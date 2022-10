Qual é o melhor estetoscópio em 2022?

Report This Content

Saúde AZ Os estetoscópios não são apenas para médicos; eles são usados ​​por uma ampla variedade de profissionais de saúde e outros profissionais com treinamento médico para vários propósitos diferentes. Eles fornecem informações essenciais que podem ajudar médicos e equipes médicas a diagnosticar ou monitorar um paciente durante uma doença ou doença. Como uma peça importante do equipamento médico, um estetoscópio precisa ser de muito boa qualidade para fornecer resultados precisos. Historicamente, se alguém precisasse de um estetoscópio, havia apenas uma marca principal, e qualquer um que soubesse alguma coisa sobre estetoscópios ficaria surpreso ao ver uma alternativa em uso na prática clínica. Hoje em dia, existem várias opções diferentes, muitas cores e designs diferentes para escolher – há uma forte concorrência no setor de mercado de estetoscópios! Então, para que os estetoscópios são realmente usados? E essas novas marcas – elas são boas? Como eles competem com um fornecedor de longa data com excelente reputação? Siga em frente, MacDuff, e veremos se conseguimos chegar ao cerne da questão! O que é um estetoscópio? Um estetoscópio essencialmente parece ser uma peça bastante simples de equipamento médico. Um tubo oco que vai de dois fones de ouvido até um ressonador em forma de disco, ou auscultador para ampliar os sons internos que acontecem dentro de humanos e animais. Sons diferentes provenientes de várias partes dos pulmões através do estetoscópio podem indicar, por exemplo, bolsas de escarro que podem ser direcionadas para mobilização por meio de várias técnicas de tratamento diferentes. Os estetoscópios também podem ser usados ​​para ouvir diferentes partes do trato digestivo – mais comumente os intestinos – para identificar quaisquer anormalidades. Eles podem ser ferramentas úteis em pesquisas para identificar vazamentos de ar em procedimentos e investigações que exigem uma câmara de vácuo isolada e outros propósitos científicos. Como funciona um estetoscópio? A maioria de nós provavelmente não pensa duas vezes em como um estetoscópio funciona, mesmo que algumas pessoas possam usar um todos os dias úteis. Eles são realmente muito inteligentemente projetados. Na maioria dos estetoscópios, o auscultador consiste em um material bem esticado que abrange um tambor plano, chamado diafragma. O som faz essa estrutura vibrar. As vibrações sonoras criadas pelo diafragma percorrem os tubos ocos até os fones de ouvido, onde podem ser ouvidas e monitoradas pelo médico ou profissional de saúde. Aqui está um vídeo rápido sobre como os estetoscópios funcionam: A tecnologia deixará os estetoscópios para trás? Inventados há mais de duzentos anos, os estetoscópios têm sido um equipamento médico muito útil para clínicos que trabalham em áreas de saúde onde precisam ouvir os sons internos do corpo. Há um debate em andamento sobre se os estetoscópios ficarão ou não obsoletos em breve devido aos avanços na tecnologia médica e ao desenvolvimento de outras máquinas e equipamentos que fazem o trabalho com mais precisão. Máquinas de ultrassom portáteis e scanners doppler tiveram um grande impacto e podem fornecer informações médicas mais detalhadas. No entanto, nem sempre é viável usar novas tecnologias em todos os pacientes – pense na equipe médica da comunidade que geralmente atende pacientes dentro da casa do paciente. Nem sempre é possível acessar equipamentos maiores. Mesmo que o profissional de saúde tenha acesso aos equipamentos tecnológicos mais recentes, eles podem não ter o financiamento disponível para fornecê-lo para que todos os profissionais de saúde usem com todos os pacientes em todos os momentos. Embora alguns especialistas no final do século 20 previssem que poderia ser mais cedo ou mais tarde antes que o estetoscópio se tornasse obsoleto, ele ainda continua sendo uma peça valiosa e muitas vezes essencial de equipamento médico. Os estetoscópios são altamente portáteis, muito práticos, rápidos e fáceis de usar. Outra grande vantagem sobre os equipamentos médicos mais avançados é que os estetoscópios são relativamente baratos. Dadas as suas vantagens, é improvável que desapareçam do kit de ferramentas do médico no futuro próximo. Quem precisa de um estetoscópio? Embora um estetoscópio esteja mais intimamente associado à escuta do coração, este é apenas um dos trabalhos que ele realiza. Às vezes, um estetoscópio não é usado diretamente sobre o coração, mas pode ser usado para ouvir sons cardíacos em outros locais do corpo. A maioria de nós em algum momento já experimentou ou viu uma enfermeira usando um estetoscópio para ouvir nosso fluxo sanguíneo através do cotovelo interno ao fazer uma leitura da pressão arterial. Os estetoscópios também têm um papel no pré-natal, permitindo que as parteiras e outros profissionais de saúde ouçam os sons do coração do bebê. Médicos e outros clínicos, como fisioterapeutas e diversos profissionais de saúde que trabalham em áreas de cuidados cardiorrespiratórios, usarão estetoscópios não apenas para ouvir o coração, mas também para ouvir os sons provenientes dos pulmões. Os humanos não são o único ser com batimentos cardíacos e outros sons internos que precisam ser monitorados. Veterinários e enfermeiras veterinárias muitas vezes precisam de um estetoscópio para ajudá-los a diagnosticar e monitorar doenças em muitos tipos diferentes de animais. O que procurar ao comprar um estetoscópio Como clínico, um estetoscópio pode ser uma compra importante porque é algo que usamos todos os dias em nossas vidas profissionais. Com vários modelos diferentes de vários fabricantes agora disponíveis, pode ser um pouco confuso qual pode ser o melhor para você. Aqui está nosso guia sobre algumas coisas importantes a serem consideradas ao comprar um estetoscópio: Fones de ouvido É importante certificar-se de que eles se encaixam confortavelmente e com segurança, criando uma vedação na parte superior do canal auditivo para eliminar o ruído externo e ajudar a isolar os sons internos. Fone de ouvido Isso deve ser feito de material de qualidade semelhante ao auscultador, e o tubo de metal deve ser inclinado em cerca de 15 graus para torná-lo confortável para os fones de ouvido se encaixarem nos ouvidos. Tubulação Os estetoscópios mais eficazes têm tubos grossos e duráveis ​​que ajudam a isolar o ruído à medida que atinge os ouvidos. Dependendo do tipo de paciente com quem você está trabalhando, tubos um pouco mais longos em seu estetoscópio podem ser uma vantagem. Tronco A haste de um estetoscópio conecta o auscultador ao tubo e deve ser feita da mesma qualidade e metal que o auscultador. Uma boa haste permitirá que o auscultador assente diretamente no paciente, ajudando a conter os sons dentro do estetoscópio. Diafragma O diafragma do auscultador deve ser feito de material de alta qualidade que seja durável – um diafragma que perfura facilmente não é muito útil. Precauções para uso Os estetoscópios são equipamentos bastante resistentes. Um estetoscópio de qualidade decente deve durar vários anos. No entanto, eles têm algumas partes delicadas, principalmente no peitoral. É importante certificar-se de que o auscultador está protegido contra danos para permitir que seu estetoscópio continue funcionando corretamente—uma das áreas mais comuns de dano é uma perfuração no diafragma, portanto, mantenha-o longe de objetos pontiagudos. Qual é o melhor estetoscópio? O mundo dos estetoscópios tem sido tradicionalmente dominado por uma marca em particular – Littmann. Eles ainda estão no topo de seu jogo, e incluímos seu estetoscópio de alta qualidade e sua opção de orçamento. Existem, no entanto, outros fabricantes que estão produzindo alguns estetoscópios de muito boa qualidade. Vamos levantar a tampa e descobrir qual é o melhor estetoscópio disponível.









