Qual é o melhor tratamento para bursite do joelho?: Nosso Top 5

A bursite do joelho é muitas vezes referida como “joelho da empregada doméstica”, pois geralmente ocorre quando os indivíduos passam longos períodos ajoelhados. Mas a bursite do joelho pode ser causada por qualquer pressão repetitiva no joelho e é comum em atletas ou pessoas cujo trabalho envolve movimentos repetitivos. Mesmo minha corrida matinal até o ponto de ônibus quando estava atrasada para o trabalho poderia levar à bursite do joelho.

Vejamos o que é a bursite no joelho, antes de conferir alguns produtos mais vendidos que podem te ajudar no tratamento dessa dor e na mobilidade reduzindo a dor no joelho.

O que é bursite do joelho?

A bursite do joelho ocorre quando uma ou mais bursas ficam danificadas ou inflamadas. Quando há muita fricção ou pressão repetitiva no joelho, a bursa fica irritada e causa dor.

Bursa são pequenos sacos cheios de líquido encontrados em todo o corpo, entre músculos e ossos, quase como rolamentos de esferas. Eles amortecem as articulações durante o movimento e aliviam o impacto nos pontos de pressão na articulação do joelho. A bursa do joelho ajuda no seu movimento enquanto você anda, corre, pula ou até cruza as pernas.

O vídeo curto do YouTube a seguir analisa a anatomia das bursas do joelho com mais detalhes.

Existem até 11 bursas no joelho, mas a bursite do joelho ocorre mais comumente na rótula ou na parte interna do joelho. A bursite vem de uma bursa no joelho que fica irritada e produz mais fluido do que o habitual. O fluido extra fará com que a bursa fique inflamada e inche.

Quais são os sintomas da bursite do joelho?

Os sintomas mais óbvios, como qualquer pessoa que já sofreu de bursite lhe dirá, são a dor e sensibilidade localizadas. Um inchaço perceptível no joelho muitas vezes pode ser sentido como um nódulo mole onde a bursa inchou. Você pode sentir um vermelho ou calor no joelho, especialmente se a bursa estiver infectada.

Os sintomas variam de cada indivíduo, mas a maioria vai encontrar sua mobilidade reduzida com uma rigidez no joelho. Você pode ter problemas para sustentar seu peso corporal e sentirá dor mesmo quando estiver em repouso, que geralmente aumentará durante o movimento.

O inchaço da bursite do joelho ocorre apenas dentro da bursa, não na articulação do joelho real. Há uma tendência de chamar qualquer inchaço da articulação do joelho de água no joelho. Há uma diferença importante com o fluido na articulação do joelho muitas vezes sendo sangue, indicativo de uma condição mais séria.

Diagnóstico de bursite do joelho

Antes de iniciar o tratamento, é importante identificar se a dor ou inchaço no joelho é bursite. Uma visita a um profissional médico dará um diagnóstico adequado. Uma radiografia ou ressonância magnética pode reconhecer outras condições, como fratura, artrite ou problemas de posição óssea.

Um exame manual verificará qualquer calor, inchaço e amplitude de movimento, além de verificar a condição relativa de cada joelho. Amostras de fluido são frequentemente retiradas drenando a bursa usando uma agulha. Isso diminuirá a dor à medida que a pressão diminui e o fluido pode ser testado para qualquer infecção.

Aqui está a boa notícia!

Uma vez diagnosticado, o melhor tratamento para a bursite do joelho raramente envolve cirurgia. Uma combinação de tratamentos caseiros e medicamentos anti-inflamatórios terá como objetivo aliviar a dor da bursite.

O melhor tratamento para bursite do joelho

O tratamento da bursite no joelho pode variar para cada indivíduo de acordo com a gravidade da lesão e outros fatores médicos. Uma bursite do joelho infectada exigirá um tratamento diferente que um médico aconselhará.

Tratamentos médicos

Os métodos médicos para redução da dor da bursite do joelho podem incluir aspiração onde o fluido é drenado da bursa com uma agulha. Isso reduz o inchaço, alivia a pressão e pode ser uma chance de realizar mais testes no fluido.

Anti-inflamatórios e analgésicos também podem ser administrados para melhorar a mobilidade e reduzir o desconforto. Em casos extremos, injeções de corticosteróides são usadas para reduzir a inflamação. Os AINEs de venda livre, como o ibuprofeno, ajudarão a diminuir o inchaço, a dor e a febre com antibióticos também usados ​​para combater infecções causadas por bactérias.

