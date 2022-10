Nossos 5 melhores tapetes de ioga para viagens em 2022

Saúde AZ Como um viajante frequente, gosto de praticar minha ioga em muitos lugares diferentes. Idealmente, eu gostaria de levar meu tapete de casa, mas tenho tantos outros itens disputando espaço na minha bolsa. O melhor tapete de ioga para viajar é algo que posso facilmente dobrar e levar para a praia ou para o topo de uma montanha para uma experiência de ioga inacreditável. Yoga é um passatempo incrivelmente gratificante que você pode fazer em qualquer lugar. Adoro o meu tapete de ioga normal com o amortecimento e a proteção espesso que oferece às minhas articulações, mas não é de forma alguma o melhor tapete de ioga para viajar. É volumoso, pesado e mesmo quando enrolado não é muito fácil de transportar. Às vezes, viajar com um tapete enrolado nas costas não é apenas estranho, mas também atrai muitos olhares de estranhos confusos. Se você deseja levar sua ioga para a estrada, nós o cobrimos e analisamos muitos dos tapetes de ioga de viagem mais vendidos que tornarão realidade esse namastê em uma ilha deserta. Ioga e viagens À medida que procuramos experiências de ioga cada vez mais gratificantes, muitos de nós estão pegando nossos tapetes e levando-os para destinos distantes. Pode ser apenas um fim de semana visitando amigos ou parentes, mas em alguns casos pode envolver uma viagem para o outro lado do mundo. Muitos iogues sentem o chamado para a pátria do yoga, a Índia, onde o yoga remonta a 5000 aC e o yoga ainda é visto como um estilo de vida. A ioga pode ser uma ótima maneira de alongar os músculos depois de horas apertadas em um assento de avião ou ônibus, ou simplesmente um começo revigorante para o dia. O vídeo a seguir mostra um ótimo treino de ioga para começar o dia ao viajar que precisa de pouco mais que um colchonete. Melhor tapete de ioga para viagem Com tantos estilos diferentes de tapete disponíveis, como você sabe qual é o melhor tapete de ioga para viajar? Sem dúvida, a principal preocupação é o peso e a portabilidade, mas você também deseja um tapete durável e que ofereça alguma proteção contra escorregamento ou amortecimento adequado. A maioria dos tapetes de viagem para ioga são muito finos, o que os torna tão leves para transportar e não oferecem a mesma proteção que o seu tapete normal. (Em superfícies mais duras, você pode dobrar com um tapete emprestado ou colocar uma toalha por baixo.) Depois de olhar para muitos dos tapetes de viagem para ioga no mercado, conseguimos reduzi-lo aos cinco tapetes a seguir, qualquer um dos quais poderia ser o seu melhor tapete de ioga para viagem.









Nossa escolha Obviamente, estaríamos muito mais confortáveis ​​se pudéssemos levar nosso tapete de ioga regular em nossas viagens conosco, mas muitas vezes o espaço para bagagem é um prêmio. O melhor tapete de ioga para viajar deve ser uma alternativa leve que ainda possa nos fornecer a superfície antiderrapante de que precisamos, ser durável o suficiente para suportar o uso regular e as mudanças climáticas, mas ser compacto e leve o suficiente para caber em nossa mala ou bolsa de mão . E como um yogi moderno, devemos tentar encontrar um produto que não seja apenas amigo do corpo, mas também amigo do ambiente. O design dobrável leve e portátil do Manduka eKO SuperLite Travel Yoga e Pilates Mat, juntamente com suas credenciais ambientais, fazem dele, em nossa opinião, o melhor tapete de yoga para viagens. Um tapete durável e compacto a um preço razoável, Manduka criou um tapete com o qual você pode viajar alegremente pelo mundo e realizar sua ioga em quase qualquer lugar, mesmo naquele idílico cada no paraíso. Mais

