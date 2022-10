Qual é o melhor travesseiro para dor no cóccix?: Nossos 5 principais produtos

Report This Content

Saúde AZ Se você já sofreu com dor no cóccix, sabe o quão desconfortável e dolorido pode ser ao sentar. A dor no cóccix pode ser causada por trauma, certas condições médicas e ficar sentado por longos períodos de tempo. Cirurgia, manipulação e medicação podem ajudar com a condição e você pode usar um travesseiro para dor no cóccix. Mesmo que você tenha recebido tratamento médico para dor no cóccix, muitos médicos recomendarão que você use uma almofada ou travesseiro para o cóccix. Reduzir a pressão exercida sobre o cóccix é uma maneira eficaz de aliviar a dor e o desconforto. Como alguém que passa muitas horas sentado em uma mesa trabalhando em um computador, uso um travesseiro na cadeira do escritório para evitar dores no cóccix. A almofada definitivamente torna o trabalho mais confortável e, felizmente, nunca sofri de dor no cóccix. As almofadas não são caras e são uma maneira simples de evitar danos ao cóccix. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube onde um médico explica algumas das causas da dor no cóccix: Quem precisa usar um travesseiro para dor no cóccix? Qualquer pessoa pode usar um travesseiro para dor no cóccix e eles são particularmente úteis para pessoas que ficam sentadas por longos períodos. Trabalhadores de escritório e motoristas geralmente sofrem de dor no cóccix e usar um travesseiro é uma boa opção. O melhor dos travesseiros é que eles são portáteis e podem ser usados ​​na maioria dos tipos de assento. Você também pode usar um travesseiro para evitar que a dor no cóccix se desenvolva em primeiro lugar. Se você tiver que passar longos períodos sentado por qualquer motivo, vale a pena usar um travesseiro decente. Além de proteger seu cóccix, você também terá uma superfície mais confortável para se sentar. Você também pode usar um travesseiro se tiver danificado seu cóccix devido a uma lesão ou após um procedimento cirúrgico. O travesseiro protegerá a área danificada até que você se recupere totalmente e os níveis de dor tenham diminuído. Usar um travesseiro durante o período de recuperação também pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de úlceras de pressão dolorosas. Como funciona um travesseiro para dor no cóccix? Um travesseiro de cóccix é projetado para reduzir a quantidade de pressão que é colocada no cóccix quando você está sentado. A maioria dos travesseiros tem uma seção cortada que permite que o cóccix flutue e não toque no assento. Quando o cóccix não estiver em contato com o assento, você ficará mais confortável e os níveis de dor devem ser reduzidos. O gel ou espuma de memória nas almofadas leva o seu peso corporal e molda-se aos contornos do seu bumbum. Por serem bastante firmes, as almofadas também fornecem algum apoio ao sentar. Obter o nível correto de suporte e conforto significa que você não se moverá no assento, o que pode danificar o cóccix. Um travesseiro de cóccix também pode ajudar a corrigir a postura, o que é muito importante quando você fica sentado por longos períodos. A má postura devido à inclinação em uma cadeira pode levar a problemas no pescoço, nas costas e no quadril. Muitas das almofadas do cóccix são projetadas para mantê-lo sentado e na posição correta. Como escolho um travesseiro para dor no cóccix? É importante escolher um travesseiro de cóccix de tamanho adequado para você e para o assento em que será colocado. Se o seu travesseiro for muito pequeno, não será confortável e poderá se mover. Um travesseiro de cóccix muito grande pode não dar o suporte necessário e também pode se enrolar em alguns assentos. Além de verificar o tamanho do seu travesseiro é importante verificar a espessura dele. Se você se sentar em um travesseiro de assento muito grosso, seus pés podem não tocar o chão, o que será desconfortável. Se seus pés estão pendurados enquanto você está sentado, pode causar dormência nas pernas e nos pés. Escolha um travesseiro de cóccix feito de materiais de boa qualidade para que seja funcional e durável. É importante que o travesseiro do cóccix seja macio e confortável sem comprimir demais. Se a espuma ou o gel comprimir, o travesseiro pode ficar desconfortável e a pressão pode ser colocada no cóccix. Também é importante verificar a qualidade da costura ao longo das costuras do travesseiro do cóccix. Se a costura se soltar, a espuma ou o gel podem vazar e o travesseiro não será eficaz. Se o travesseiro do cóccix tiver uma capa, verifique também a costura ao longo das costuras e do zíper. Compre um travesseiro de cóccix que tenha uma base antiderrapante para que ele não deslize e se mova quando você estiver sentado nele. Muitos dos travesseiros de cóccix têm algum tipo de aderência na base, o que é útil. Se o travesseiro do cóccix se mover, você terá que ajustá-lo para ficar confortável. Procure um travesseiro de cóccix que tenha uma capa decente que possa ser lavada à mão ou na máquina de lavar. Quando você está sentado em um travesseiro de cóccix por longos períodos, você vai suar. Manter o travesseiro limpo prolongará sua vida útil e também será mais higiênico. Vale a pena notar que você pode ter que experimentar alguns travesseiros diferentes antes de encontrar um que combine com você. Peso corporal, altura e construção devem ser levados em consideração ao escolher um travesseiro adequado. As pessoas vêm em diferentes formas e tamanhos e um travesseiro que funciona para uma pessoa pode não ser adequado para outra. Abaixo está uma lista de coisas a serem observadas ao escolher um travesseiro adequado para dor no cóccix: Compre um travesseiro do tamanho correto.

Verifique a espessura do travesseiro.

Escolha um travesseiro bem feito.

Compre um travesseiro que não comprima demais.

Escolha um travesseiro que seja fácil de manter limpo.

Use um travesseiro com base antiderrapante. Qual é o melhor travesseiro para dor no cóccix? Analisamos uma variedade de travesseiros que podem ser usados ​​em vários tipos de assento para aliviar a dor no cóccix. Os principais pontos que analisamos são qualidade, preço, materiais e conforto de cada travesseiro de cóccix. Analisamos cinco travesseiros de cóccix e listamos alguns prós e contras de cada produto.









Nossa escolha Todos os travesseiros de cóccix que vimos são de suporte e devem aliviar a pressão do cóccix e deixá-lo mais confortável quando sentado. Eles são todos em forma de U e feitos de tipos semelhantes de material, além de terem preços semelhantes e são muito fáceis de manter limpos. Depois de comparar cuidadosamente todos os produtos, o melhor travesseiro para dor no cóccix é a almofada de assento de espuma de memória ortopédica Xtreme Comforts Coccyx. Este travesseiro de cóccix é uma boa relação custo / benefício e a espuma de memória de alta qualidade fornece um nível firme de suporte. O travesseiro não comprime muito e alivia a dor no cóccix de forma eficaz. Também gostamos do nível de aderência na parte inferior do travesseiro do cóccix e da capa lavável na máquina. Mais

