Sonolência Diurna Excessiva: Causas e Remédios

É importante entender as causas potenciais da sonolência diurna excessiva (SDE) e por que ela não deve ser ignorada. Alguns distúrbios comuns do sono podem ter sérios efeitos em sua saúde a longo prazo se não forem tratados, e a SDE pode ser um sintoma de alerta precoce. Se você sofre de EDS ou não, bons hábitos devem ser uma prioridade quando se trata de uma noite inteira de sono reparador.

A maioria de nós pode se lembrar de dias em que talvez não tenhamos estado tão alertas ou despertos quanto queríamos estar. Existem alguns exemplos de culpados circunstanciais óbvios para o ataque ocasional de sonolência diurna excessiva ou EDS (também conhecido como hipersonia) estar cansado devido ao jet-lag após um longo voo, passar a noite inteira para estudar para um exame importante ou sendo mantido acordado por um vizinho barulhento.

No entanto, a sonolência diurna contínua sem qualquer causa circunstancial clara não é apenas inconveniente e pode afetar a produtividade profissional e pessoal, mas também pode indicar uma possível causa médica subjacente. A SDE pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade, raça ou sexo e deve ser investigada por um profissional médico se for contínua, apesar dos hábitos de sono melhorados e saudáveis.

O adulto médio requer um mínimo de sete horas de sono por noite para alcançar o bem-estar ideal durante o dia. O sono pode ser classificado como bom (repouso) ou ruim (inquieto). Mesmo que um indivíduo alcance sete ou mais horas de sono por noite, se esse sono for interrompido – isso pode ser devido a uma série de distúrbios do sono, de ronco excessivo a terror noturno – essas horas de sono interrompido não resultarão em descanso restaurador.

Embora a National Sleep Foundation afirme que os cochilos diurnos podem ser benéficos desde que sejam curtos (não mais de 30 minutos) e ocorram no meio da tarde, quando os níveis de energia são mais suscetíveis a cair. Cochilos também podem ser prejudiciais para a qualidade do sono noturno e não é normal exigir consistentemente longos cochilos durante o dia.

O que é sonolência diurna excessiva e como é diferente de apenas se sentir cansado?

Aproximadamente 20 por cento da população sofre de EDS. Os sintomas da SDE são frequentemente autodiagnosticados por indivíduos que a experimentam como depressão (falta de desejo de se envolver em atividades ou hobbies em geral) ou fadiga (falta de energia, sensação de excesso de esforço e desejo de descanso frequente), ambos diferentes. da EDS. É importante notar que a SED em si não é definida como uma doença, condição ou distúrbio, mas sim um sintoma que consiste em vários subsintomas que podem ter uma ou mais causas subjacentes.

A SDE é definida como sensação de sonolência, lentidão ou cansaço geral por um longo período de tempo; a ponto de o indivíduo afetado adormecer em locais inadequados, como no trabalho ou no transporte público. Muitos indivíduos afetados podem gradualmente se acostumar com seu estado natural de estar constantemente sonolentos e optar por se adaptar em vez de procurar aconselhamento médico. Essa abordagem pode ser perigosa, pois a falta de sono reparador a longo prazo pode afetar seriamente a saúde e resultar em condições de ganho de peso a doenças cardiovasculares.

Ao contrário de sentir-se cansado devido a uma semana ocupada ou algumas noites de sono interrompido, a SED persistirá mesmo que o indivíduo durma cedo à noite e acorde tarde durante o dia ou tire várias sonecas ao longo do dia para combater a sonolência. A principal faceta diagnóstica da SDE, especialmente quando se manifesta gravemente, é que os indivíduos podem ter uma tendência a adormecer repentinamente, mesmo enquanto consomem alimentos ou no meio da fala.

Além de ser prejudicial à saúde do indivíduo e à qualidade de vida geral ao longo do tempo, a EDS, se não for tratada sem que a causa subjacente seja explorada por um especialista em sono, pode ser perigosa para o mundo em geral, pois as funções cognitivas, psicológicas e comportamentais acabam sendo prejudicadas ao longo do tempo pela falta de sono. Dirigir um veículo de qualquer tipo enquanto privado de sono e potencialmente em risco de adormecer de repente pode resultar em um acidente grave ou até fatal.

