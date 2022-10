Como o corpo confunde fome com sede

Report This Content

Saúde AZ Num relance Alguns sinais de fome são os mesmos sinais de sede, então podemos estar interpretando mal esses sinais?

O hipocampo é a região do cérebro que sinaliza a necessidade de comida e sede.

As dietas ocidentais ricas em açúcares e gorduras saturadas resultam em uma consciência diminuída dos sinais de sede e fome do corpo. Nossos corpos realmente confundem fome com sede? Estamos buscando calorias quando precisamos encher nossos líquidos? Você não percebe que está realmente com sede? É surpreendente pensar que tão longe em nossa evolução, com todos os nossos avanços em tecnologia – um aplicativo para tudo o que nós humanos precisamos – que ainda podemos confundir sinais simples que sustentam a vida que nossos corpos nos dão! Mas o fato é que muitos de nós ainda estamos buscando algo doce ou salgado quando deveríamos simplesmente beber água. Tenho que admitir, sou terrível por me permitir ficar desidratada. Quero dizer, na realidade, quão difícil é beber água suficiente por dia? Afinal, nosso corpo é composto de uma enorme porcentagem de água e reabastecê-lo é essencial, então como é tão difícil para tantas pessoas lembrarem-se de atingir sua meta diária de água? Com a obesidade se tornando a epidemia, ser capaz de dizer a diferença entre sede e fome é uma habilidade importante, não apenas para garantir que você evite a desidratação, mas também o excesso desnecessário. Vamos dar uma olhada em como dizer a diferença entre os dois. Você pode realmente confundir fome e sede? Você pensaria que a resposta é não, mas estamos entendendo mal os sinais do nosso corpo, fazendo com que confundamos os dois? Nossos sinais internos de fome e sede enviam mensagens ao cérebro que são tão sutis que muitas vezes não ouvimos. Para nos confundir ainda mais, a área do cérebro que interpreta os sinais de fome e sede é a mesma. Um estudo com participantes registrando seus sentimentos de fome e sede não mostrou evidências reais de que sentir sede promove comer e fome promove beber. Será que realmente sabemos ouvir os sinais do nosso corpo de sede e água? Vejamos quais sinais o corpo nos dá para nos dizer que precisamos completar líquidos ou alimentos. Deixe a sede ser seu guia A sede é uma ação essencial para manter o equilíbrio hídrico. Manter-se hidratado é importante para a saúde e ajuda a eliminar a sensação de sede e identificar a fome. Beber água mantém você hidratado, cafeína, refrigerantes e bebidas energéticas açucaradas muitas vezes levam à desidratação e o teor calórico pode causar aumento de peso. Os sintomas de desidratação podem incluir dores de cabeça, lentidão, náuseas, olhos secos e tonturas. Não urinar o suficiente é outro sinal de desidratação, a maioria das pessoas urina de seis a oito vezes ou mais por dia. Na micção frequente ou uma mudança na cor da urina para amarelo escuro é um bom indicador de que você está desidratado. A ingestão diária recomendada de água é de 3 litros para homens e 2,5 litros para mulheres para manter a hidratação adequada. Nosso corpo também toma água dos alimentos que comemos, se fizermos uma dieta saudável com frutas, legumes e proteínas, não precisamos necessariamente dessa quantidade recomendada de água por si só. Por outro lado, se comemos alimentos altamente processados ​​que contêm pouca água, nosso corpo usa água para quebrar os alimentos que ingerimos. A água não contém calorias e quando você consome um copo de água leva 15 minutos para o seu cérebro registrar e sinalizar que você está satisfeito. Se você ainda sentir fome depois, seu corpo está sinalizando que você precisa de comida. Como a fome faz você se sentir? Os sinais de fome são normalmente estômago roncando, sensação de vazio no estômago, humor irritadiço, baixos níveis de energia, tontura