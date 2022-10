Quais são as melhores meias de compressão para fascite plantar em 2022?

Se você sofre de uma condição chamada fascite plantar, provavelmente sentirá alguma dor no calcanhar e no pé. A dor geralmente será pior quando você acordar de manhã e colocar peso nos pés. Essa dor pode ser debilitante e pode ter um efeito sério em suas atividades do dia-a-dia.

A fáscia plantar é um ligamento que conecta o calcanhar aos dedos dos pés, que também suporta o arco do pé. Quando este ligamento está inflamado, danificado ou sob estresse, pode causar alguma dor e desconforto.

A causa exata da fascite plantar não é clara, mas o excesso de peso corporal pode piorar a condição. Pessoas que passam longos períodos em pé também podem desenvolver fascite plantar. Os atletas também podem sofrer de fascite plantar devido ao estresse colocado em seus pés durante a competição.

Muitos sofredores de fascite plantar usam terapia fria, elevação e fisioterapia para gerenciar sua condição. Muitos pacientes também usam meias de compressão para apoiar o calcanhar e o arco do pé, e esta é uma maneira eficaz de aliviar um pouco da dor causada pela fascite plantar.

Aqui está um link para um pequeno vídeo onde um médico explica um pouco mais sobre a fascite plantar:

Preciso usar meias de compressão se sofrer de fascite plantar?

Não é obrigatório usar um par de meias de compressão, mas você pode achar que elas o ajudam. Mesmo se você estiver fazendo outros tratamentos, como fisioterapia, ainda pode se beneficiar de usar meias de compressão decentes, e muitos médicos recomendam isso. Mesmo que seu médico não tenha aconselhado você a usar meias de compressão, você ainda pode usá-las durante o dia. Qualquer apoio que você possa dar aos pés quando sofre de fascite plantar é benéfico.

Usar meias de compressão pode não curar a fascite plantar, mas pode ajudar a aliviar um pouco a pressão do ligamento do pé. As pessoas usam meias de compressão durante o dia quando estão trabalhando ou relaxando em casa. Muitos pacientes também usam meias de compressão ao dormir em vez de usar uma tala noturna pesada.

Como funcionam as meias de compressão?

A compressão que as meias proporcionam é graduada e as meias são mais apertadas ao redor do arco do pé do que no calcanhar. Essa compressão graduada aumentará a circulação sanguínea essencial e também pode ajudar os músculos a relaxar, o que pode evitar cãibras.

As meias de compressão precisam ser bem justas para manter o pé, o tornozelo e os ligamentos na posição correta. Manter a fáscia plantar relaxada e livre de pressão irá incentivá-la a curar, e apoiar a fáscia plantar também pode ajudar a reduzir a quantidade de dor e desconforto que você sente.

As meias também oferecem algum suporte para o arco do pé, que é onde muitos pacientes sentem mais dor. O suporte e a proteção do calcanhar também são fornecidos por algumas marcas e o uso dessas meias também pode ajudar a reduzir qualquer inchaço que potencialmente ocorra com a fascite plantar.

As meias de compressão usadas para tratar a fascite plantar devem ter uma classificação medida em milímetros de mercúrio (mmHg). A maioria das meias de compressão médica que são usadas terá uma classificação de compressão de 20 a 30 mmHg. Se a taxa de compressão for inferior a 20 a 30 mmHg, as meias não são adequadas para quem sofre de fascite plantar.

Como faço para selecionar meias de compressão para fascite plantar?

É muito importante que você use um par de meias de compressão com um ajuste justo que não seja muito apertado. Se as meias de compressão forem muito rígidas ao redor do tornozelo e do pé, elas podem restringir o fluxo de sangue para os dedos dos pés. As meias de compressão devem permanecer no lugar e não devem se enrolar nos dedos dos pés ou descer sobre o tornozelo.

Você também deve olhar para o tecido usado para fazer seu par de meias de compressão. As meias respiráveis ​​serão mais confortáveis ​​e evitarão que seus pés transpirem demais. Se as meias forem desconfortáveis, você não vai querer usá-las e seus sintomas podem piorar.

Compre um par de meias de compressão que sejam bem fabricadas com costura de qualidade. As meias de compressão precisam ser esticadas sobre o pé e o tornozelo e, se a costura for ruim, as meias podem rachar.

Você pode achar que precisa experimentar diferentes meias de compressão antes de encontrar algumas com as quais esteja feliz. Todo mundo tem pés e tornozelos com formas únicas e encontrar meias que se encaixem perfeitamente pode levar um pouco de tempo. As meias podem estar um pouco apertadas quando são novas, mas devem se sentir mais confortáveis ​​​​após alguns usos.

Aqui estão algumas coisas importantes a serem observadas ao selecionar um par adequado de meias de compressão para fascite plantar:

Tamanho

Meça seu pé e tornozelo para ajudá-lo a escolher meias do tamanho correto. Se você tem pés largos, pode ser necessário pedir meias em um tamanho maior do que o tamanho normal do seu sapato.

Compressão

Observe as classificações de compressão das meias antes de comprá-las. As meias usadas para tratar a fascite plantar devem ter compressão graduada do arco ao calcanhar.

Aperto

Evite meias muito apertadas ao usá-las. Meias apertadas podem afetar a circulação sanguínea, o que pode causar mais problemas.

Tecido

Pense cuidadosamente nos tecidos de que são feitas as meias de compressão. O nylon e o elastano mais finos são mais leves e respiráveis ​​para manter os pés frescos. Você deve evitar usar meias que façam seus pés transpirarem excessivamente.

Cuidados com o produto

Compre meias que possam ser facilmente lavadas, dobradas e secas para mantê-las limpas. Meias que perdem compressão e elasticidade após a lavagem não serão mais eficazes. Algumas meias de compressão podem ser lavadas na máquina e algumas precisam ser lavadas à mão.

Preenchimento

Se precisar de acolchoamento e suporte extra para o pé, procure um par de meias com áreas reforçadas. Algumas meias de compressão também têm áreas acolchoadas no calcanhar para proporcionar conforto extra.

Meias e Calçados

Se você quiser usar meias normais também, pode ser melhor comprar meias de compressão mais finas. Um par de meias de compressão de nylon ou elastano geralmente será bem fino e confortável de usar por baixo de meias e calçados.

Dormindo

Se você quiser usar suas meias de compressão ao dormir, verifique se elas são adequadas para dormir. Algumas das meias não são adequadas para usar na cama.

Quais são as melhores meias de compressão para fascite plantar?

Analisamos uma variedade de meias de compressão e selecionamos cinco produtos. Procurávamos meias que oferecessem compressão graduada, bem como algum suporte ao redor do calcanhar e tornozelo.

Os principais pontos que analisamos são conforto, preço, qualidade e compressão. Todos os produtos que analisamos são meias abertas. Há uma revisão para cada par de meias e listamos alguns prós e contras de cada produto.











Nossa escolha

Todas as meias de compressão que analisamos são adequadas para quem sofre de fascite plantar. Todas as meias tinham um design semelhante e cada uma delas fornece o tipo correto de compressão graduada, bem como algum suporte adicional.

Depois de olhar para todos os produtos, as melhores meias de compressão para fascite plantar são as meias de fascite plantar Compressionz.

A compressão é boa e o suporte para o arco do pé, calcanhar e tornozelo também é adequado. Essas meias são muito baratas, bem feitas e confortáveis ​​de usar. Eles estão disponíveis em uma variedade de cores e há uma opção de tamanho para atender a maioria das pessoas.<