Quais são as causas mais comuns de sonolência diurna excessiva?

A causa não médica mais comum da SDE são os maus hábitos de sono devido a escolhas pessoais de estilo de vida. Os indivíduos nesse cenário tendem a ser aqueles que priorizam sua carreira ou vida social como mais importante do que dormir o mínimo ideal de sete horas por dia, e recuperar o sono no final de semana ou por meio de cochilos ocasionais.

A falta de sono não é algo que pode ser simplesmente compensado ao longo do tempo. Os chamados débitos de sono se acumulam durante um longo período de sono inadequado (más práticas de sono e deliberadamente minimizando as horas de sono) e se manifestam na SDE, bem como em todos os efeitos negativos físicos, comportamentais e cognitivos associados à perda de sono a longo prazo.

A insônia crônica é um distúrbio do sono comum que pode ser de natureza psiquiátrica ou médica, e resulta na incapacidade de adormecer e permanecer dormindo por longos períodos de tempo, com tendência a acordar muito cedo pela manhã. A insônia pode ter uma variedade de causas subjacentes, como uma doença mental (depressão, ansiedade, transtorno bipolar, etc.), más práticas de sono contínuas ou fatores circunstanciais, como estresse, mudança de horário de trabalho ou um novo ambiente.

Sono quebrado ou fragmentado devido a distúrbios respiratórios relacionados ao sono, ou SRBD, é a causa fisiológica mais comum de SDE. SRBDs são distúrbios que causam a respiração regular ser interrompida ou inibida durante o sono. A apneia do sono, que causa obstrução ou interrupção total da respiração durante o sono, é o mais típico desses distúrbios e é categorizado como obstrutivo ou central.

A apneia obstrutiva do sono resulta em asfixia ou ronco alto e agressivo devido ao bloqueio das vias aéreas, pois os pulmões lutam para obter ar suficiente enquanto o corpo está dormindo, muitas vezes acordando o indivíduo afetado no processo. Esses incidentes de asfixia ou ronco extremo podem ocorrer algumas vezes ou mais de cem vezes durante a noite, dependendo da gravidade.

A apneia central do sono é resultado de um problema médico subjacente no cérebro ou no coração, no qual rajadas irregulares de ar são enviadas para os pulmões, o que faz com que o corpo pare abruptamente de respirar durante o sono. Indivíduos que sofreram um derrame ou estão com insuficiência cardíaca são mais propensos a serem afetados por esse tipo de apneia do sono. Embora o indivíduo possa simplesmente voltar a dormir após esses incidentes de interrupção da respiração, é tão provável que seja acordado quanto os pulmões lutam por ar.

Indivíduos que dormem em um quarto com outras pessoas tendem a ser mais propensos a obter ajuda para apnéia do sono mais cedo do que aqueles que dormem sozinhos, pois o engasgo repentino e o ronco alto que são característicos do distúrbio em seus estágios iniciais podem despertar os parceiros adormecidos.

No entanto, certos sintomas em conjunto com SED – como acordar com a boca seca, dor de cabeça ou ser acordado abruptamente sentindo falta de ar durante a noite – são sintomas que podem ser autodiagnosticados como marcadores potenciais do distúrbio.

Uma manifestação grave da SED é a narcolepsia, uma condição na qual os indivíduos afetados adormecem muito repentinamente e muitas vezes sem aviso prévio. A gravidade da condição, que foi categorizada simultaneamente como um distúrbio do sono, doença neurológica e uma doença do sistema autoimune, varia de leve (SED geral) a grave (adormecer sempre que estiver superestimulado emocionalmente ou fisicamente e potencialmente experimentando alucinações e sintomas vívidos). sonhos).

EDS também pode ser um efeito colateral de tomar certos medicamentos prescritos, como relaxantes musculares, antipsicóticos e alguns antidepressivos. O uso de narcóticos à base de estimulantes, como cocaína ou anfetaminas, também pode ser responsável pela EDS, pois essas drogas mantêm o corpo acordado por longos períodos de tempo e são altamente perturbadoras dos horários de sono.

Quem está em maior risco de sonolência diurna excessiva?

