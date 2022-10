Como hidratar o couro cabeludo com ingredientes naturais

Um couro cabeludo seco geralmente causa coceira e caspa, o que pode ser desconfortável e embaraçoso. Hidratar o couro cabeludo ajuda a dizer adeus à irritação, coceira e descamação para sempre.

Assim como qualquer outra parte do corpo, a pele do couro cabeludo precisa de umidade para se manter saudável. Ao contrário de outras partes do corpo onde você pode simplesmente aplicar um pouco de loção ou creme para a pele, hidratar o couro cabeludo pode ser mais difícil.

A chave para um bom cabelo começa onde o cabelo começa; o couro cabeludo. Se o seu couro cabeludo não é saudável, os fios de cabelo também serão. A chave para um cabelo bonito e um couro cabeludo saudável é encontrar o tratamento certo para você, que hidrata o couro cabeludo sem deixar o cabelo oleoso.

Quão fácil é o cuidado do couro cabeludo?

Embora a maioria de nós reconheça a importância de manter nossa pele saudável e hidratada, uma área que muitas vezes esquecemos é o couro cabeludo. Para a maioria das pessoas, uma cabeça de cabelo cobre o couro cabeludo, dificultando a visão. A menos que você tenha sofrido de um couro cabeludo particularmente seco ou um problema de caspa irritante e embaraçoso, você provavelmente não terá pensado duas vezes na condição do seu couro cabeludo.

Um couro cabeludo seco e muito óleo de produtos para o cabelo são os principais fatores que contribuem para a caspa. Simplesmente usar um shampoo anticaspa é apenas metade da batalha, você também precisa condicionar e hidratar o couro cabeludo para promover um ambiente saudável para o crescimento do cabelo e menos problemas de pele.

Embora possa ser mais complexo do que hidratar a pele em outras partes do corpo, existem muitos produtos disponíveis que facilitam a hidratação do couro cabeludo em seu regime de cuidados com o corpo. Você também pode experimentar alguns dos muitos tratamentos naturais de bricolage que visam o couro cabeludo ou até mesmo beber mais água garantirá que o corpo tenha quantidades adequadas para enviar ao couro cabeludo e hidratar por dentro.

O que causa o ressecamento do couro cabeludo?

Existem muitos fatores que podem fazer com que um couro cabeludo seco use o xampu errado para simplesmente não beber água suficiente. Reconhecer a causa do seu couro cabeludo seco pode ajudá-lo a tratar o problema e bloquear a umidade para um couro cabeludo saudável e sem caspa. Também reduzirá a tentação de coçar a cabeça, causando danos por fricção ao cabelo e possível perda de cabelo ou infecção secundária do couro cabeludo.

Menos produção de óleo ou sebo no couro cabeludo

Genética, desequilíbrios hormonais e doenças crônicas da pele, como psoríase e certos medicamentos, afetam a quantidade de sebo, óleos naturais, que o couro cabeludo produz. Quando o couro cabeludo tem sebo insuficiente, a umidade é perdida ou evapora a uma taxa muito mais rápida do que quando os níveis de óleo são ideais. Os óleos formam uma barreira protetora no couro cabeludo que retém a umidade e outros nutrientes essenciais para um couro cabeludo saudável.

Shampoos e outros produtos para pentear o cabelo

Produtos químicos agressivos encontrados em muitos produtos capilares podem retirar a umidade e óleos naturais do couro cabeludo, deixando-o com uma sensação de ressecamento. Fragrâncias ou cores usadas em produtos capilares podem levar a um couro cabeludo seco e com coceira. Não são apenas produtos químicos, muitos ingredientes naturais têm qualidades adstringentes que podem tirar muita umidade do couro cabeludo se usados ​​com muita frequência.

Os shampoos anticaspa contêm ingredientes ativos que combatem o fungo conhecido por causar a caspa, mas também podem ser um agente irritante ou ressecante do couro cabeludo. Uma vez que a caspa tenha sido eliminada, é aconselhável mudar para um xampu mais suave para a saúde do couro cabeludo.

