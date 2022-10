Quais são os melhores probióticos para constipação?

Report This Content

Constipação

Probióticos Os probióticos são bactérias de ocorrência natural localizadas no trato gastrointestinal (GI) que fazem parte do nosso sistema digestivo humano. Alguns podem ajudar as funções do seu corpo e outros podem ser um obstáculo ou até mesmo prejudiciais. Um desequilíbrio em sua família de bactérias pode ser a causa de muitos problemas digestivos, como constipação. Muitas pessoas com digestão lenta devem considerar tomar um suplemento probiótico. Reuni uma lista de alguns dos melhores probióticos para constipação para ajudá-lo a fazer essa escolha. Se os probióticos ocorrem naturalmente no meu trato gastrointestinal, por que preciso de suplementos probióticos? Eu gostaria de ter aprendido sobre a importância das bactérias “boas” e “ruins” e da suplementação de probióticos quando estava ganhando peso no início da idade adulta. Minha dieta era típica da maioria dos americanos modernos – repleta de açúcares e alimentos processados. A quantidade de fibra que eu consumia era mínima, levando a constipação muitas vezes grave. Acabei recorrendo a comprimidos laxantes que, deixe-me dizer, não foi uma experiência confortável! Se eu soubesse sobre os probióticos, poderia ter me poupado de muitos problemas. Dieta pobre, antibióticos e outros fatores de estilo de vida podem levar a um desequilíbrio de cepas bacterianas “boas” e “ruins” no sistema digestivo. Só porque as bactérias estão indubitavelmente presentes não significa que elas estejam presentes nos números, proporções ou variedade corretas. Alguns podem estar completamente ausentes e, nos piores casos, o “ruim” pode superar o “bom”. Digite suplementos probióticos. Como funcionam os suplementos probióticos Os probióticos são cápsulas, pós ou líquidos que contêm uma combinação otimizada de cepas bacterianas úteis. Quando você engole o produto, as bactérias são liberadas e aceitam alegremente seu trato GI como seu novo lar. Dependendo da qualidade da preparação, alguns desses pequenos micro-organismos podem ser mortos antes de chegarem a esse ponto – seja pelo calor (mantenha-os na geladeira) ou pelas próprias condições do estômago. Portanto, você precisa fazer sua pesquisa antes de selecionar um probiótico para garantir um produto que realmente estará ativo quando você o tomar. Profissionais de saúde sugeriram que quase todos poderiam se beneficiar de um suplemento probiótico (fonte). Alívio da constipaçãoA constipação pode ser devido a muitos fatores diferentes. A ingestão de fibras é o mais importante – certifique-se de consumir cerca de 25 a 35g de fibra por dia, dependendo da consistência das fezes. Aqueles com IBS (Síndrome do Intestino Irritável) podem ter mais dificuldade com a constipação, mesmo com uma dieta rica em fibras, então vale a pena tentar um probiótico nesses casos. Este vídeo explica um pouco mais sobre o mecanismo da constipação: As bactérias em seu cólon realizam muitas das atividades de processamento de alimentos em combinação. Os melhores probióticos para a constipação contêm bactérias que trabalham para ajudar a avançar os alimentos através do seu sistema. Esses produtos buscam restaurar cepas bacterianas “boas” perdidas ou limitadas e/ou estimular seu crescimento. As bactérias em seu cólon realizam muitas das atividades de processamento de alimentos em combinação. Os melhores probióticos para a constipação contêm bactérias que trabalham para ajudar a avançar os alimentos através do seu sistema. Esses produtos buscam restaurar cepas bacterianas “boas” perdidas ou limitadas e/ou estimular seu crescimento. Todo mundo é diferente, então até que haja um teste que possa dizer exatamente quais microorganismos estão faltando no seu sistema, há algumas suposições ao tomar suplementos. Ninguém identificou conclusivamente o melhor microrganismo para aliviar a constipação, então você deve escolher um produto com um bom equilíbrio (fonte) Teste de validação pessoal Como os resultados podem ser tão variados dependendo de fatores pessoais, minhas recomendações de produtos são apenas um ponto de partida. Sugiro criar um gráfico de rastreamento para registrar sua experiência. Quando você seleciona um suplemento probiótico, anote coisas como: Data de início

Descrição do status – como “constipado”, “inchado” etc.

Peso inicial – Isso é importante; se você tiver constipação, poderá perder peso à medida que o produto funciona.

Quantas pílulas ou comprimidos você toma.

Atividade intestinal – Adicione detalhes como número de evacuações, tamanho, dificuldade em passar, presença de gás etc.

Quando você toma o suplemento, como antes ou depois de uma refeição.

Saúde geral – Você está resfriado? Alergias? Dores de cabeça? Problemas de pele?

Qualquer outra coisa que você acha que pode ser útil. Após um ou dois meses, você poderá ver categorias que poderá eliminar ou adicionar outras. Dedique alguns minutos de vez em quando para analisar o gráfico. que padrões você vê? O gráfico indica que você está progredindo? Caso contrário, convém continuar sua experiência com um produto diferente. É pessoal O desafio dos suplementos é que eles não são cientificamente testados nem padronizados. Isso pode ser visto como uma oportunidade de fornecer uma variedade de produtos para atender às necessidades individuais. No caso dos probióticos para alívio da constipação, não faltam produtos. No entanto, meu favorito pessoal é Phillips Colon Health Probiotic Capsules. As cápsulas probióticas Phillips Colon Health ajudarão a maioria das pessoas com constipação devido ao seu teor de magnésio. A combinação de três cepas probióticas fornece um bom equilíbrio sem ser esmagadora. Os resultados serão diferentes para todos, então eu recomendo experimentar vários produtos e ficar com aquele que funciona melhor para você pessoalmente. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

