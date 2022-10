O que causa a asma? CMIO

A asma está em alta nos Estados Unidos, com uma em cada 13 pessoas que sofrem de asma. Aproximadamente 25 milhões de americanos têm asma; isso é 7,6 por cento dos adultos e 8,4 por cento das crianças.

A causa exata da asma é desconhecida, com muitos especialistas sugerindo que as causas consistem em fatores genéticos e ambientais. A pesquisa identificou muitos gatilhos que podem aumentar suas chances de desenvolver asma ou causar um ataque.

De acordo com as últimas estimativas da Autoridade Mundial de Saúde (OMS) houve 383.000 mortes prematuras causadas pela asma em 2015. Ao reconhecer os potenciais desencadeantes da asma e com o manejo adequado, muito mais pessoas podem desfrutar de uma melhor qualidade de vida.

O que é asma?

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que afeta pessoas de todas as idades, mas na maioria das vezes começa na infância. A asma é a doença crônica mais comum entre crianças com cerca de seis milhões de crianças afetadas somente nos EUA. As crianças que estão mais em risco incluem aquelas com baixo peso ao nascer, expostas à fumaça do tabaco, pais com asma ou alergias, incluindo alergias de pele, como eczema.

Uma coisa comum à asma em qualquer idade é que, quando os gatilhos da asma entram em contato com as vias aéreas, causam um ataque de asma. Um ataque de asma causa espasmos dos músculos ao redor das vias aéreas, o que faz com que elas restrinjam, inflamação e inchaço das membranas que revestem as vias aéreas e grandes quantidades de muco que estreitam ainda mais a passagem de ar.

Não podemos explicar completamente por que algumas pessoas têm asma e outras não, mas sabemos que há um forte componente genético. O que podemos fazer é identificar alguns dos muitos desencadeadores da asma e, ao reduzir nossa exposição a eles, ter um papel ativo no controle da asma e na redução da frequência das crises. Estar mais ciente dos potenciais alérgenos ambientais, alimentares ou mesmo ocupacionais pode ajudar na prevenção da asma, reduzindo a gravidade e a frequência das crises.

A genética da asma

Vamos começar bem no início. Assim como a maioria das alergias, a asma pode ser rastreada até seus genes e é hereditária. Crianças com um dos pais com asma são 25% mais propensas a sofrer de asma e com dois pais que têm asma, a probabilidade sobe para 50%. Embora o risco recorrente de asma seja muito maior em gêmeos monozigóticos (idênticos) do que em gêmeos dizigóticos (fraternos), é de apenas 75%. Basicamente, você esperaria que dois gêmeos idênticos do mesmo óvulo com os mesmos genes tivessem a mesma chance de ter asma, mas, em vez disso, fatores ambientais podem influenciar se eles sofrem ou não de ataques de asma.

O problema com a genética é que há muito pouco que você possa fazer pessoalmente. No futuro, os cientistas poderão identificar todos os genes que causam a asma (eles estimam ter conhecimento de apenas um terço deles até agora) e formular uma estratégia para prevenir a asma. Até lá, se a mãe, o pai ou outro membro querido da sua família tiver asma, há mais chances de você desenvolver a doença também. Ao tentar reduzir o contato com desencadeadores ou alérgenos conhecidos da asma, você pode prevenir ou reduzir o aparecimento de ataques de asma.

Os gatilhos de asma mais conhecidos

Alergias ou Asma Alérgica (Asma Extrínseca)

A causa mais comum de asma são as alergias. Estima-se que 80 por cento das pessoas que têm asma também têm alergia a substâncias transportadas pelo ar, como árvores, grama e pólen de ervas daninhas, mofo, pêlos de animais e penas, ácaros e partículas de baratas. Um estudo em particular descobriu que crianças expostas a baratas em casas de baixa renda tinham quatro vezes mais chances de ter asma. A asma desencadeada pela exposição à poeira geralmente é devido a uma alergia aos ácaros.

