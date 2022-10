Quais são as melhores compressas de gelo para as costas em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Dor nas costas A dor nas costas pode ser uma das dores mais irritantes que você já sofreu. Seja uma lesão esportiva, por uso excessivo no trabalho, dor ciática na parte inferior das costas ou simplesmente rigidez por postura incorreta, é algo que você deseja se livrar o mais rápido possível. Dor nas costas ou lesão é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas visitam o médico, com quase 80% dos americanos experimentando dor nas costas em algum momento de sua vida. Quer saber mais sobre como uma bolsa de gelo pode ajudar? A terapia fria, ou para os mais científicos entre vocês, a crioterapia tem sido usada como um tratamento simples, mas eficaz da dor aguda por muitos anos. Simplesmente colocar uma bolsa de gelo na área afetada da dor pode dar alívio instantâneo e atacar a inflamação que causa o desconforto. E o melhor de tudo, é livre de drogas, não há mais necessidade de tomar ibuprofeno ou outros analgésicos de venda livre. Embora você possa simplesmente colocar um saco de ervilhas congeladas nas costas para obter algum alívio, existem muitos pacotes de gelo especializados disponíveis que usam géis ou argilas avançados que permanecem mais frios por mais tempo para um tratamento mais eficaz. Algumas das melhores bolsas de gelo para dores nas costas podem ser usadas até mesmo sob suas roupas enquanto você realiza tarefas diárias. Usado de forma segura e correta, o tratamento com gelo pode ser uma maneira útil de eliminar essa dor e acelerar a recuperação. Então vamos entrar e terminar essa coisa (desculpe o trocadilho!). Como usar um bloco de gelo para dor nas costas Para lesões recentes ou dor aguda, onde há inchaço e inflamação, a última coisa que você quer fazer é aplicar calor, o que pode aumentar a circulação e fazer com que a inflamação piore. A aplicação de uma bolsa de gelo para dor nas costas reduzirá o inchaço, aliviará a dor ou a tensão e reduzirá a inflamação na raiz da dor. O vídeo a seguir mostra como um quiroprático recomenda o uso de terapia fria para tratar a dor nas costas: Você deve aplicar gelo após uma atividade física e não antes, pois ele anestesiará a área afetada e poderá fazer com que você não perceba Você deve aplicar gelo após uma atividade física e não antes, pois ele anestesiará a área afetada e poderá fazer com que você não perceba mais danos. O gelo deve ser aplicado na área afetada duas a três vezes ao dia em períodos de 20 a 30 minutos, embora possa ser aplicado por mais tempo, deixando uma hora entre as aplicações. Evite uma exposição prolongada e pare de aplicar gelo depois que a pele ficar dormente. Para evitar o congelamento, você nunca deve aplicar gelo diretamente na pele. Quase todas as embalagens de gel agora vêm com capas de tecido que podem proporcionar mais conforto à aplicação e atuar como um amortecedor entre a pele e a bolsa de gelo. Tente evitar compressas de gelo que usem látex, pois podem irritar as peles sensíveis. Tal como acontece com todos os tratamentos, se a dor não parece melhorar, procure aconselhamento médico antes de continuar. O gelo não cura a lesão, mas, em alguns casos, reduz a inflamação e a dor e acelera a recuperação. Não use gelo nos nós musculares, pois o frio pode fazer com que esses pontos sensíveis sejam mais dolorosos. O que procurar nas melhores bolsas de gelo para dor nas costas Talvez a consideração mais importante ao procurar uma bolsa de gelo para aplicar terapia fria nas costas seja o tamanho. Você precisará de um pacote maior que cubra mais área das costas para um tratamento eficaz. Bolsas de gelo menores também estão disponíveis e apresentam um mecanismo de estilo de alça que permite atingir áreas mais específicas das costas, como os ombros ou a parte superior da coluna e a área do pescoço. A flexibilidade do pacote pode ser muito importante na forma como o gelo se molda ao seu corpo. A maioria dos géis hoje em dia afirmam ser totalmente flexíveis, mesmo quando congelados, mas você deve sempre verificar a que temperatura pode ser congelado (geralmente os géis recomendam não menos que zero graus Fahrenheit). Se você pretende usar o bloco de gelo, considere um que permita o máximo de movimento e talvez até olhe para usar uma órtese com um bloco de gelo por baixo. Considere o quão portátil e fácil de transportar é uma bolsa de gelo, especialmente se você estiver propenso a lesões esportivas, você vai querer uma que caiba na sua bolsa de primeiros socorros. Algumas das bolsas de gelo pesadas são quase como cobertores e só são realmente adequadas para uso doméstico ou clínico. Melhores compressas de gelo para suas costas Escolher uma bolsa de gelo pode ser uma decisão confusa com tantas opções diferentes disponíveis. Alguns pacotes podem ser usados ​​quentes ou frios, e alguns podem ser usados ​​na cintura, enquanto outros são mais como um cobertor grande. Analisamos muitas das bolsas de gelo mais vendidas adequadas para dor nas costas para trazer cinco, em nossa opinião, as melhores bolsas de gelo para dor nas costas que você pode comprar hoje.









Nossa escolha Analisamos uma variedade das melhores bolsas de gelo para dor nas costas, qualquer uma das quais pode ser perfeita para pessoas diferentes. É sempre recomendável, ao procurar a melhor bolsa de gelo, encontrar uma que cubra todo o dorso e permaneça fria por pelo menos 30 minutos. A flexibilidade e a capacidade de se moldar aos contornos do seu corpo significarão uma terapia mais eficaz e um tempo de recuperação mais rápido, algo que todos ansiamos. Para a frieza extra, maior flexibilidade e construção resistente que resistirá ao uso repetido sem vazamentos, a linha Chattanooga ColPac Gel Reutilizável Gel Ice Pack é, em nossa opinião, a melhor bolsa de gelo para uso nas costas. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report