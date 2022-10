Os 5 melhores esticadores de dedos para pés sem dor em 2022

Saúde AZ

O mau alinhamento dos pés e dos dedos dos pés é um problema que afeta muitas pessoas, e muitas vezes é causado por longas horas em pé ou pelo uso de sapatos mal ajustados. Isso pode resultar em vários problemas dolorosos na área do pé. Felizmente, temos macas de dedos, um dispositivo simples e barato, que pode corrigir e prevenir muitos desses problemas quando usado por um curto período de tempo todos os dias.

O que são macas de dedo do pé?

As macas de dedos são um produto pequeno e leve feito de um gel macio e flexível. Eles são moldados para ficarem entre os dedos dos pés, para que os dedos dos pés sejam separados e reposicionados em seu alinhamento correto.

Os esticadores de dedos vêm como separadores de dedos, que cobrem a parte superior e inferior da área do dedo do pé e separam cada dedo do pé, ou espalhadores de dedo do pé, que ficam embaixo da área do dedo do pé e os caroços do material de gel separam os dedos do pé por baixo.

Como funcionam as macas de dedo do pé?

Os esticadores de dedos funcionam esticando lenta e gradualmente os ligamentos e músculos dos dedos dos pés e do antepé. Com o tempo, e com o uso regular, essa ação estimula os dedos dos pés a se separarem, desenrolarem e se endireitarem em uma posição mais natural.

Os esticadores de dedos ajudam a devolver os pés à sua forma ideal, o que torna muitas atividades físicas muito mais fáceis e confortáveis, e também ajudam a melhorar a força e a flexibilidade dos dedos dos pés e dos pés. As macas de dedos também promovem descanso, alongamento e melhora da circulação, o que ajuda a curar lesões e pode reduzir consideravelmente os níveis de dor.

Quem precisa de macas de dedo do pé?

O uso regular de macas de dedo do pé pode beneficiar uma grande variedade de pessoas, não apenas aquelas com problemas específicos nos pés. Eles ajudam a alongar os músculos e tecidos conjuntivos na área do pé e melhorar a flexibilidade, circulação e postura.

As macas de dedos são particularmente benéficas para pessoas que sofrem ou estão desenvolvendo condições como joanetes, dedos em martelo, dedos sobrepostos, neuroma de Morton, hálux valgo, dedos em garra e fascite plantar.

Qual é a melhor maneira de usar macas de dedo do pé?

As macas do dedo do pé são muito fáceis de usar.

Em primeiro lugar, limpe e seque os pés e, em seguida, coloque o produto nos dedos dos pés, posicionando os separadores entre os dedos dos pés e perto das articulações dos dedos. Pode ajudar a molhar o produto antes de colocá-lo para facilitar esse processo.

Muitas pessoas acham as macas de dedos desconfortáveis ​​​​no início, enquanto seus pés se acostumam com elas. Você deve começar usando esticadores de dedos por curtos períodos de tempo, cerca de 10 a 15 minutos, e aumentar gradualmente até uma hora de cada vez. Lembre-se de que você está condicionando seus pés e dedos no alinhamento correto, portanto, o uso consistente é vital.

Não os use por longos períodos sem pausa e, se sentir alguma irritação ou perda de circulação, certifique-se de tirá-los por tempo suficiente para permitir que esses problemas sejam resolvidos.

Também é possível resfriar ou aquecer as macas dos dedos dos pés e usá-las para reduzir a inflamação ou aquecer os músculos que você está alongando.

O vídeo do youtube a seguir explica e demonstra como usar efetivamente as macas dos dedos dos pés e também discute alguns de seus benefícios:

Quais são os recursos e benefícios das macas de dedo do pé?

As macas de dedo do pé têm vários recursos e benefícios. Eles são um ótimo método não cirúrgico de corrigir problemas nos pés e muito menos arriscados e caros do que a cirurgia do pé.

Alongar a área do dedo do pé e do antepé ajuda a aliviar a dor no pé, reduzir e retardar a progressão de joanetes e dedo do pé em martelo e aliviar o desconforto do neuroma de Morton.

Esta ação de alongamento também ajuda a prevenir calos, fricção e infecções fúngicas como o pé de atleta, criando mais espaço entre os dedos dos pés, o que também melhora o fluxo de ar ao redor dessa área.

Esticadores de dedos ajudam a melhorar a amplitude de movimento na área do pé e incentivam os dedos a se moverem independentemente um do outro. Isso ajuda a melhorar o equilíbrio e a capacidade de movimento e reduz a dor no pé causada por uma variedade de problemas.

Quais são as melhores macas de dedo do pé?

Com muitos produtos ortopédicos no mercado e uma série de diferentes produtos de maca de dedo do pé disponíveis, pode ser muito difícil saber qual é o mais benéfico para você e sua condição. Pegamos cinco das melhores macas de dedo do pé atualmente disponíveis e avaliamos cada uma delas em qualidade, eficácia e custo-benefício.











Nossa escolha

Depois de avaliar cada um dos nossos cinco produtos em suas características, eficácia e custo-benefício, em nossa opinião, as melhores macas de dedo do pé são o Foot Rest Pro Toe Separators. Este produto era de boa qualidade, confortável e proporcionava alívio da dor na área do pé, e também continha separadores de dedos, espalhadores de dedos e uma caixa de armazenamento, tornando-o uma excelente relação custo / benefício.

Foot Rest Pro Toe Separators tem uma sensação suave e sem odor desagradável, ao contrário do Yoga Toes GEMS: Gel Toe Stretcher and Separator que não cheirava muito bem e o material do gel era propenso a grudar nos lençóis. Os separadores e alisadores de dedos do DR JK Original ToePal, os separadores de dedos Vive Sole e os separadores e separadores de dedos YOGABODY Naturals foram considerados ineficazes por alguns usuários, ou podem até causar mais dor em algumas situações.

Todos os produtos que analisamos tiveram problemas com seu dimensionamento, exceto os separadores de dedos do Foot Rest Pro; ambos os produtos incluídos se encaixam bem o suficiente para serem usados ​​durante a caminhada. Este produto também não teve problemas de fabricação; ambos os separadores e separadores de dedos YOGABODY Naturals e Yoga Toes GEMS: a maca e o separador de dedos em gel eram propensos a quebrar.

A combinação de conforto, ajuste, eficácia e custo-benefício faz dos Foot Rest Pro Toe Separators os melhores esticadores de dedos atualmente no mercado.

