Qual é a melhor cinta traseira para postura em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Como está sua postura? A maioria de nós está tão ocupada em nosso dia a dia que nossa postura geral mal passa pela nossa cabeça. No entanto, todos nós já vimos idosos curvados em nossa vizinhança, e a maioria de nós sabe que uma boa postura é importante. Muitas pessoas gostariam de melhorar sua postura, mas na verdade é muito difícil trabalhar nisso. Quando se trata disso, os exercícios específicos e outras coisas que precisamos fazer para melhorar a postura são muito desafiadores. Surpreendentemente, porém, muitos exercícios posturais são realmente muito fáceis. O que não é fácil é lembrar de fazê-los várias vezes ao dia, além de manter consistentemente sua postura ajustada manualmente para onde você quer estar, e não onde está agora. O maior desafio em melhorar nossa postura é que fazemos isso do nosso jeito há anos – décadas, até – e agora queremos implementar algo novo. Velhos hábitos são de longe os mais difíceis de quebrar. E se eu lhe dissesse que existe uma maneira muito simples de melhorar instantaneamente sua postura? E ainda mais do que isso – dificilmente exige esforço ou pensamento de sua parte… você pode fazer isso como parte de sua vida diária normal. Soa interessante? Muitas pessoas acham que um colete nas costas as ajuda a melhorar sua postura e ajuda a reduzir ou evitar dores nas costas. Então, se você está procurando o melhor suporte para as costas para postura, por onde começar? Para qual modelo você deve ir? Relaxe — nós cuidamos disso. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre aparelhos nas costas. O que é uma cinta traseira para postura? Existem vários tipos e modelos de órteses para a postura, e vão desde um simples mecanismo de cinta que evita que a parte superior da coluna se aproxime demais, até um tipo mais completo de órtese feito de tecido grosso que envolve o torso para fornecer suporte para o corpo. coluna inferior. Estudos científicos nos dizem que há muita variação quando se trata de quão bem os aparelhos posturais funcionam para cada indivíduo. Também depende de como a cinta postural é usada. Como um auxiliar de treinamento para lembrá-lo de uma boa posição postural, eles são eficazes para muitas pessoas. Como deve ser usado um colete traseiro para postura? As cintas lombares não são projetadas para serem usadas por longos períodos de tempo, o que pode ser uma surpresa para algumas pessoas. A ideia não é usá-lo o dia todo, todos os dias – isso não vai estimular os músculos das costas a ficarem mais fortes, o que deveria ser o objetivo principal de qualquer programa destinado a melhorar a postura. Em vez disso, a ideia geralmente é usar uma órtese por períodos mais curtos. O que isso faz é lembrar seu corpo da posição em que ele deve estar para alcançar uma boa postura. Quando voltamos nossa atenção para uma tarefa específica e permitimos que nossa boa postura deslize, o corpo encontra a resistência suave da órtese, e isso ajuda a refrescar nossa memória e nos encoraja a sentar ou ficar de pé com boa postura. Isso pode ajudar as pessoas a formar gradualmente novos hábitos e padrões de movimento muscular que promovam uma boa postura. Por sua vez, podemos prevenir uma série de problemas relacionados à postura. Por outro lado, usar um colete nas costas por longos períodos de tempo pode realmente tirar o trabalho dos músculos que precisam ser fortalecidos. Isso é inútil em um plano de gerenciamento de longo prazo, portanto, deve ser evitado, mesmo que alivie seus sintomas a curto prazo. Pesquisas indicam que o uso de aparelhos posturais nas costas por curtos períodos não diminui a função da coluna e dos músculos da coluna. O que exatamente é uma boa postura? Como a maioria de nós não é muito boa em sentar com boa postura, aqui está um vídeo divertido e informativo sobre o que é uma boa postura sentada e por que é importante: Quem precisa de uma cinta traseira para a postura? Correndo o risco de especular descontroladamente, todos nós provavelmente poderíamos ganhar algo com a correção da postura. Algumas pessoas, no entanto, estão mais necessitadas do que outras. Pessoas que sofrem de dores generalizadas nas costas e no pescoço podem se beneficiar da correção postural. Para dor