Alergias alimentares também podem desencadear asma, embora a asma muito raramente ocorra como o único sintoma. Parte de uma reação anafilática pode incluir o estreitamento das vias aéreas associado à asma. As substâncias alimentares mais comuns associadas aos gatilhos da asma são ovos, leite de vaca, amendoim, soja, trigo (ou glúten), peixe e marisco e saladas ou frutas frescas. Conservantes de alimentos, incluindo aditivos de sulfito, como bissulfito de sódio, bissulfito de potássio ou sulfito de sódio, frequentemente usados ​​no processamento ou preparação de alimentos, podem causar asma isolada em pessoas sensíveis.

Irritantes no ar ou asma não alérgica (asma intrínseca)

Irritantes encontrados em nosso ambiente cotidiano, incluindo fumaça de tabaco ou madeira, poluição do ar, doenças virais, produtos de limpeza doméstica e perfumes podem desencadear asma. Mesmo o ar frio pode desencadear asma em algumas pessoas.

As pessoas que fumam correm muito mais risco de contrair asma. Fumar com asma pode piorar muito os sintomas com tosse excessiva e chiado no peito. As mulheres grávidas que fumam durante a gravidez aumentam o risco de chiado ou asma em seus bebês, que terão uma função pulmonar pior do que os bebês que não fumaram. Parar de fumar como sofredor de asma é a coisa mais importante que você pode fazer para proteger seus pulmões.

Asma Ocupacional

A asma pode ser induzida por gatilhos no local de trabalho que podem incluir poeira, corantes, gases, fumaça, produtos químicos industriais, proteínas animais ou látex de borracha. As causas mais comuns de asma ocupacional são isoyanantes e farinha ou grãos. As ocupações com as maiores taxas de asma atendidas pelos pneumologistas foram os técnicos de pintura de veículos e os padeiros ou confeiteiros.

Asma Induzida por Exercício

O exercício pode ser recomendado pela maioria dos médicos, mas para alguém com asma um ataque pode ser desencadeado apenas alguns minutos após o início do exercício e muitas vezes pode continuar de 10 a 15 minutos após a atividade física. Cerca de 90% dos asmáticos também se queixam de asma induzida pelo exercício ou BIE (broncoconstrição induzida pelo exercício).

Quando as vias aéreas se estreitam como resultado do exercício, pode ser resultado da perda de calor ou água dos pulmões durante o esforço devido à respiração de ar mais seco ou mais frio do que o que já existe no corpo. O ar frio tende a conter menos umidade do que o ar quente e cobrir a boca e as vias aéreas com um lenço ou máscara facial durante o exercício pode ajudar a reduzir os ataques de asma.

Chiado após a atividade física é muitas vezes o primeiro sinal de asma em muitas crianças. Um teste de medidor de fluxo de pico pode ajudar a isolar a causa da asma e se fatores ambientais externos também estão contribuindo.

Azia como um gatilho de asma

Especialmente à noite, quando um asmático está deitado, a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), mais comumente conhecida como azia, pode atuar como um gatilho para um ataque de asma. Quando a válvula entre o estômago e o esôfago não funciona adequadamente como na DRGE, os ácidos estomacais voltam para o esôfago e, se atingirem a garganta ou as vias aéreas, causam irritação, inflamação e podem desencadear um ataque de asma. Em pacientes com tratamento antirrefluxo médico ou cirúrgico, os sintomas da asma melhoraram em 67% dos pacientes.

O que o futuro reserva para a asma?

Infelizmente ainda não há cura para a asma no horizonte. Muitos tratamentos eficazes estão disponíveis para diminuir a gravidade dos sintomas da asma e a frequência dos ataques. Também sabemos muito mais sobre o que desencadeia os ataques de asma. Ao mudar seu estilo de vida e medicamentos, você pode melhorar sua respiração e sua qualidade de vida também.

Uma consulta com seu médico pode ajudá-lo a reconhecer que tipo de asma você tem, quais são os possíveis gatilhos, quais tratamentos podem ajudá-lo melhor e um plano para lidar com ataques. Viver com asma não precisa ser difícil, apenas um pouco mais desafiador.