Em casos mais difíceis, o médico pode recomendar a remoção cirúrgica da bursa afetada. A cirurgia traz os riscos de infecção, instabilidade persistente e dor com dificuldade de retornar aos níveis anteriores de mobilidade. Felizmente, mais de 90% dos pacientes que se submetem à cirurgia de bursite no joelho e seguem um programa de reabilitação não sofrem complicações.

Descansar, Gelo, Comprimir e Elevar (ARROZ)

Descansar o joelho o máximo possível ajudará a diminuir a dor e o inchaço. À medida que a dor diminui, comece lentamente a fazer mais a cada dia. O descanso permitirá que o inchaço diminua e evitará complicações futuras à medida que o joelho cicatrizar.

O gelo também pode ser usado para diminuir o inchaço e a dor, o que também ajudará a evitar danos nos tecidos. Usando uma bolsa de gelo especializada, ou simplesmente um saco de gelo picado, aplique no joelho por 15 a 20 minutos, três a quatro vezes ao dia, ou conforme indicado. (Sempre coloque uma toalha ou pano entre o joelho e o gelo para evitar queimaduras de frio ou gelo.)

Usar uma boa joelheira ou manga pode ajudar a reduzir o inchaço e adicionar conforto para anular parte da dor no joelho. As joelheiras maiores e mais volumosas não são necessárias para a bursite do joelho, em vez disso, escolha uma joelheira ou manga de compressão para bursite para ajudar a reduzir o inchaço da bursa.

Elevar o joelho acima do nível do coração também ajudará a diminuir o inchaço e a dor da bursite do joelho. Usar um travesseiro ou cobertores para sustentar a perna enquanto se deita na cama ajudará a aliviar a dor enquanto você dorme.

Fisioterapia e Exercício

À medida que a dor diminui, um médico pode recomendar que você visite um fisioterapeuta para reabilitação e para prevenir a recorrência da bursite. Um terapeuta ensinará exercícios para melhorar sua amplitude de movimento e aumentar a força do joelho. Muitos desses exercícios podem ser realizados sem ajuda em casa ou na academia, como mostrado neste vídeo do YouTube.

O exercício também ajudará a prevenir a bursite do joelho. Alongar-se durante o aquecimento e o resfriamento durante o exercício ajudará a soltar os músculos e diminuir o estresse nos joelhos. Usar joelheiras se estiver ajoelhado em uma superfície mais dura ou praticar esportes também pode proteger seus joelhos.

Remédios caseiros para bursite do joelho

Mudar sua dieta pode ser eficaz na redução e prevenção do inchaço associado à bursite. Muitos alimentos contêm vitaminas e enzimas que ajudam a reduzir a inflamação e a dor da bursite do joelho.

O abacaxi não é apenas uma fruta deliciosa, mas possui um alto teor de bromelina, uma enzima eficaz na redução do inchaço causado pela bursite. A vitamina C encontrada no suco de laranja é essencial para a reparação do desgaste das células do seu corpo. As propriedades anti-inflamatórias da vitamina C ajudarão a reduzir o inchaço e a sensibilidade da bursite do joelho.

Tomar 2 colheres de chá de óleo de peixe regularmente dissolverá os cristais nas bursas, impedindo o desenvolvimento de novos. Os ácidos graxos ômega-3 reduzem a inflamação e mantêm os tecidos e células fortes e saudáveis.

A cúrcuma também pode ser um tempero útil na luta contra a bursite. A curcumina, o ingrediente ativo da cúrcuma, é frequentemente usada para tratar muitas doenças crônicas devido às suas propriedades anti-inflamatórias. A curcumina também é muito eficaz como analgésico, com estudos mostrando que é mais eficaz que o diclofenaco em pacientes com artrite, outra condição articular que pode contribuir para a bursite.

Nossos cinco melhores tratamentos para bursite do joelho

Nossa escolha

A bursite do joelho dificultará a passagem de cada dia, com dor no joelho e movimento limitado. Mas é tratável e um diagnóstico rápido pode ser a chave para reduzir a gravidade da doença. Um profissional de saúde poderá aconselhá-lo sobre o melhor tratamento para a bursite do joelho para você.

O principal objetivo do tratamento da bursite do joelho é reduzir os sintomas de inchaço e dor. O Knee Ice Pack Wrap da TheraPAQ oferece uma combinação de compressão e tratamento a quente/frio que comprovadamente reduz a inflamação. Em nossa opinião, o alívio da dor oferecido por este pacote de gelo no joelho o torna o melhor tratamento para bursite do joelho que você pode comprar no balcão.