A EDS pode ser causada por uma variedade de fatores, conforme abordado anteriormente, desde escolhas pessoais, certos medicamentos prescritos, um distúrbio do sono não diagnosticado ou uma condição médica grave. No entanto, certas práticas de estilo de vida, condições pré-existentes e lesões podem aumentar a probabilidade de ser afetado por um distúrbio do sono e, como resultado, EDS.

Certos hábitos de vida pouco saudáveis ​​aumentam as chances de ter um distúrbio do sono ou uma doença que interrompe o sono, como tabagismo, alto consumo de álcool e uso de narcóticos. Fatores inerentes que aumentam a probabilidade de um distúrbio do sono incluem raça (afro-americanos, hispânicos e ilhéus do Pacífico correm maior risco do que outras raças), congestão devido a alergias, pescoço naturalmente grosso, ser do sexo masculino, histórico familiar de distúrbios do sono (ou seja, apnéia) e passagens aéreas mais finas do que a média na garganta, boca ou nariz.

Indivíduos que sofrem de diabetes, estão acima do peso, são mais velhos (mais de 65 anos) e/ou sofreram uma lesão leve no cérebro também correm um risco maior de desenvolver distúrbios do sono. Embora as mulheres tenham um risco menor do que os homens em geral, quando uma mulher atinge o estágio pós-menopausa, o risco de SDE e distúrbios e condições do sono relacionados aumenta.

Aqueles que têm uma rotina de sono irregular ou hábitos noturnos de trabalho (como vasculhar documentos ou verificar e-mails de trabalho), usar telefones celulares, comer ou assistir televisão na cama também correm risco de SDE. Indivíduos com essas tendências acabam associando a cama e o quarto a outras atividades além de dormir, inadvertidamente condicionando o corpo e o cérebro a associar o quarto a estar acordado e a buscar outras atividades em vez de estar pronto para dormir.

Hábitos saudáveis ​​para um sono reparador

Há uma variedade de hábitos benéficos que podem ser adotados para promover um sono saudável e sem perturbações e incentivar uma boa higiene do sono. Mesmo indivíduos que sofrem de um distúrbio médico do sono podem seguir boas rotinas de higiene do sono para reduzir a SDE.

Embora possa ser tentador aproveitar os fins de semana e feriados para dormir até tarde, manter as horas definidas para acordar e dormir ajuda seu relógio interno a se regular e se acostumar com um horário definido para dormir. Uma soneca curta no meio da tarde – não mais do que 30 minutos – pode ser útil para alguns, mas para outros, cochilar diminui drasticamente a qualidade do sono à noite e deve ser evitado.

O quarto, e especialmente a cama, deve ser uma zona apenas para dormir. A Academia Americana de Medicina do Sono recomenda evitar todos os dispositivos eletrônicos no mínimo 30 minutos antes de dormir e não ir para o quarto a menos que você se sinta pronto para dormir. Criar uma rotina personalizada para dormir – por exemplo, acender incenso ou se sentar com um livro favorito – também pode incentivar uma noite de sono tranquila e condicionar o corpo a associar a rotina à sensação de sono.

Entregar-se a uma refeição pesada pouco antes de dormir também pode contribuir para um sono ruim, pois certos alimentos (especialmente alimentos fritos, gordurosos ou ácidos) podem causar azia e, se sua refeição noturna contiver cafeína ou açúcar, isso interferirá sua capacidade de dormir. Pela mesma razão, é melhor evitar consumir refrigerantes ou outras bebidas com cafeína à noite. O álcool pode ser classificado como sedativo, mas mesmo alguns copos muito perto da hora de dormir podem atrapalhar o sono no final da noite, quando eventualmente metaboliza.

A SDE prolongada sem uma causa clara deve sempre ser investigada por um especialista em sono para descartar possíveis doenças subjacentes. No entanto, mesmo indivíduos com distúrbios específicos do sono ou outras condições de saúde podem se beneficiar seguindo práticas e rotinas saudáveis ​​para promover uma boa noite de descanso. O sono reparador pode melhorar o bem-estar e o humor, aumentar a função cognitiva e de memória e, na verdade, aumentar sua capacidade de processar melhor as informações e aprender!