e fadiga. A regulação da fome é controlada por hormônios intestinais que atuam em áreas do cérebro que afetam a sensação de fome do corpo. Um hormônio específico chamado grelina é conhecido como o hormônio da fome, pois pode causar sinalização ao cérebro que pode aumentar a ingestão de alimentos. Tente não confundir a fome com o desejo por comida que é movida pelo hábito e não pela fome. O que você come faz a diferença? Os alimentos diferentes fazem você sentir mais fome ou aumentam a sensação de sede? O sal que você acha que deixa você com sede, mas novos estudos estão mostrando que o oposto pode ser verdade. O aumento dos níveis de ingestão de sal inicialmente deixa você com sede, mas na verdade faz com que o corpo economize água, a energia usada para economizar água, por sua vez, faz com que seu corpo precise de mais combustível (comida). Dietas modernas que contêm alto teor de gorduras saturadas e excesso de açúcar podem desempenhar um papel importante em não ouvir os sinais do corpo para a sede necessária. Estudos mostram que as dietas ocidentais, em particular, reduzem a percepção de um indivíduo dos sinais do cérebro sobre a necessidade de líquidos. Níveis elevados de açúcar no sangue podem causar sede excessiva. Portanto, reduzir a ingestão de alimentos açucarados pode ajudar. O papel do cérebro O hipotálamo é a área do cérebro que afeta muitas funções essenciais para a saúde humana, como fome e sede. Essa região do cérebro também sinaliza hormônios que ajudam a regular o apetite e a hidratação. Podemos ficar insensíveis aos sinais que o hipotálamo envia quando se trata de sede e fome. A alimentação habitual e a alimentação por estresse desorientam os sinais naturais do corpo. A falta de sono pode atrapalhar o equilíbrio hormonal, aumentando o hormônio grelina, sinalizando assim ao corpo que está com fome. O tipo de líquido que consumimos também afeta os hormônios do corpo; limitar a cafeína e o álcool ajudará a manter o equilíbrio hormonal. O estresse aumenta os níveis de cortisol em seu corpo e isso pode causar um aumento no apetite. O estresse muitas vezes nos faz buscar carboidratos e açúcar, alimentando a montanha-russa do desequilíbrio contínuo. Que ação tomar Ouvir seu corpo é fundamental para ler os sinais de sede e fome. Estar em sintonia com o que seu corpo precisa e quando é vital para manter o equilíbrio. Tente jejuar para entrar em sintonia com os sinais de fome do seu corpo, a abstinência o torna mais sensível. O jejum provou ser benéfico para sua saúde e o corpo se sente realmente limpo e nutrido quando você come e sacia a sede após um dia de jejum. Seja realista, se você acabou de comer algumas horas atrás, não deveria estar com fome. Acabe com os hábitos de se encher de lanches energéticos de alto teor calórico. Não deixe seus olhos alimentarem sua boca, só porque você vê um chocolate ou uma fatia de pizza não significa que seu corpo precisa disso. Tente usar aplicativos para rastrear sua ingestão de água e garantir que você consuma o nível de fluido RDA. E finalmente… Se nossa dieta e hábitos de vida nos desconectaram de sermos sensíveis aos sinais de sede e fome do nosso corpo, precisamos reavaliar nossos estilos de vida. Hábitos facilmente se tornam uma rotina, como lanchar uma hora depois de uma refeição só porque estamos assistindo a um filme, ou pular para aquela barra de chocolate açucarada para aliviar a depressão da tarde e aumentar os níveis de energia. Mude seus hábitos de consumo também. Nós prosperamos com cafeína e refrigerantes e estes são líquidos, mas não mantêm o corpo em estado de hidratação, na verdade causam desidratação. Nosso corpo é naturalmente 60 por cento de água, e precisamos reabastecê-lo com água e não com bebidas calóricas que confundem o corpo. Realisticamente, se sabemos como é a fome e a sede, como podemos confundir uma com a outra? Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

