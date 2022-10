Quais são as melhores compressas de gelo para lesões em 2022?

Report This Content

Todos nós sofremos lesões de tempos em tempos e existem várias maneiras de tratar danos menores e agudos. Muitas pessoas usam medicamentos para aliviar a dor para aliviar o desconforto, mas a terapia com frio também é extremamente eficaz. A terapia fria pode ser usada para tratar várias lesões, incluindo entorses, distensões musculares e ligamentos distendidos. Quando eu me machucava quando criança, minha mãe colocava um saco de ervilhas congeladas na área, o que parecia ajudar. Sacos de legumes congelados são uma forma grosseira de terapia fria e, felizmente, agora existem alternativas muito melhores. Antes de decidir usar uma bolsa de gelo para tratar uma lesão, é sempre aconselhável consultar o seu médico. Algumas pessoas podem não se beneficiar do uso de uma bolsa de gelo e seu médico poderá oferecer sua opinião médica profissional. Quem precisa usar compressas de gelo para lesões? Pessoas de todas as idades podem se beneficiar do uso de uma bolsa de gelo quando sofrem uma lesão. Crianças e adultos usam terapia fria para tratar vários problemas e os idosos podem até usar compressas de gelo para tratar a artrite. Muitos atletas profissionais também usam compressas de gelo para ajudar a aliviar a dor após uma lesão. Mesmo se você visitou um médico e foi tratado por uma lesão, ainda há algumas vantagens em usar uma bolsa de gelo. O uso de compressas de gelo em conjunto com elevação, descanso e medicação pode ajudar a controlar a dor. Como as compressas de gelo ajudam em uma lesão? Uma bolsa de gelo é uma maneira simples de administrar terapia fria em uma área do corpo que está ferida e dolorida. O frio que é emitido pelo bloco de gelo terá alguns efeitos no corpo que podem ajudar a reduzir a dor. Quando o bloco de gelo foi resfriado até a temperatura correta, ele é aplicado na área lesionada. As bolsas de gelo podem ajudar a diminuir a circulação sanguínea, o que adormece a área para reduzir o nível de dor. A frieza da bolsa de gelo também pode reduzir alguma atividade nervosa, o que também pode ajudar a reduzir a dor e o desconforto. Diminuir a circulação sanguínea com uma bolsa de gelo é uma maneira eficaz de reduzir o inchaço que geralmente ocorre após uma lesão. Reduzir temporariamente o fluxo de sangue também pode ajudar a reduzir qualquer sensibilidade sentida nos tecidos moles. As bolsas de gelo são frequentemente usadas para tratar hematomas em algumas áreas do corpo. Quando um bloco de gelo é usado para tratar uma lesão, também pode ajudar a reduzir qualquer inflamação na área. Uma bolsa de gelo também pode ajudar a prevenir cãibras e espasmos musculares devido ao resfriamento da pele, tecidos moles e sangue. Se a área ao redor da lesão estiver relaxada, é mais provável que ela cure e compressas de gelo ajudarão nisso. Como escolho a compressa de gelo correta? A maioria das bolsas de gelo usadas na verdade não contém gelo. Os blocos de gelo modernos usam vários tipos de gel ou argila que permanecem flexíveis quando congelados. É importante usar uma bolsa de gelo que seja flexível para se moldar ao seu corpo para fornecer uma terapia de frio eficaz. As bolsas de gelo estão disponíveis em vários tamanhos e as bolsas são feitas de plástico ou vinil, algumas acompanhadas por uma cobertura de tecido. Se você usar uma embalagem de plástico ou vinil, deve usar um pano de barreira para proteger sua pele contra a crioqueimadura. Bolsas de gelo que têm uma cobertura de tecido macio podem ser aplicadas diretamente na pele. Você precisará usar uma bolsa de gelo de tamanho adequado para a área a ser tratada. Se você tiver uma lesão no ombro ou nas costas, pode ser melhor usar uma bolsa de gelo grande que possa ser presa com uma alça. Bolsas de gelo menores estão disponíveis e são mais convenientes para lesões no pescoço, mãos e pés. Você deve escolher uma bolsa de gelo bem feita com materiais de boa qualidade. Você não quer um pacote que vai rachar e vazar porque foi mal feito. Ao comprar sua bolsa de gelo, verifique cuidadosamente todas as costuras antes de usá-la. Aqui estão algumas coisas a serem observadas ao escolher uma bolsa de gelo para lesões: Fator de resfriamento Compre uma bolsa de gelo que congele rapidamente e permaneça fria por um período de tempo razoável. Se o seu bloco de gelo não ficar frio, não será eficaz. Flexibilidade Use uma bolsa de gelo que ainda será flexível quando for removida do freezer. Ter uma bolsa de gelo flexível permitirá que você a envolva em torno da área que precisa ser tratada. Dimensionamento Pode valer a pena comprar compressas de gelo em vários tamanhos para tratar diferentes tipos de lesões. Uma bolsa de gelo adequada para mãos e pés não será grande o suficiente para tratar lesões nas costas ou nos ombros. Armazenar Certifique-se de comprar uma bolsa de gelo que caiba no seu freezer. Alguns dos pacotes são bem grandes e você não vai querer tirar comida do freezer para acomodar o bloco de gelo. Correias Se você planeja usar uma bolsa de gelo com uma alça, certifique-se de que a alça seja longa o suficiente para suas necessidades. Também é importante que a alça possa ser presa com facilidade e segurança para que a bolsa de gelo permaneça no lugar. Produtos em gel Se você decidir usar uma bolsa de gelo cheia de gel, certifique-se de que o gel não é tóxico. Qualquer bolsa de gelo pode rachar ou rasgar, o que fará com que o gel vaze. Se o gel vazar e for prejudicial, você pode ter uma reação ruim na pele. Bolsas de gelo para crianças Se você estiver comprando uma bolsa de gelo para crianças pequenas, é uma boa ideia comprar uma com cores e imagens brilhantes. As crianças são mais propensas a usar o bloco de gelo se for divertido e atraente para os olhos. Função dupla Se você às vezes usa terapia de calor, pode procurar uma bolsa de gelo com dupla função. Algumas compressas de gelo podem ser aquecidas no micro-ondas ou colocadas em uma tigela com água quente se você quiser aplicar calor à lesão. Quais são as melhores compressas de gelo para lesões? Analisamos um grande número de compressas de gelo e selecionamos cinco que proporcionam algum alívio quando usadas para tratar uma lesão. Todos os produtos eram semelhantes em design e todos ficam frios por cerca de 30 minutos. As principais características que estávamos analisando eram preço, qualidade e quanto tempo as bolsas de gelo ficam frias. Analisamos cinco produtos e listamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todos os blocos de gelo que analisamos são adequados para tratar muitos tipos diferentes de lesões com terapia fria. Nenhum desses pacotes de gelo era muito caro e todos permaneceram frios por um período de tempo semelhante. Depois de olhar cuidadosamente para todos os produtos, o melhor pacote de gelo para lesões é o NatraCure Universal Cold Pack Ice Wrap. Estas compressas de gelo oferecem uma excelente relação qualidade/preço e mantêm-se suficientemente frias para uma sessão de tratamento de terapia de frio adequada. A variedade de tamanhos é boa, a mochila é confortável e a alça é um recurso útil. Uma das outras razões pelas quais selecionamos este produto é que também pode ser usado com sucesso para terapia de calor. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

