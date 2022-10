O que você precisa saber para melhorar seu colesterol agora

Report This Content

Saúde AZ Nota dos editores: Este é um post patrocinado por 1md.org. Quando você ouve o termo colesterol, provavelmente tem pensamentos negativos. A verdade é que precisamos de colesterol em nossos corpos, mas níveis elevados podem ser perigosos. Níveis elevados de colesterol são o resultado de um estilo de vida pouco saudável ou anormalidades genéticas e podem contribuir para artérias entupidas e outros problemas cardiovasculares graves. O colesterol alto aumenta o risco de doenças cardíacas e derrames, mas, felizmente, mudanças no estilo de vida podem melhorar sua saúde. Como melhorar seu colesterol Você pode tomar medicamentos para controlar os níveis de colesterol, mas esta não é a melhor opção para todos e muitas vezes é melhor como último recurso. A abordagem mais saudável e eficaz é fazer algumas mudanças no estilo de vida. Uma vez iniciado e mantido, você pode ter certeza de níveis de colesterol controlados, um coração mais saudável e uma saúde mais saudável. Comer alimentos saudáveis ​​para o coração A boa notícia é que você pode começar a comer de forma saudável a qualquer momento. Não importa quantos anos você tenha passado com maus hábitos alimentares, a mudança para alimentos saudáveis ​​​​para o coração o beneficiará em qualquer fase de sua vida. Escolha gorduras mais saudáveis As gorduras saturadas são encontradas em carnes vermelhas e laticínios e podem aumentar o colesterol LDL (ruim), bem como os níveis de colesterol total. Você deseja escolher cortes de carne mais magros, laticínios com baixo teor de gordura e gorduras monoinsaturadas (óleos de oliva e canola). Aumentar os ácidos graxos ômega-3 Os ácidos graxos ômega-3 aumentam os níveis de colesterol HDL (bom), bem como reduzem os níveis de triglicerídeos, o que reduz a pressão arterial. Boas fontes de ômega-3 são peixes frescos (como salmão), nozes, amêndoas e linhaça moída. Remova as gorduras trans Estes reduzem o HDL e aumentam o LDL, que é uma combinação perigosa que aumenta o risco de ataques cardíacos. As gorduras trans são encontradas em frituras e em muitos produtos comerciais, como biscoitos e bolachas. Certifique-se de verificar atentamente os rótulos e evitar alimentos com óleos parcialmente hidrogenados. Adicione proteína de soro de leite Isso, junto com a caseína, é uma proteína encontrada em laticínios e é responsável pelos muitos benefícios dos laticínios. Como suplemento, a proteína de soro de leite pode reduzir os níveis de LDL e colesterol total. Aumentar a fibra solúvel Tanto a fibra solúvel quanto a insolúvel trazem benefícios para o coração, mas a fibra solúvel também ajuda a diminuir o LDL. Isso pode ser facilmente adicionado à sua dieta com feijão, lentilha, frutas, legumes e farelo de aveia. Parar de fumar Você precisa parar de fumar se quiser melhorar seus níveis de colesterol. Fumar reduz os níveis de colesterol HDL (bom) e aumenta o risco de doença arterial coronariana. Também prejudica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de desenvolver coágulos sanguíneos, o que contribui para a aterosclerose. Parar não só melhora seus níveis de HDL, mas, dentro de vinte minutos após parar, sua pressão arterial e frequência cardíaca diminuem. Dentro de um ano, seu risco de doença cardíaca é metade do de um fumante e, após quinze anos, seu risco é semelhante a uma pessoa que nunca fumou. Perder peso Mesmo apenas alguns quilos extras podem contribuir para o colesterol alto. Seus níveis vão melhorar apenas perdendo apenas 5 a 10 por cento do seu peso. A melhor maneira de abordar isso é avaliar seus hábitos alimentares e rotina. Identifique os desafios que você tem para perder peso e encontre maneiras de superá-los. Se você come quando está entediado, tente dar um passeio. Não coma fast food para o almoço todos os dias, leve um almoço e lanches saudáveis. Escolha lanches mais saudáveis, como cenoura e aipo, pipoca simples, e não coma sem pensar. Esteja ciente de quando e o que você está comendo. Sempre procure mais maneiras de incorporar atividades ao seu dia. Exercício, exercício, exercício A atividade física moderada pode ajudar a aumentar os níveis de colesterol bom, portanto, com a aprovação do seu médico, você deve se exercitar pelo menos trinta minutos por dia. O exercício não só ajuda o seu metabolismo, mas também ajuda na perda de peso. Você pode encontrar vários planos de exercícios projetados especificamente para pessoas que buscam níveis mais baixos de colesterol. Essas rotinas, como este plano de 30 dias, podem ajudá-lo a maximizar o investimento de tempo e esforço que você coloca em sua saúde. Mesmo intervalos de dez minutos de atividade durante o dia podem ajudar, desde que você mantenha as mudanças que está fazendo. Certifique-se de escolher as atividades que você seguirá. As ideias possíveis para adicionar exercícios a um dia agitado podem incluir: Andar de bicicleta para o trabalho em vez de dirigir

Praticar um esporte favorito ou ir a uma academia

Praticar natação, que é relaxante e uma opção de baixo impacto

Faça uma caminhada durante seus intervalos ou almoço no trabalho O exercício pode ser difícil, especialmente se não for algo que você está acostumado. Para se manter motivado, encontre um amigo para se juntar a você ou participe de um grupo. É mais fácil manter seus planos quando você tem apoio e motivação. Lembre-se de que você pode aumentar a atividade física durante todo o dia escolhendo caminhar em vez de andar de bicicleta ou subir escadas em vez de elevador. Você pode até fazer abdominais ou polichinelos enquanto assiste ao seu programa favorito. Modere seu consumo de álcool Embora o consumo moderado tenha sido associado a níveis mais altos de colesterol HDL, os benefícios não são grandes o suficiente para apoiar a recomendação de que as pessoas comecem a beber, especialmente em consideração a vários outros efeitos negativos à saúde decorrentes do consumo de álcool. Se você beber álcool, é importante lembrar de fazê-lo com moderação. Muito pode aumentar sua pressão arterial e seu risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral. Homens adultos saudáveis ​​com menos de 65 anos podem tomar até dois drinques por dia e homens com mais de 65 anos e mulheres de todas as idades podem tomar um drinque por dia para ficar dentro das diretrizes recomendadas. A coisa importante a lembrar quando se trata de fazer mudanças no estilo de vida é que você precisa ser consistente. Não faça mudanças que você não vai cumprir, porque você e sua saúde vão acabar no mesmo lugar negativo que você começou. Não apenas sua saúde irá vacilar, mas você ficará desapontado, o que pode fazer com que você adote hábitos pouco saudáveis ​​como meio de buscar conforto. Caso o seu médico o aconselhe a tomar medicação, tome-a apenas conforme prescrito. No entanto, você ainda pode fazer mudanças no estilo de vida, e isso ajudará a garantir que sua dose de medicação permaneça baixa e possa eventualmente desaparecer, assim como seu colesterol. Mais