Resíduos do produto, células mortas da pele e acúmulo de sujeira

A pele do corpo e do couro cabeludo está em constante evolução e elimina as células mortas à medida que as novas células crescem. Se deixados no couro cabeludo, juntamente com a sujeira e os resíduos de produtos de modelagem, eles se acumulam no couro cabeludo causando coceira, ressecamento e descamação do couro cabeludo.

Mudança Climática

A secura severa do couro cabeludo também pode ser atribuída a mudanças no clima. Os meses de inverno tendem a ter menos umidade do ar levando ao ressecamento da pele e as altas temperaturas no verão tornam o corpo, em particular a pele e o couro cabeludo, propensos à desidratação. Condições ventosas também causam um ressecamento do couro cabeludo.

Dieta

A nutrição também desempenha um papel importante na saúde do cabelo e do couro cabeludo e a falta de vitaminas ou minerais pode estar causando o ressecamento do couro cabeludo. Os tratamentos de hidratação do couro cabeludo geralmente repõem os nutrientes ausentes topicamente através da pele.

Como adicionar a umidade de volta ao seu couro cabeludo

Seja qual for o motivo pelo qual seu couro cabeludo está seco, há muitas maneiras de hidratá-lo. Mudar o xampu que você usa ou reduzir o número de produtos que você usa no cabelo pode ser um bom primeiro passo. Os óleos usados ​​para tratar o couro cabeludo são outra boa fonte de umidade e existem muitos produtos específicos para o couro cabeludo disponíveis no balcão.

Usando óleos de couro cabeludo para hidratar o couro cabeludo

A solução para um couro cabeludo seco nem sempre está em um frasco de xampu ou condicionador. Os óleos do couro cabeludo são muito eficazes na hidratação do couro cabeludo e funcionam melhor do que muitos outros produtos hidratantes na maioria dos casos. Quando o corpo não produz sebo natural suficiente como deveria, os óleos do couro cabeludo podem compensar esse déficit e manter o couro cabeludo lubrificado para protegê-lo do ressecamento.

Os óleos permanecem no couro cabeludo por muito mais tempo do que os cremes ou loções hidratantes e oferecem um tratamento de hidratação de longa duração para o couro cabeludo. Alguns óleos do couro cabeludo têm misturas de óleos essenciais, antioxidantes e glicerina para ajudar a proteger e melhorar a saúde do seu cabelo. Muitos óleos essenciais também têm propriedades antifúngicas ou anti-inflamatórias naturais que atacam qualquer fungo ou bactéria que possa estar contribuindo para o ressecamento do couro cabeludo ou problema de caspa.

O óleo de jojoba é comumente usado para hidratar o couro cabeludo e é encontrado em muitos condicionadores naturais. O óleo de jojoba ajuda a remover a caspa do cabelo enquanto limpa o couro cabeludo e deixa uma camada de óleo no cabelo para mantê-lo hidratado. Semelhante ao sebo humano, o óleo de jojoba contém os mesmos monoésteres de cera encontrados no sebo natural e atua como um substituto com os mesmos benefícios para o couro cabeludo.

Outros óleos populares para hidratar o couro cabeludo incluem óleo de fígado de bacalhau, óleo de coco e óleo de argan. Você deve ter cuidado ao escolher um óleo que não alimente o fungo Malassezia que causa caspa se você estiver propenso a problemas persistentes de caspa. Usar um adstringente como óleo de melaleuca ou camomila infundido em uma fórmula amigável ao couro cabeludo depois de tratar o couro cabeludo com óleo impedirá que seu cabelo pareça ou fique oleoso.

O seguinte clipe do Youtube mostra como você pode usar o óleo essencial de hortelã-pimenta para hidratar um couro cabeludo seco:

Mude seu shampoo para uma fórmula hidratante

Muitos dos principais xampus de hoje contêm produtos químicos, fragrâncias artificiais, corantes e conservantes que removem a oleosidade do couro cabeludo e do cabelo. O lauril sulfato de sódio (SLS), amplamente utilizado em xampus e condicionadores, é um detergente e surfactante barato que adiciona espuma à lavagem. O lauril sulfato de sódio remove a umidade e os óleos do cabelo, causando couro cabeludo seco e sintomas semelhantes à caspa. Sempre tente escolher um xampu sem sulfato se você sofre de couro cabeludo seco ou problemas relacionados.