contínua e aguda que não melhora, procure orientação médica. Aqueles entre nós que trabalham em uma mesa – especialmente pessoas que usam telefones e computadores e, em particular, laptops – estão propensos a cair em maus hábitos posturais. Muitos de nós que trabalham no escritório podem descobrir que o uso de uma cinta postural nas costas melhora os sintomas. Qualquer pessoa que trabalhe no tipo de trabalho que envolve ações repetitivas, seja sentado ou em pé, pode encontrar um colete nas costas que ajuda a melhorar sua postura. Eles também podem ajudar a melhorar a postura durante a condução, para adquirir o hábito de sentar em uma boa posição no banco do motorista. Pessoas com dores no ombro, pescoço e costas também podem se beneficiar muito com a correção da postura. Muitas pessoas descobrem que, uma vez que encontram um colete para as costas, são capazes de reduzir visivelmente as dores nas costas e no pescoço. Algumas pessoas usam uma cinta postural durante o exercício. Muitas vezes, esses usuários estão tentando obter algum biofeedback sobre o que está acontecendo com sua postura durante o movimento. Essa abordagem também pode ajudar as pessoas, por exemplo, a desenvolver uma melhor técnica e postura de corrida. Alguns cavaleiros usam suspensórios nas costas para monitorar sua posição e postura, especialmente durante o treinamento para eventos como adestramento. Aqueles de nós que estão acima da altura média são outro grupo que pode melhorar significativamente a postura usando um colete nas costas. Para ser honesto, existem tantos dados demográficos diferentes em que o uso de um colete nas costas melhoraria significativamente a postura… poderíamos ficar aqui o dia todo! Precauções para uso A menos que haja uma razão específica guiada por supervisão médica regular, um colete nas costas não deve ser usado por longos períodos de tempo e definitivamente não na cama. Os usuários devem seguir atentamente as instruções do fabricante. É importante estar ciente de que colocar seu corpo em uma posição longe de seu hábito habitual pode causar desconforto e dor. É por isso que é importante aumentar gradualmente a quantidade de tempo que você passa usando a órtese. Qual é a melhor cinta traseira para postura? Demos uma olhada longa e detalhada em todos os aparelhos de vários fabricantes diferentes que estão amplamente disponíveis para o público em geral. Depois de muita pesquisa e debate, reduzimos para os cinco melhores aparelhos de coluna para postura. Cada uma dessas cinco chaves foi examinada minuciosamente — pontos positivos e aspectos que não eram tão bons nelas. Qual cinta lombar um indivíduo prefere deve ser uma escolha pessoal com base na preferência e no que você deseja de uma cinta lombar postural. Aqui estão os resultados…









Nossa escolha Os coletes nas costas são peças de equipamento médico pessoal que podem ser muito úteis no trabalho para uma boa postura. Eles não fazem o trabalho para você, no entanto, como alguns podem esperar. As cintas lombares devem ser usadas apenas como um lembrete e, portanto, devem ser bastante confortáveis ​​de usar, desde que a boa postura seja mantida. Após nossas investigações sobre nossos cinco principais produtos, fica claro que todos eles ganharam novos fãs. Alguns, no entanto, apenas tiveram vantagem em comparação com outros modelos. O que realmente se destacou como o melhor suporte para a postura foi o Stabilityace Upper Back Posture Corrector Brace. Muitas pessoas gostaram do design desta cinta, que é muito confortável para a maioria das pessoas devido às alças largas e acolchoadas. A maioria dos usuários rapidamente entendeu como encaixá-lo corretamente, embora alguns precisassem de mais prática do que outros. Uma vez que isso foi feito, muitos ficaram impressionados com a quantidade de consciência postural que essa órtese criou. A opção de sete tamanhos diferentes permite que os usuários obtenham um bom ajuste, e muitos relataram que lava bem e é fácil de cuidar. Uma coisa muito impressionante sobre esse aparelho é o desempenho dele quando comparado com outros aparelhos muito mais caros. Em nossa opinião, este colete deve ser um concorrente quente quando estiver no caminho do melhor colete para a postura. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report