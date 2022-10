Qual é o melhor monitor de pulso de pressão arterial em 2022?

Report This Content

Todos nós temos vidas muito ocupadas – muito a fazer, não há tempo suficiente. Mesmo que não queiramos admitir, muitas vezes nossa saúde sofre. Ficar de olho em como está o seu corpo pode ser um alerta útil. Existem muitas razões diferentes pelas quais monitorar sua pressão arterial regularmente é uma boa ideia. A menos que haja um problema específico, visitas regulares ao médico para verificar podem não ser uma opção para todos. Um monitor de pressão arterial pessoal é uma maneira de obter feedback regular, mas as máquinas tradicionais são grandes, volumosas e não são fáceis de operar com precisão. Felizmente, os avanços na tecnologia levaram ao desenvolvimento de equipamentos médicos pessoais muito mais simplificados. Um monitor de pressão arterial de pulso é uma ótima opção para pessoas que estão sempre em movimento. Eles agora são finos o suficiente para serem guardados em um bolso ou bolsa, o que significa que o usuário pode fazer leituras a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar… Então, vamos descobrir mais sobre esses produtos e comparar alguns dos principais modelos para encontrar o melhor monitor de pressão arterial de pulso para você. O que é um monitor de pulso de pressão arterial? Um monitor de pressão arterial é um dispositivo médico projetado para – você adivinhou – medir a pressão arterial. A pressão arterial é uma medida da força exercida pelo sangue ao empurrar contra a parede dos vasos sanguíneos. Os monitores tradicionais de pressão arterial, ou esfigmomanômetros, para usar seu nome médico correto (tente inserir isso na conversa em sua próxima reunião social …!) geralmente consistem em um manguito que envolve a parte superior do braço, conectado a um sensor de pressão e um tubo que enche o manguito com ar, cortando o fluxo sanguíneo. Isso reduz a pressão arterial ao nível mínimo. Uma pequena válvula de liberação no manguito permite que o ar escape lentamente do manguito, permitindo que a pressão sanguínea aumente novamente. Isso geralmente faz o medidor de pressão pulsar no tempo com o fluxo sanguíneo de retorno. O sensor de pressão indica a pressão gerada pelo sangue circulante. O médico registra a pressão – em milímetros de mercúrio – quando o sangue começa a pulsar. Esta é a leitura sistólica. A leitura diastólica é o ponto em que a pulsação para. A equipe médica também pode ouvir o pulso de retorno com um estetoscópio para confirmar as leituras registradas. Os avanços na tecnologia levaram ao desenvolvimento de monitores de pressão arterial que funcionam automaticamente em vez de manualmente, com eletricidade alimentando a inflação do manguito, mas estes funcionam essencialmente da mesma maneira que os tradicionais monitores manuais de pressão arterial. Movendo-se até o momento, foram desenvolvidos monitores de pressão arterial que podem ser usados ​​no pulso. Eles têm algumas vantagens sobre os tipos tradicionais de monitores de pressão arterial, mas tendem a não ser tão precisos quanto o tipo de manguito de monitores de pressão arterial usados ​​na parte superior do braço. Por que usar um monitor de pressão arterial de pulso? O sangue circulando pelo corpo sob muita pressão coloca as paredes dos vasos sanguíneos sob estresse excessivo. Isso pode aumentar o risco de desalojar massas gordurosas e coágulos. Uma vez liberados de uma parede de artéria, eles podem viajar na corrente sanguínea e correm o risco de ficarem presos em vasos sanguíneos menores, potencialmente cortando o suprimento de sangue para onde o sangue deve chegar. Se for o coração ou o cérebro, estamos com sérios problemas. Estudos científicos descobriram que a pressão alta, ou hipertensão, pode aumentar o risco de problemas de saúde com risco de vida, como ataques cardíacos, insuficiência cardíaca, derrame e doença renal. Monitorar a pressão arterial todos os dias ou regularmente ao longo do dia pode destacar problemas que talvez precisemos resolver. Registrar os resultados de forma consistente pode revelar padrões na pressão arterial e dar às pessoas uma consciência de qual é a faixa normal de pressão arterial. Quaisquer mudanças pequenas, mas consistentes na pressão arterial – se você notar que ela está aumentando gradualmente ao longo de alguns dias – podem ser tratadas com ajustes no comportamento para ajudar a resolver as coisas. Por exemplo, atividades como meditação e técnicas de relaxamento e a inclusão de fontes de fibra de boa qualidade na dieta têm sido associadas à redução da pressão arterial, doenças cardíacas, câncer de cólon, refluxo e muitas doenças gastrointestinais. A pressão arterial também pode ser usada como monitor de saúde geral. Ver suas leituras de pressão arterial em repouso diminuirem gradualmente com a introdução de um programa regular de exercícios pode ser ótimo para motivação. Vantagens dos monitores de pressão arterial de pulso Há muitas vantagens de usar um monitor de pressão arterial de pulso. Eles são altamente acessíveis e muito fáceis de usar. Por serem dispositivos tão pequenos, os monitores de pressão arterial de pulso são extremamente portáteis e podem ser usados ​​em qualquer lugar. Mesmo durante a operação, eles são bastante discretos, sentados no teto do seu pulso, semelhantes a um relógio grande. A maioria possui tiras de velcro para que possam ser facilmente colocadas e retiradas. As leituras geralmente levam cerca de 30 segundos para a maioria dos dispositivos, portanto, podem ser feitas várias vezes ao dia, se o usuário desejar. Uma das coisas realmente boas dos monitores de pressão arterial de pulso é a conveniência do monitoramento. Às vezes, quando nos sentimos estressados ​​ou mal, uma leitura mais alta do que o normal pode ser um ótimo lembrete para fazer uma pausa ou desacelerar. Leituras excepcionalmente altas ou aquelas que continuam por um longo período podem ser um sinal de que precisamos verificar as coisas com um médico. Desvantagens dos monitores de pressão arterial de pulso A maior desvantagem de todos os monitores de pressão arterial de pulso é a preocupação com a precisão das leituras. É importante estar ciente de que os equipamentos médicos domésticos podem não ser tão precisos quanto os dispositivos usados ​​por profissionais médicos. Muitos dos equipamentos usados ​​em hospitais podem custar milhares de dólares e são calibrados regularmente por técnicos qualificados. De acordo com a American Medical Association, os monitores de estilo de manguito usados ​​na parte superior do braço são muito mais precisos do que os monitores de pressão arterial de pulso, por isso é importante usar o monitor de pulso como um guia aproximado, em vez de uma leitura absoluta. Precauções para uso Embora os dispositivos médicos projetados para uso doméstico possam fornecer bons comentários e informações, eles nunca substituem o diagnóstico, monitoramento e cuidados médicos adequados. Não há problema em usar equipamentos médicos pessoais, mas se você tiver uma condição médica, consulte um médico. Se o seu monitor de pressão arterial de pulso fornecer uma leitura muito alta ou baixa, não assuma que sua saúde se deteriorou repentinamente. Dirija-se ao seu médico para verificar novamente a sua pressão arterial. Se, no entanto, você tiver sintomas como dores de cabeça, tonturas e desmaios, distúrbios visuais, dor no peito ou dificuldade para respirar, é hora de procurar atendimento médico urgente. Qual é o melhor monitor de pulso de pressão arterial? Fizemos compras e fizemos as rondas para descobrir tudo sobre os diferentes monitores de pulso de pressão arterial disponíveis no mercado. Aqui estão os cinco principais produtos, que analisamos para descobrir seus aspectos positivos e negativos. Dê uma olhada no que encontramos – esperamos que o melhor monitor de pulso de pressão arterial esteja aqui esperando por você!









