Qual é a melhor cinta de tendão de Aquiles em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Ao longo da história, tem sido um ponto fraco – se você acredita em uma versão popular da lenda sobre o renomado guerreiro troiano, Aquiles. Reza a história que, para proteger Aquiles, Tétis, sua mãe, mergulhou-o nas águas do rio Estige, que se acredita conferir poderes de invulnerabilidade. Mas o calcanhar que a mãe de Aquiles o segurou enquanto mergulhava na água provou ser seu defeito. Morto por uma flecha que penetrou em seu tornozelo, a morte de Aquiles foi amplamente registrada nos escritos gregos e romanos. O pobre Aquiles também não está sozinho – o tendão de Aquiles pode ser a fonte de problemas físicos para muitas pessoas, e pode ser um problema realmente miserável de se lidar. Existem alguns tipos de problemas de Aquiles que podem levar muito tempo para serem resolvidos. Para muitas pessoas, os problemas de Aquiles podem dificultar a continuidade das atividades diárias normais e também pode significar ter que tirar um tempo de suas atividades esportivas favoritas. Usar uma órtese para apoiar o tornozelo durante a reabilitação de um problema de Aquiles pode ser um passo muito útil na recuperação e pode ajudar de várias maneiras diferentes. Então, vamos descobrir exatamente o que é uma cinta de tornozelo, como ela funciona e como escolher a melhor cinta de tendão de Aquiles. O que é um tendão de Aquiles? Os tendões são o tecido conjuntivo resistente que envolve cada feixe individual de fibras musculares. No final do ventre muscular, esse tecido conjuntivo continua, formando uma faixa forte, mas elástica, que prende o músculo ao osso. O tendão de Aquiles é um tendão particularmente grande localizado na parte de trás do tornozelo. Ele conecta os músculos da panturrilha – o gastrocnêmio visível, mais superficial, e o sóleo subjacente, menos conhecido, ao osso do calcanhar, ou calcâneo. No calcâneo, as fibras do tendão se misturam com outras fibras que se estendem sob o pé para formar a fáscia plantar. Os tendões de Aquiles são geralmente muito resistentes e podem lidar com uma grande quantidade de força – eles precisam fazer isso diariamente. Às vezes, porém, por várias razões diferentes, o tendão de Aquiles pode apresentar problemas. Que tipo de problemas acontecem? É possível romper o tendão de Aquiles, embora isso geralmente exija uma força considerável e afiada aplicada por um tendão frio e despreparado. Pessoas que retornam ao esporte após uma longa pausa, ou aquelas envolvidas em um evento pontual sem treinamento e aquecimento adequados, são indivíduos que podem sofrer uma ruptura de Aquiles. É uma experiência alarmante, com o som frequentemente descrito como semelhante a um tiro seguido de inchaço imediato e possível dor – dependendo da extensão do rasgo – e hematomas extensos que geralmente chegam ao pé. Por outro lado, há uma alta incidência de pessoas que sentem dor no tendão de Aquiles devido a irritação ou uso repetitivo. Normalmente, essas condições resultam em alguma inflamação no tendão – uma tendinopatia de Aquiles clássica. Quem está em risco? Evidências sugerem que problemas de Aquiles podem afetar várias pessoas que participam de atividades regulares competitivas e não competitivas e pessoas sedentárias. No geral, a incidência de tendinopatia de Aquiles é estimada em cerca de 5 a 10 casos para cada 100.000 pessoas – mas pode ser maior em algumas áreas – com rupturas de tendão representando menos de 9%. As estatísticas mostram que o número aumenta para uma incidência vitalícia de 24% para atletas competitivos e aumenta para 50% se você for um corredor. Abaixo, você pode ver um vídeo rápido da anatomia e fisiologia do tendão de Aquiles. Ele inclui alguns diagramas muito claros para que você possa ver exatamente como é o interior do tornozelo, algumas lesões