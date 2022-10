Qual é o melhor termômetro oral em 2022?

Report This Content

Saúde AZ Ter filhos é desafiador na melhor das hipóteses sem ter que cuidar de doenças à noite e lidar com uma possível alta temperatura. Uma simples mão na cabeça pode lhe dar uma orientação, mas pode ser apenas sua mão que está quente. Pode ser assustador para a criança também quando apresentado a dispositivos desconhecidos, uma vez tentei usar uma sonda de carne para medir a temperatura do meu filho – definitivamente não é recomendado, acho que o pobre garoto ainda tem pesadelos! Todos nós já estivemos lá! Um termômetro digital é uma ferramenta médica simples e compacta que você pode armazenar em seu armário do banheiro, pronto para tal emergência. Não são apenas as crianças que ficam com febre. Muitas vezes eu me sentia um pouco doente nos meses de inverno e verificava minha própria temperatura antes de decidir chamar o médico ou não. Um termômetro digital geralmente pode armazenar a última temperatura, com muitos tendo um recall de memória para mais, o que permite que você veja quaisquer alterações imediatamente. Se você tem filhos, um termômetro oral de boa qualidade é obrigatório. Longe vão os dias em que colocaríamos algo contendo mercúrio tóxico em suas bocas. Os termômetros digitais oferecerão medições de temperatura tão precisas, mas mais fáceis de ler, não apenas para as crianças, mas também para toda a família. Quer saber mais sobre o melhor termômetro oral para comprar?spa Embora os termômetros de mercúrio sempre tenham sido o padrão-ouro da medição precisa da temperatura, muitas pessoas agora usam termômetros digitais. O uso de um termômetro de mercúrio tradicional requer um paciente cooperativo e com risco de quebra e possível contato com mercúrio tóxico. É raro hoje em dia ver um termômetro de mercúrio antiquado sendo usado no atendimento médico de bebês, crianças ou pacientes idosos. Para as crianças, a temperatura retal sempre foi a leitura mais precisa, mas às vezes não é a coisa mais fácil de realizar. Um termômetro oral é menos invasivo e mais confortável, dificilmente você pode colocar um termômetro no bumbum do seu filho quando estiver em um ônibus ou em outras situações públicas. E a criança provavelmente também não estará disposta. (A maioria dos termômetros orais agora vem com uma ponta flexível para uma experiência mais suave e suave, tornando ainda mais fácil fazer uma leitura muito rapidamente). Os termômetros orais também são muito simples de usar e possuem visores LCD claros que facilitam ainda mais a leitura da temperatura. Os resultados tendem a ser exibidos em segundos, embora alguns modelos mais baratos possam levar até um minuto para exibir a temperatura. Alertas sonoros informam quando a leitura da temperatura é concluída, eliminando a adivinhação de quanto tempo deixar o termômetro na posição e muitos modelos ainda têm alertas visuais ou sonoros de febre para avisá-lo de altas temperaturas. A grande vantagem final dos termômetros orais é o fator de higiene. A maioria dos termômetros modernos é totalmente à prova d’água e é facilmente limpa com água corrente ou álcool para remover germes, especialmente importante quando o termômetro deve ser usado em vários pacientes. Algumas marcas podem usar sondas descartáveis ​​ou tampas de sonda que podem ser descartadas após um único uso para reduzir a chance de contaminação cruzada. Como fazer uma leitura precisa com um termômetro oral Está tudo muito bem escolher o melhor termômetro oral que seu orçamento pode pagar, mas se você não usá-lo corretamente, os resultados serão extremamente imprecisos. Novos termômetros orais digitais virão com instruções completas e detalhadas que você deve estudar antes de usar. Quase todos os termômetros digitais seguirão os mesmos procedimentos. Aqui estão algumas dicas para obter o melhor do seu termômetro oral: Canal Garanta a colocação correta do termômetro, isso é crucial para um resultado preciso. A sonda deve ser colocada sob a língua, com os lábios do paciente suavemente fechados ao redor do termômetro. Deixe no lugar até que o termômetro sinalize que pode ser removido ou pelo tempo que as instruções recomendarem. Aclimatização Se o termômetro foi armazenado em um local muito frio ou muito quente, como dentro de um banheiro com ar condicionado ou em sua bolsa, sempre permita que o termômetro se aclimate à temperatura ambiente para obter resultados mais precisos. Recomenda-se deixar o termômetro por pelo menos 30 minutos se estiver em temperaturas extremas. Preparação do paciente Da mesma forma, o paciente deve tentar se aclimatar ao ambiente antes de fazer a leitura da temperatura. Tente não comer ou beber nada quente ou muito frio nos 10 minutos anteriores e, para adultos, não fume imediatamente antes de fazer a leitura da temperatura. Higiene Certifique-se sempre de que o termômetro está limpo antes de usar. Germes e sujeira não só comprometerão a saúde do paciente, mas também afetarão a precisão. Sempre que possível, use uma nova sonda ou uma tampa de sonda para cada leitura. Armazene o termômetro em uma bolsa limpa ou estojo de proteção entre as leituras para evitar danos à unidade ou contaminação. O seguinte infomercial do Youtube fornece um guia ilustrado para fazer as medições de temperatura mais precisas com um termômetro digital oral: O melhor termômetro oral Agora que esperamos convencê-lo a seguir o caminho do termômetro digital oral, a próxima pergunta é qual? Com tantos disponíveis para escolher, certamente pode ser desconcertante. Analisamos muitos dos termômetros orais digitais mais vendidos, muitos dos quais também podem ser usados ​​nas axilas ou no reto, para oferecer a você, em nossa opinião, o melhor termômetro oral.









Nossa escolha Embora você possa gastar algumas centenas de dólares na busca pelo termômetro digital mais preciso, nossa pesquisa mostrou que você nem sempre precisa ir tão longe para obter uma leitura rápida e precisa. Muitos dos modelos de orçamento que você pode encontrar facilmente on-line lhe darão aquela tranquilidade extra, sabendo que são precisos se usados ​​​​adequadamente. O iProven acabou de ser colocado no poste devido à falta de luz de fundo, sempre útil, especialmente quando seu filho está chorando no meio da noite. Pela facilidade de uso, resultados precisos e rápidos com uma tela simples de ler e retroiluminada, em nossa opinião, o Termômetro Oral da Vive é o melhor termômetro oral que você pode comprar hoje. Mais

