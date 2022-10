Qual é a melhor almofada de assento para dor lombar em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Como sociedade, tendemos a passar a maior parte do tempo sentados, seja em casa, no trabalho ou até mesmo em nosso trajeto diário. Você pode passar seu tempo sentado atrás de uma mesa o dia todo, assistindo TV em casa com a família, verificando suas atualizações do Facebook, jogando o último Tomb Raider ou até mesmo em um carro ou avião por horas a fio. Uma pesquisa recente estima que o americano médio fica sentado 13 horas por dia. Soa familiar? Uma das maiores causas de dor nas costas, especialmente na parte inferior das costas, é a posição sentada. Quando nos sentamos, colocamos nosso peso corporal e mais pressão na parte inferior da coluna. Usar a melhor almofada do banco traseiro para diminuir a dor pode ajudar a apoiar a postura, evitar muita pressão nas costas e ajudar a aliviar essa dor incessante. Pode começar com recortes reveladores em sua roupa, mas com o tempo essa dor se espalhará do seu cóccix na parte inferior da coluna e eventualmente resultará em dor nas costas e talvez até problemas na medula espinhal que podem exigir uma visita a um especialista e, em alguns casos precisa de cirurgia para corrigir. As almofadas do assento podem ser uma maneira ideal de ajudar no conforto e reduzir a pressão no cóccix e salvá-lo da dor nas costas. Você precisa de uma almofada de assento para dor lombar? A dor nas costas é a segunda maior causa de incapacidade nos EUA, com mais de 149 milhões de dias de trabalho perdidos a cada ano devido à dor lombar. Como sociedade, nos tornamos mais sedentários, com nossas jornadas para o trabalho nos obrigando a ficar sentados por uma hora ou mais todos os dias. A maioria das ocupações agora envolve atividade sentada em uma mesa em frente a um computador e, de fato, a pesquisa citada anteriormente também relatou que 86% das ocupações nos EUA envolvem trabalho sentado na mesa. A maioria de nós se senta com a postura errada, assista a este vídeo a seguir para obter dicas sobre como você pode se sentar melhor para obter uma redução na dor no pescoço e nas costas: Os produtos que podem ajudar na dor nas costas são bolas de equilíbrio, que melhoram sua postura, cintas para as costas que podem apoiar seus músculos ou aplicação de bolsa de gelo para anestesiar a dor. Cremes musculares como Deep Heat também ajudarão a aliviar a dor nas costas – mas podem ser um pouco odoríferos – ou uma massagem de um terapeuta profissional ajudará a aliviar o desconforto. Os produtos que podem ajudar na dor nas costas são bolas de equilíbrio, que melhoram sua postura, cintas para as costas que podem apoiar seus músculos ou aplicação de bolsa de gelo para anestesiar a dor. Cremes musculares como Deep Heat também ajudarão a aliviar a dor nas costas – mas podem ser um pouco odoríferos – ou uma massagem de um terapeuta profissional ajudará a aliviar o desconforto. Uma maneira mais eficaz de se livrar da dor lombar é escolher uma almofada de assento confortável e com suporte. A maioria das almofadas é bastante leve e portátil e pode ser facilmente transportada de sua casa para o carro, do carro para o escritório e até mesmo para uso em uma viagem cansativa de avião ou trem. Um estudo recente descobriu que uma almofada de assento com recorte, projetada para apoiar as costas, aumentou significativamente o conforto de pacientes com dor lombar. O que procurar na melhor almofada de assento para dor nas costas Talvez a primeira coisa a considerar seja a forma da almofada. Almofadas de assento ou travesseiros vêm em muitas formas e tamanhos diferentes, projetados especificamente para atingir determinadas áreas das costas. Alguns estão disponíveis como um assento completo com encosto e outros são apenas uma almofada na qual você se senta, geralmente com um design em forma de U para permitir que seu cóccix ‘flutue’, aliviando assim a pressão e a dor no cóccix. Independentemente da forma da almofada, ela deve se moldar aos contornos do seu corpo para fortalecer os músculos, fornecer suporte e promover o alinhamento correto da coluna. O material da almofada pode ser outra consideração importante. A maioria das almofadas de assento para dores nas costas agora são feitas de espuma de memória que se adapta ao seu corpo enquanto se molda às nádegas. A firmeza às vezes é difícil de ajustar e essas almofadas podem achatar com o tempo. A borracha inflável é usada em um pequeno número de almofadas de assento para dores nas costas, que são facilmente ajustáveis, deixando o ar entrar ou sair de acordo com a preferência do usuário. A maioria das almofadas vem com uma capa de tecido macio. Você deve tentar garantir que a capa seja lavável na máquina, pois você provavelmente ficará muito tempo sentado nela. A respirabilidade do tecido também é importante, pois a temperatura pode aumentar a pressão quando você fica sentado por longos períodos de tempo. Algumas almofadas agora apresentam capas de malha ou uma inserção de gel refrescante que visa regular a temperatura da almofada e da pessoa sentada nela. Melhor almofada de assento para dor lombar Com tantos produtos diferentes disponíveis, como você pode ter certeza de que está comprando o mais adequado para sua dor nas costas e seu ambiente? Examinamos muitas das almofadas e suportes de assento mais vendidos para trazer a você, em nossa opinião, cinco das melhores almofadas de assento para dores nas costas. Agora… você está sentado confortavelmente?









Nossa escolha A dor lombar não é motivo de riso, na verdade, pode fazer você chorar. Você não está sozinho e deve ter notado mais pessoas que agora têm apoios lombares ou almofadas de assento para dores nas costas no escritório ou no carro. A melhor almofada de assento para dor lombar ajudará a aliviar a dor de ficar sentado por longos períodos, promover a postura correta e, com sorte, tornar mais fácil sair da cadeira e se movimentar mais no final de um longo dia. Embora qualquer uma das almofadas de assento que analisamos ajude a se livrar de sua dor lombar, a cobertura total e a adaptabilidade do Encosto Ortopédico Combo e Almofada Contornada da ObusCombo o tornam, em nossa opinião, a escolha preferida para o melhor assento almofada para dor lombar. Pode ser mais caro do que os outros em nosso top cinco, mas este produto oferece versatilidade e um dia de sessão sem dor que você simplesmente não pode colocar um preço. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report