3 benefícios surpreendentes da dança para a saúde

Há uma enorme variedade de estilos de dança, e muitos deles estão se tornando mais populares e amplamente acessíveis. Ter uma boa dança não é apenas uma boa forma de exercício, mas também pode melhorar seu humor e ajudá-lo a se sentir bem, e pesquisas indicam que existem muitos outros benefícios para a saúde. Dançar regularmente tem sido associado à redução do risco de muitas condições de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, diminuição dos níveis de estresse, pressão arterial mais baixa, melhora do humor e redução da depressão. Dançando seu caminho para a saúde Não sei de mais ninguém, mas notei que não danço muito mais. Quando fiz essa observação pela primeira vez, fiquei muito triste. Eu adorava dançar! Seja fazendo um trabalho ruim ao permitir que meu pai maravilhosamente leve me persuadisse uma valsa meio decente, ou dançando na pista de dança com meus amigos, um mundo longe de nossas preocupações e preocupações, eu simplesmente amo a sensação de me mover para a música, e a maneira como isso me faz sentir. Eu amo o fato de que você não precisa ser o melhor dançarino do mundo para se divertir – e eu certamente posso atestar isso. Pode ser uma ótima maneira de se relacionar socialmente com as pessoas, fazer novos amigos e fazer algum exercício ao mesmo tempo. De fato, pesquisas científicas sugerem que há tantos benefícios para a saúde da dança de muitas maneiras diferentes que todos nós devemos colocar nossos sapatos de dança! Então, pouco antes de eu ir para a minha nova e brilhante aula de jive moderna (é muito divertido!), aqui está um guia de pit-stop sobre por que dançar é tão incrivelmente bom para você! O que é dançar? Ok, então provavelmente temos uma boa ideia básica sobre o que é dançar em termos de mover nossos corpos ou parte deles ritmicamente no ritmo da música. A dança pode ser feita sozinho, com um parceiro ou como parte de um grupo. Pode ser suave e suave, ou de alto impacto e cheio de poder e energia. Há uma variedade de atividades que envolvem a dança. Assim como as formas tradicionais de dança; balé, sapateado e muitos estilos diferentes de dança de salão, agora há mais maneiras do que nunca de obter alguns passos de dança em sua vida. Da dança de rua organizada, incrivelmente demonstrada pelo grupo de dança Diversity (confira-os abaixo – eles são incríveis!) ao freestyle no parque, no clube ou onde quer que o clima o leve. Fazer uma aula de Zumba, aeróbica, dança do ventre ou até mesmo uma aula de pole dance; há quase muitas formas diferentes de dança para contar! Existem inúmeros benefícios da dança para a Existem inúmeros benefícios da dança para a saúde , e os efeitos positivos foram identificados por estudos de pesquisa em vários sistemas diferentes do corpo. Os Benefícios da Dança para a Saúde Física O primeiro e mais óbvio benefício para a saúde é que a dança é uma ótima atividade aeróbica. Aumenta a quantidade de energia que usamos, estimula nosso sistema nervoso e faz com que nosso coração e muitos outros músculos funcionem, ajudando a melhorar a aptidão cardiovascular e aumentando a força e a resistência muscular. A dança também desafia nossa propriocepção e pode ajudar a melhorar nossa coordenação e equilíbrio. A dança também pode aumentar os níveis de agilidade e, dependendo do tipo de dança, a flexibilidade também pode ser melhorada. Como uma atividade fisicamente desgastante, dançar queima calorias extras em comparação com o descanso. Combinada com um plano alimentar sensato, a dança pode ajudar como parte de um programa de controle de peso. Dependendo da massa corporal individual e da intensidade e estilo de dança, é possível perder de 200 a 500 calorias por hora dançando. Ajuda a Fortalecer os Ossos O suporte de peso em nossas articulações e ossos ajuda a mantê-los saudáveis. Ele fornece informações de que o corpo depende de estruturas específicas para suporte e garante um suprimento pronto de nutrientes para ajudar a mantê-los fortes e saudáveis. Como um exercício de sustentação de peso, a dança é uma forma de manter nossos ossos e