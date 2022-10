Alimentos que ajudam a coagular o sangue (no bom sentido)

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Saúde AZ

Alimentos Os coágulos de sangue são um fato essencial da vida. Quando seu corpo sofre uma lesão, a coagulação do sangue na ferida impedirá que você perca muito sangue. Mas às vezes a coagulação do sangue pode causar sérias complicações. Quando os coágulos sanguíneos se formam dentro do corpo, nas artérias ou veias, eles podem interromper o fluxo de sangue para órgãos importantes. Demasiada coagulação dentro do seu corpo pode levar a condições como acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, danos nos órgãos ou trombose venosa profunda (TVP). Mas se o sangue não coagula o suficiente ou é muito lento para coagular, isso também pode ter sérias implicações para a nossa saúde e é muitas vezes referido como um distúrbio hemorrágico. Um médico geralmente prescreve medicamentos espessantes do sangue que podem ajudar na coagulação, mas muitos alimentos naturais também podem ajudar a engrossar o sangue e substituir os agentes de coagulação ausentes. Distúrbios hemorrágicos Os distúrbios hemorrágicos se desenvolvem quando o sangue não pode coagular adequadamente. A maioria dos distúrbios hemorrágicos é genética e herdada de um dos pais ou outro parente próximo. No entanto, alguns distúrbios são adquiridos como resultado de outras condições médicas, como doença hepática, baixa contagem de glóbulos vermelhos, deficiência de vitamina K ou mesmo como efeito colateral de certos medicamentos. Felizmente as doenças genéticas que causam distúrbios hemorrágicos são bastante raras, estima-se que apenas 20.000 pessoas, principalmente do sexo masculino, tenham o distúrbio hemorrágico mais conhecido, a hemofilia nos EUA A doença de Von Willebrand é mais comum, sendo encontrada em aproximadamente 1% dos EUA população, tanto masculina quanto feminina. Os distúrbios hemorrágicos adquiridos às vezes podem ocorrer espontaneamente ou se desenvolver mais tarde na vida. O que faz com que o sangue coagule ou às vezes não? Quando a coagulação normal ocorre, um tipo de célula sanguínea chamada plaquetas se une e forma um efeito semelhante a um plugue no local de uma lesão para impedir a passagem de muito sangue. Proteínas no sangue conhecidas como fatores de coagulação, ou coagulantes, trabalham para formar um coágulo de fibrina que mantém as plaquetas no lugar e permite que a lesão se cure, evitando que muito sangue escape dos vasos sanguíneos. Quando há poucas plaquetas ou níveis anormais de proteínas de coagulação ou vasos sanguíneos anormais, o resultado pode ser sangramento excessivo. Doenças hemorrágicas raras, como hemofilia e doença de von Willebrand, ocorrem quando o sangue não possui alguns desses fatores de coagulação. Essas doenças são quase sempre hereditárias, mas às vezes podem se desenvolver mais tarde na vida se você obtiver anticorpos que lutam contra os fatores de coagulação do sangue do corpo. A trombocitopenia é uma condição em que o corpo tem níveis anormalmente baixos de plaquetas e pode causar um distúrbio hemorrágico. Todos os fatores de coagulação são produzidos no fígado e o câncer que começa no fígado ou se espalha para ele, bem como outras doenças do fígado, como cirrose ou hepatite, podem ser uma das principais causas de distúrbios hemorrágicos. O uso prolongado de antibióticos ou medicamentos anticoagulantes que afinam o sangue também pode contribuir para a incapacidade do corpo de criar fatores de coagulação do sangue. Os sintomas de distúrbios hemorrágicos incluem hematomas fáceis, sangramento nas gengivas, sangramento intenso de pequenos cortes ou cirurgia dentária, sangramentos nasais frequentes e inexplicáveis, sangramento menstrual intenso e sangramento excessivo após um procedimento cirúrgico. Se não tratadas, distúrbios hemorrágicos podem resultar em sangramento no intestino, sangue no cérebro, sangramento nas articulações e dor nas articulações. Como a comida pode ajudar seu coágulo de sangue (no bom sentido) As proteínas que atuam como fatores de coagulação ou fatores de coagulação são todas produzidas no fígado, que requer vitamina K para esse processo. A vitamina K é necessária para a formação de protrombina necessária para a coagulação do sangue, enquanto o cálcio pode ajudar a normalizar a coagulação do sangue. Outros minerais como ferro, cobre e manganês são necessários para a produção de proteínas e melhoram a qualidade e a produção de glóbulos vermelhos ou hemoglobina. Vitaminas, incluindo B12, B6, A e vitamina C, desempenham um papel na produção de glóbulos vermelhos saudáveis ​​que podem ajudar a prevenir um distúrbio hemorrágico. Comer uma dieta rica nessas vitaminas e minerais