comuns e técnicas de tratamento usadas para o tendão de Aquiles: O que é uma cinta de tendão de Aquiles? Uma cinta de tendão de Aquiles é um tipo de cinta que é fixada com segurança ao redor do tornozelo. Existem vários designs e estilos de vários fabricantes diferentes, mas todos se destinam a fazer o mesmo trabalho. Uma cinta de tornozelo apropriada para um problema no tendão de Aquiles geralmente deve se encaixar bem ao redor do tornozelo, mas não muito apertada. Eles podem vir na forma de uma cinta envolvente, presa por tiras de velcro O que faz uma cinta de tendão de Aquiles? Uma cinta de tendão de Aquiles é projetada para dar suporte e fazer com que o tornozelo se sinta seguro e estável. Eles fornecem compressão e geralmente apresentam tiras estabilizadoras que envolvem o tornozelo para reforço adicional. Precauções para uso Uma cinta de tornozelo é uma ótima opção para fornecer suporte ao tornozelo como parte de um programa de reabilitação. Não é, no entanto, um substituto para a avaliação e aconselhamento médico adequado. Embora uma cinta de tornozelo possa ajudá-lo a reduzir a dor, ela pode não resolver a causa original de uma lesão. Se você está com dor no tornozelo, há vários diagnósticos potenciais diferentes, e nem todos envolvem o tendão de Aquiles. Para ter certeza de que você tem um diagnóstico claro e preciso, em todos os casos, você deve procurar ajuda médica profissional. Certifique-se de que sua cinta de tornozelo não esteja tão apertada que impeça o fluxo sanguíneo. Uma cinta de tornozelo deve ser apertada o suficiente para dar suporte, mas não tão apertada que você não possa deslizar facilmente um dedo entre a cinta e a pele. Qual é a melhor cinta de tendão de Aquiles? Como você provavelmente pode imaginar – ou talvez você tenha dado uma olhada por si mesmo – há um grande número de diferentes tornozeleiras que são adequadas para usar para apoiar o tendão de Aquiles. Os cinco produtos a seguir são nossa seleção principal de todos os aparelhos que foram pesquisados. Esses cinco foram submetidos a uma revisão rigorosa para revelar seus pontos positivos e negativos, para que você possa ver facilmente qual órtese pode ser a melhor órtese de tendão de Aquiles para você.









Nossa escolha O tendão de Aquiles é uma estrutura importante na parte de trás do tornozelo que conecta os músculos posteriores da panturrilha ao osso do calcanhar. Pode ser a fonte de vários problemas diferentes e, em muitos casos, uma cinta de tornozelo de boa qualidade pode ajudar a aliviar a dor, melhorar a função e ajudar as pessoas a retornar às suas atividades diárias normais. Pesquisamos muitos produtos diferentes e todos os cinco que escolhemos para nossa análise detalhada eram populares entre muitos usuários. Todos eles tiveram algum tipo de efeito positivo na estabilidade do tornozelo e na redução dos níveis de dor para muitas pessoas. O vencedor geral, no entanto, e melhor cinta de tendão de Aquiles foi o Aircast AirHeel Ankle Support Brace. Esta cinta impressionou particularmente um grande número de usuários que acharam confortável de usar e de suporte ao mesmo tempo. Muitas pessoas comentaram que essa órtese oferece boa compressão, embora precise se encaixar exatamente na linha média do pé para ser realmente eficaz e, para alguns, isso exigia prática. Várias pessoas disseram que valia a pena dedicar um tempo para colocar essa órtese corretamente posicionada, e muitos relataram significativamente menos dor ao usar essa órtese, o que lhes deu confiança para retornar às atividades normais mais cedo após a lesão. Em suma, esta é uma cinta de boa qualidade que é oferecida a um preço muito razoável por um fabricante respeitável. Se o seu Aquiles está lhe dando problemas, então esta cinta é um investimento que vale a pena. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report