Nossa escolha Os estetoscópios são uma peça muito importante do equipamento médico que funciona convertendo as ondas sonoras em vibrações que podem ser transmitidas ao ouvido para monitoramento. Eles são usados ​​por várias equipes médicas e profissionais de saúde diferentes para tratar pacientes humanos e animais. Ao comprar um estetoscópio, é importante tomar uma decisão equilibrada em relação à qualidade e função, considerando também quanto você pode gastar. Com os principais modelos custando algumas centenas de dólares, o custo pode ser um fator limitante. Depois de auscultarmos vários estetoscópios diferentes, os cinco principais produtos eram todos de boa qualidade e receberam muitos comentários positivos. Todos os fatores considerados, o único dispositivo que realmente se destacou como o melhor estetoscópio foi o estetoscópio 3M Littmann Lightweight II SE. Esse modelo era popular entre muitos usuários por vários motivos diferentes. Este estetoscópio é leve o suficiente para ser usado ao redor do pescoço por várias horas sem qualquer desconforto. Muitas pessoas acharam os fones de ouvido muito confortáveis, e o design da peça no peito em forma de lágrima provocou muitos comentários positivos em relação à facilidade de uso. Uma ótima opção de baixo custo, este estetoscópio tem um desempenho muito bom, proporcionando boa acústica. Uma generosa garantia de dois anos de um fornecedor extremamente respeitável significa que você pode ter certeza de que este estetoscópio é um investimento inteligente. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