articulações saudáveis, retardando o aparecimento de sintomas artríticos e reduzindo o risco de doenças como a osteoporose. Maior confiança Além disso, a dança pode ter uma série de benefícios não tão óbvios. Por exemplo, pode promover uma sensação de confiança física à medida que você aprende a se exercitar e posicionar seu corpo com controle e precisão. O efeito disso pode ser intensificado à medida que notamos melhorias na aptidão física e na aparência. A dança pode nos ajudar a melhorar nossas habilidades sociais e nos dar uma atividade para focar quando estamos em companhia. Isso pode facilitar a socialização. Dançar também pode ser uma ótima forma de ampliar nosso círculo de amigos e conhecer pessoas com interesses em comum. Impulsionador do cérebro Os cientistas estudaram os efeitos da dança no cérebro e no sistema nervoso. Eles descobriram que dançar proporciona um ótimo treino para o cérebro, ativando muitas áreas diferentes do cérebro ao mesmo tempo. Psicologicamente, dançar também pode ter alguns benefícios impressionantes para a saúde. Pesquisas nos dizem que dançar pode ajudar a melhorar nosso humor, reduzir o estresse e diminuir os sintomas da depressão. Ensaios clínicos revelaram que um programa de dança Zumba ajuda a reduzir o estresse. Os cientistas observaram que a dança estimula novas conexões neurais e aumenta a quantidade de certos hormônios. Em particular, estudos notaram um aumento significativo nas concentrações sanguíneas do hormônio do bem-estar, a serotonina. A dança envolve o planejamento e a execução de movimentos grandes e finos, o que requer que o córtex motor, os gânglios da base e o cerebelo no cérebro trabalhem com estruturas na medula espinhal para reunir todos os diferentes elementos dos movimentos rítmicos e sequenciados necessários na dança. . Manter o cérebro ativo tem sido associado à manutenção da saúde do cérebro e do sistema nervoso e à redução do risco ou atraso no aparecimento de condições neurológicas. Um estudo descobriu que de 11 atividades de lazer diferentes, a dança foi a única atividade que diminuiu o risco de demência. Outras pesquisas indicam que a dança é uma terapia eficaz para melhorar a qualidade da caminhada e da fala em pessoas com doença de Parkinson. Precauções Ao embarcar em qualquer nova atividade de condicionamento físico, é melhor obter a autorização do seu médico primeiro. Isso se aplica especialmente se você tiver alguma condição de saúde existente. Se você é novo na dança, comece em uma aula para iniciantes ou em um nível baixo e progrida no seu próprio ritmo. É tão importante se divertir quanto fazer exercícios. Nem todos os estilos de dança vão agradar a todos. Dê uma chance para algumas aulas, e se você não gostar, tente algo novo! Use roupas largas o suficiente para se sentirem confortáveis, mas não tão largas a ponto de se espalharem e atrapalharem enquanto você estiver se pavoneando – e deixe os saltos em casa. É muito mais fácil aprender um novo passo de dança sem eles. Conclusão Geralmente, dançar é uma atividade saudável para a maioria das pessoas em termos de saúde física e mental. A dança tem um fator natural de bem-estar, e estudos associaram a dança ao aumento dos níveis de serotonina, que produz uma alta natural, melhorando o humor e a depressão. Qualquer forma de exercício é ótima, mas pesquisas indicam que os benefícios da dança para a saúde são superiores a outras atividades. A dança está associada ao aumento da atividade cerebral, melhor propriocepção, equilíbrio e controle motor. Como uma forma de exercício aeróbico, a dança fornece um ótimo treino para o sistema cardiovascular e pode ajudar a aumentar a força e a flexibilidade dos músculos. Os benefícios específicos da dança para a saúde dependem do tipo de dança que você escolher e da intensidade. Há tantos estilos de dança para escolher. Participar de uma aula de dança pode ser uma ótima maneira de aumentar sua confiança, melhorar suas habilidades sociais e fazer novos amigos. Dê uma olhada ao redor e veja o que está em sua área, e lembre-se de se divertir! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

