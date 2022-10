Quais são os melhores shakes de substituição de refeições para diabéticos em 2022?

Report This Content

Diabetes

Substituto de refeição Se você foi aconselhado a perder peso por motivos de saúde ou simplesmente deseja perder alguns quilos para o verão, os shakes substitutos de refeição geralmente fazem parte de um plano de dieta. A maioria das pessoas pode escolher qualquer marca para se adequar ao seu gosto ou orçamento, mas se você sofre de diabetes as escolhas são bem mais limitadas; então quais são os melhores shakes substitutos de refeição para diabéticos em 2022? Vamos dar uma olhada e descobrir. Quem precisa de shakes de substituição de refeição? Em algum momento de nossas vidas, a maioria de nós precisará perder um pouco de peso, seja para ficar bem na praia no verão ou para vestir uma roupa nova para um evento especial; perder alguns quilos nos faz sentir melhor e muitas vezes mais saudáveis. Para algumas pessoas, a obesidade é um problema real e é uma das principais causas de diabetes. (fonte) Para essas pessoas, controlar o peso pode ser uma verdadeira luta, mas também um fator importante para melhorar a qualidade de vida. substituir suas refeições por shakes pode ser usado como parte de um plano de perda de peso para ajudar a treinar seu corpo para esperar menos comida e ainda fornecer toda a nutrição necessária. Qualquer pessoa que esteja procurando ajustar seus hábitos alimentares, perder peso ou simplesmente procurar uma maneira prática de comer correndo sem perder uma boa nutrição pode considerar um shake substituto de refeição (MRS). Os diabéticos especificamente precisarão procurar produtos em que o teor de açúcar e carboidratos possa ajudar no controle glicêmico. Os diabéticos também são recomendados a consumir pelo menos a RDA mínima de fibra, que pode ser encontrada em muitos MRS. O mundo moderno pode ser um lugar agitado e agitado que deixa pouco tempo para sentar e desfrutar de uma refeição adequada. Os dias de longa pausa para o almoço são raros e muitas pessoas optam por comer em sua mesa ou fazer um lanche entre as reuniões. Pular o café da manhã e comer correndo pode economizar tempo, mas seu corpo precisa de combustível adequado para funcionar. A MRS pode ser um substituto útil para qualquer pessoa cujo estilo de vida deixa pouco tempo para refeições “adequadas”. O que os Shakes Substitutos de Refeição fazem? Os produtos comercialmente disponíveis buscam fornecer toda a nutrição de uma refeição balanceada em uma única dose de bebida. Combinando proteínas, vitaminas e carboidratos complexos em um produto estilo milkshake, eles visam reduzir a fome enquanto dão ao seu corpo tudo o que ele precisa para funcionar corretamente. Basicamente falando, em vez de comer uma refeição normal ou pegar algo do fast food local, você pode levar um shake com você e obter toda a nutrição necessária em uma única bebida. Basicamente falando, em vez de comer uma refeição normal ou pegar algo do fast food local, você pode levar um shake com você e obter toda a nutrição necessária em uma única bebida. Além de economizar tempo, seu estômago lentamente se acostuma a receber menos comida e, com o tempo, levará menos comida para se sentir cheio. Isso significa que você pode treinar gradualmente seu corpo para um regime alimentar mais saudável e perder peso de maneira controlada e saudável. Alguns MRS são projetados especificamente para fazer parte de um programa proprietário de perda de peso, enquanto outros afirmam construir músculos, promover o bem-estar, fortalecer os ossos, ajudar na digestão e geralmente ser uma bebida saborosa. O ponto principal de um bom MRS é que ele contém um equilíbrio de nutrientes essenciais enquanto faz você sentir menos fome e não tem gosto de algo mesmo pobre de fome Oliver Twist pode rejeitar. Qual é o Shake Certo para mim? A maioria das pessoas pode escolher um produto simplesmente com base no sabor ou no preço. Os diabéticos, no entanto, precisam ser especialmente cuidadosos ao escolher qualquer coisa que possa perturbar seu equilíbrio de insulina. O teor de açúcar é extremamente importante e isso deve ser um fator importante na escolha de um produto. No entanto, um estudo recente sugere “A melhor mistura de carboidratos, proteínas e gorduras depende dos objetivos metabólicos individuais e das preferências da pessoa com diabetes”. (fonte) Se você foi aconselhado a perder peso pelo seu médico, ele pode encaminhá-lo para um nutricionista que pode sugerir produtos que devem complementar um plano de dieta específico para você. Se você estiver procurando por produtos por conta própria, aqui estão algumas coisas a serem observadas: Baixo teor de açúcar

Carboidratos de digestão lenta

Conteúdo nutricional equilibrado

Médico recomendado









E o vencedor é… No final, não há muito o que escolher entre o Glucerna e o Boost, pois ambos foram projetados para diabéticos e ambos vêm nos sabores napolitanos padrão. Para mim, pessoalmente, tem que ser o shake de substituição de refeição Glucerna que leva o título geral de melhor shake de substituição de refeição para diabéticos em 2022 simplesmente porque é recomendado por médicos e nutricionistas para uso por pessoas com diabetes, isso pode lhe dar aquele pouco um pouco mais de confiança na qualidade do produto. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

