cama e deixá-la descansar. A maneira mais comum de medir a temperatura de alguém costumava ser com um termômetro de mercúrio oral antiquado. Há muitos anos, os especialistas desaconselham seu uso devido ao risco de quebra e liberação de gases venenosos. Os avanços na pesquisa e no design de produtos levaram ao desenvolvimento de diferentes dispositivos para medir a temperatura. Embora as leituras anais tendam a ter a maior precisão geral, é um procedimento invasivo com o qual nem todos se sentem confortáveis. Um termômetro de ouvido oferece uma ótima opção por diversos motivos. Exploramos o que é um termômetro de ouvido e como ele funciona. Analisamos a pesquisa sobre a precisão desses dispositivos e como escolher o melhor termômetro de ouvido para suas necessidades. O que é um termômetro de ouvido? Um termômetro de ouvido é um dispositivo médico que é levemente inserido no canal auditivo. Quando usado corretamente, leva alguns segundos para monitorar a temperatura no ouvido, depois registra e exibe. Enquanto os termômetros de mercúrio de estilo antigo trabalhavam no aumento da temperatura, causando um aumento na pressão para mover o mercúrio pelo tubo dentro do termômetro, os termômetros de ouvido usam tecnologia mais recente. Existem alguns métodos diferentes de detecção de temperatura. O mais comum é usar uma termopilha e radiação infravermelha para identificar o quanto o corpo está emitindo do canal auditivo embutido e converter isso em uma leitura precisa da temperatura. Os cientistas identificaram o fato de que um dispositivo que pode registrar com precisão a temperatura dentro do canal auditivo é um indicador consistente e preciso da temperatura corporal central – e isso é realmente importante quando se trata de tratar muitos pacientes, principalmente em acidentes graves e situações de emergência. Isso nos leva muito bem para a próxima pergunta que precisamos responder… Os termômetros de ouvido são precisos? Na verdade sim, eles são precisos. Há evidências que sugerem que os resultados mais precisos são obtidos a partir de leituras retais, mas um estudo comparou a precisão de fazer leituras de temperatura da axila, oralmente, escanear a testa e fazer uma leitura no ouvido. A pesquisa descobriu que fazer uma leitura no ouvido era significativamente mais preciso do que qualquer um dos outros métodos. Curiosamente, o método menos preciso foi o de medir a temperatura na testa. Portanto, se você está cuidando de alguém que está doente e precisa registrar sua temperatura, uma das maneiras mais precisas e menos invasivas de fazer isso é usar o melhor termômetro de ouvido que puder encontrar. Por que usar um termômetro de ouvido? A temperatura corporal é um grande preditor de certas circunstâncias ou eventos que ocorrem no corpo de bebês, crianças, adultos e até animais. Pode ajudar a prever doenças, monitorar a eficácia do tratamento médico e nos alertar sobre os ciclos normais do corpo, como a ovulação. Mas por que usar especificamente um termômetro de ouvido? Além da alta precisão, que obviamente é muito importante, há uma série de outras vantagens de usar um termômetro de ouvido. Uma grande vantagem, especialmente para pacientes menores, é que não dói. Se a sonda tocar a parte interna da orelha, ela pode ficar fria; talvez um pouco desconfortável se alguém não estiver se sentindo bem, mas não deve ser nada doloroso para o paciente. Além disso, o paciente não precisa manter ativamente nenhum dispositivo, como segurar um termômetro debaixo da língua (ou inserido em qualquer outra parte do corpo). Isso significa que obter uma leitura precisa não requer um nível tão alto de adesão do paciente; as pessoas são mais propensas a cooperar em um procedimento fácil, rápido e indolor. Usar um termômetro de ouvido é muito mais conveniente do que outros métodos de registro de temperatura. Geralmente não há roupas a serem removidas para expor as orelhas. Todo o procedimento é menos invasivo do que outros métodos de monitoramento da temperatura corporal. Resultados rápidos são a norma para termômetros de ouvido. Normalmente, a sonda só precisa ser mantida na posição correta por alguns segundos – às vezes apenas um segundo – para obter uma leitura. Isso torna os termômetros de ouvido especialmente