Os xampus usados ​​para tratar a psoríase ou eczema também são formulados para hidratar o couro cabeludo e podem ser usados ​​como parte de uma rotina eficaz de hidratação do couro cabeludo. Shampoos naturais contendo Aloe vera, óleos de amêndoa ou manteiga de karité também hidratam efetivamente o couro cabeludo enquanto adicionam nutrientes ao cabelo.

Lave o cabelo com menos frequência

Manter o couro cabeludo e o cabelo limpos é essencial para um couro cabeludo saudável, mas também pode ser uma das causas do ressecamento. Não apenas produtos químicos ou ingredientes no xampu, mas a água que você usa pode levar ao ressecamento do couro cabeludo. Se a água estiver muito quente, destruirá os lipídios da pele que hidratam efetivamente o couro cabeludo e a água endurecida também pode ter o mesmo efeito. A espuma de sabão da água dura pode entupir os poros, fazendo com que o couro cabeludo fique seco, com coceira e irritado.

Tratamentos direcionados ao couro cabeludo

Se xampus, condicionadores ou óleos hidratantes não parecem ter funcionado para o ressecamento do couro cabeludo, existem muitos tratamentos especializados para o cabelo disponíveis que visam especificamente a pele e o couro cabeludo. Estes podem variar de esfoliantes faciais para o couro cabeludo, que eliminam as células mortas da pele e outros acúmulos que contribuem para o ressecamento, a soros antienvelhecimento que visam aumentar a renovação celular e a produção de óleo que geralmente diminuem com a idade.

Tratamentos hidratantes caseiros naturais para o couro cabeludo

Hidratar o couro cabeludo não significa necessariamente que você tenha que gastar uma pequena fortuna em cremes e poções especializadas. Existem muitos botânicos naturais provavelmente já em sua casa que você pode usar ou estão facilmente disponíveis em sua loja local. Ingredientes como manteiga de karité ou Aloe vera têm excelentes propriedades hidratantes que podem ser usadas para adicionar umidade ao couro cabeludo de forma eficaz. Vejamos apenas duas maneiras de hidratar o couro cabeludo em casa com um tratamento DIY.

Abacate para couro cabeludo seco

Abacates são naturalmente abundantes em minerais, vitaminas e óleos que ajudam a tratar um problema de couro cabeludo seco. Combinado com mel e azeite, esta mistura atua como um tratamento anti-inflamatório e antiviral para o couro cabeludo seco.

Amasse um abacate maduro e misture com 1 colher de chá de mel e 2 colheres de sopa de azeite para atuar como óleo transportador. Aplique no cabelo seco e no couro cabeludo, cubra com uma touca de banho e deixe por 30 minutos. Lave o cabelo depois com um xampu suave e enxágue com água morna para um couro cabeludo hidratado e sem coceira.

Aloe Vera para couro cabeludo seco

Você pode usar as propriedades refrescantes, hidratantes e de limpeza do Aloe vera para acalmar o couro cabeludo seco.

Extraia o gel de Aloe vera de uma folha de Aloe e misture até obter uma consistência uniforme antes de misturar com um óleo essencial como óleo de melaleuca ou óleo de coco antes de aplicar no couro cabeludo e ao longo dos fios de cabelo. Depois de deixar por 20 minutos, lave a mistura com água morna.

O Aloe vera hidrata efetivamente o couro cabeludo e você pode até esfregar a casca de Aloe vera no couro cabeludo para obter os muitos nutrientes que ele contém.

Conclusão

Da próxima vez que você sentir uma sensação de coceira ou descamação na cabeça, não pegue imediatamente o xampu anticaspa. Ao usar um hidratante no couro cabeludo, você pode banir o ressecamento e a irritação, promovendo um couro cabeludo saudável e um cabelo mais bonito. Você hidrata sua pele e rosto regularmente, então por que não seu couro cabeludo também?