essenciais pode ajudar seu sangue a coagular, mas se você tiver sérios problemas de coagulação do sangue, é aconselhável falar com um médico que pode diagnosticar uma condição muito mais séria que requer medicação. Quais alimentos são melhores para ajudar a coagular o sangue? Alimentos ricos em vitamina K A vitamina K deriva seu nome do termo alemão ‘coagulação’ e é muitas vezes referida como a vitamina da coagulação. Ele funciona como um cofator para uma enzima que permite que certas proteínas se liguem aos íons de cálcio necessários para a formação de sete fatores de coagulação do sangue ou proteínas que param o sangramento através de um processo conhecido como cascata de coagulação ou coagulação. Os claros benefícios para a saúde da ingestão dietética de vitamina K foram confirmados pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar por seu papel na coagulação normal do sangue. Os vegetais de folhas verdes são reconhecidos como as fontes mais ricas de vitamina K com ½ xícara de couve contendo 550 microgramas de vitamina K, 1 xícara de espinafre contendo 145 microgramas e 10 raminhos de salsa com 164 microgramas. Aqueles smoothies verdes eram bons para você o tempo todo! Outras fontes ricas de vitamina K incluem repolho, ameixas, quiabo, aipo, cenoura, amoras, framboesas, amoras e mirtilos. Nada muito difícil de encaixar em sua dieta lá. Alimentos ricos em cálcio A vitamina K precisa de íons de cálcio para se ligar e é aí que entram os alimentos ricos em cálcio; eles não são apenas bons para os ossos, mas estimulam a liberação de enzimas formadoras de coágulos sanguíneos. Os laticínios são tradicionalmente considerados uma das principais fontes de cálcio, com produtos como iogurte, queijo e leite sendo comuns à maioria das famílias. Novamente, vegetais folhosos verde-escuros como couve e mostarda são bons para os fatores de coagulação do sangue, além de quiabo e alguns tipos de peixe fresco ou enlatado, em particular salmão ou sardinha com espinhas. produtos de soja são outra boa maneira de aumentar sua ingestão de cálcio na dieta. Niacina Alimentos que contêm niacina incluem aves, carnes, peixes e feijões ou legumes com pães e cereais fortificados com niacina sendo uma boa opção também. A niacina ou vitamina B3 é a vitamina essencial para quase todas as reações enzimáticas em seu corpo, incluindo aquelas que resultam na coagulação do sangue. Alimentos Ricos em Manganês O manganês é bom para curar feridas e fortalecer os ossos e alguns desses minerais também são necessários para formar os fatores de coagulação do sangue. Boas fontes de manganês incluem chá, frutos do mar, feijão, nozes, sementes, pães de trigo integral, tofu e novamente os bons vegetais de folhas verdes. Este grupo de alimentos também inclui aqueles prazeres culpados como chocolate, xarope de bordo e mirtilos selvagens, todos com quantidades significativas de manganês. Alimentos ricos em cobre ou ferro Não obter cobre ou ferro suficiente em sua dieta pode afetar a capacidade do corpo de formar glóbulos vermelhos saudáveis ​​​​suficientes. Ambos os minerais podem ser encontrados em frutos do mar, feijão, nozes, cogumelos. O ferro heme, que se origina da hemoglobina, é melhor absorvido pelo organismo e encontrado em alimentos de origem animal, como carne vermelha, peixe e aves. Uma perda de sangue causada por um distúrbio hemorrágico geralmente resulta em uma menor quantidade de ferro no corpo. Seu médico pode prescrever suplementos de ferro para repor os níveis mais baixos de ferro e prevenir a anemia por deficiência de ferro. Se os sintomas não melhorarem com suplementos de ferro, pode ser necessária uma transfusão de sangue. A mensagem para levar para casa Comer uma dieta equilibrada pode ajudá-lo a obter os nutrientes essenciais que você precisa para o seu corpo realizar o processo de coagulação do sangue. Se você está sofrendo com sintomas leves de nariz sangrando inexplicável ou seu sangue está demorando um pouco mais para cicatrizar em feridas abertas, uma mudança na dieta pode ser a solução. Mas se os sintomas persistirem ou se apresentarem de forma mais grave, você deve falar com um médico que, com alguns exames, pode diagnosticar o distúrbio e recomendar um tratamento adicional. Gorduras saturadas e colesterol também podem fazer seu sangue coagular, mas não de uma maneira boa. Demasiada coagulação do sangue pode levar a condições perigosas, como um acidente vascular cerebral, com pessoas com excesso de peso ou diabetes em maior risco. Alimentos ricos em sódio também podem contribuir para a probabilidade de um acidente vascular cerebral com produtos como sopas enlatadas, carnes processadas ou outros alimentos preparados potencialmente de alto risco. A ideia é coagular o sangue, não entupir! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report