úteis para crianças. Como adultos, mesmo quando estamos doentes, sabemos que temos que pelo menos tentar ficar quietos enquanto a leitura da temperatura está sendo feita. As crianças, principalmente quando estão doentes, muitas vezes não têm esse condicionamento social. Tudo o que sabem é que não se sentem bem e geralmente não querem fazer nada que os deixe mais desconfortáveis. Um termômetro de ouvido pode ser colocado suavemente no ouvido por alguns segundos enquanto sussurra palavras de segurança no outro ouvido. Em um instante, o melhor termômetro de ouvido fornecerá uma leitura digital precisa e tudo terminará com muito pouco drama e transtorno. Conselhos para o melhor uso do termômetro de ouvido Tal como acontece com todos os dispositivos elétricos médicos, use apenas conforme indicado pelo fabricante. Seguir o procedimento correto garantirá que a leitura da temperatura seja a mais precisa possível e é essencial para a segurança do paciente. Leia todas as instruções de uso, limpeza e manutenção. Abaixo, há um vídeo realmente direto e sem sentido que explica como usar corretamente um termômetro de ouvido: Embora os termômetros de ouvido apenas toquem levemente o interior do canal auditivo, há uma chance de transportar bactérias para o próximo usuário. Certifique-se de que o termômetro auricular esteja devidamente limpo de acordo com as instruções antes e após cada uso. Embora os termômetros de ouvido apenas toquem levemente o interior do canal auditivo, há uma chance de transportar bactérias para o próximo usuário. Certifique-se de que o termômetro auricular esteja devidamente limpo de acordo com as instruções antes e após cada uso. Se houver suspeita de que uma alta temperatura esteja associada a uma infecção no ouvido, o conselho geral é usar um termômetro alternativo – não um termômetro de ouvido. Da mesma forma, eles não devem ser usados ​​se o paciente tiver um bloqueio de ouvido ou outra condição. É importante estar ciente de que a presença de excesso de cera de ouvido pode levar a leituras imprecisas e inconsistentes. Sempre verifique o canal auditivo antes de inserir a sonda para certificar-se de que está desobstruído. Qual é o melhor termômetro de ouvido? Existem muitos termômetros de ouvido diferentes amplamente disponíveis no mercado. Todos eles fazem a mesma função básica, então é realmente muito difícil descobrir o que separa os bons produtos dos melhores termômetros de ouvido. Para ajudá-lo a tomar uma decisão informada ao comprar um termômetro de ouvido, analisamos uma variedade de marcas e modelos diferentes e escolhemos cinco produtos muito populares. Todos eles foram examinados em detalhes e selecionamos todas as suas boas qualidades, bem como quaisquer pontos negativos. Em algum lugar aqui, estamos confiantes de que você pode encontrar o melhor termômetro de ouvido para você e sua família.









Nossa escolha A decisão de comprar um termômetro de ouvido pode ser uma ótima ideia para muitas pessoas manterem em casa. Ele pode fornecer informações rápidas e precisas quando adultos, crianças ou até animais de estimação estão doentes. Alternativamente, as pessoas podem precisar medir sua temperatura por outro motivo, como monitorar a ovulação. Os termômetros de ouvido são todos bastante semelhantes em design e função, por isso nem sempre é fácil escolher um de boa qualidade na prateleira. Muitas pessoas gostaram de todos os cinco produtos que analisamos, mas o que surgiu como o melhor termômetro de ouvido foi o Termômetro Digital de Testa e Ouvido da Paramed. Havia muitas razões pelas quais as pessoas gostavam particularmente deste termômetro de ouvido mais do que outros. Em primeiro lugar, as pessoas gostaram do design ergonômico e acharam-no leve o suficiente para se posicionar facilmente. Uma vez na posição, os botões claros e a facilidade de uso significam que algumas pessoas não tiveram problemas, mesmo ao medir sua própria temperatura. Muitos usuários comentaram sobre o bom design geral deste dispositivo e acharam que era bem feito com materiais duráveis. A tela clara e fácil de ler com luz de fundo foi praticamente a cereja do bolo para completar isso como o melhor termômetro de ouvido que pudemos encontrar. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