Nossa escolha Os monitores de pulso são um equipamento útil para monitorar a pressão arterial, que é um marcador de saúde muito importante. Eles podem não ser considerados o método mais preciso, mas os fabricantes estão melhorando constantemente nisso. Mesmo aqueles que não são realmente precisos ainda podem ser úteis para monitorar alterações na pressão arterial. Eles são uma maneira muito mais conveniente de permitir que os indivíduos tenham um papel ativo na verificação de nossa saúde e são extremamente portáteis. Os monitores de pulso são geralmente muito fáceis de usar e as leituras levam muito pouco tempo para serem obtidas. Quando se trata de selecionar o melhor monitor de pressão arterial de pulso, o que realmente chamou a atenção das pessoas foi o Monitor Digital de Pressão Arterial de Pulso Santamedical. Muitos usuários gostaram do design, com a tela grande e clara tornando as leituras muito fáceis, e algumas pessoas pensaram que ele tinha a aparência de um equipamento médico de nível profissional em miniatura. Tal como acontece com todos os outros dispositivos semelhantes, algumas pessoas estavam preocupadas com a precisão das leituras, mas um número muito maior de pessoas relatou estar satisfeito com a precisão dos resultados. Recursos como a inflação automática do manguito, o desligamento automático de segurança e toques agradáveis ​​como um estojo rígido realmente dão a vantagem em termos de design e desempenho. A coisa realmente surpreendente é como este monitor gerencia um desempenho tão impressionante e é o monitor com preço mais baixo de todos os cinco. Se você está no mercado para um, este pode ser o melhor monitor de pressão arterial de pulso de todos! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.



