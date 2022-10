Você está sofrendo de deficiência de cálcio? 7 sinais que você deve observar

Report This Content

Sintomas Como crianças pequenas, aprendemos a importância de beber leite. A razão é – o cálcio é muito importante para nossos corpos. Sempre nos dizem que precisamos de cálcio para nos dar ossos fortes e nos ajudar a crescer. O problema é que, apesar de ser ensinado desde tenra idade, à medida que entramos na adolescência e depois na idade adulta, essa informação tende a deslizar para o fundo de nossas mentes. Isso significa que mais e mais pessoas se tornam deficientes em cálcio. A deficiência de cálcio é um problema sério. Pode não só resultar em sintomas desagradáveis, mas também levar a doenças crônicas. Infelizmente, muitas pessoas nem sequer começam a fazer a conexão entre seus sintomas e a falta de cálcio na dieta. Você pode estar sofrendo de deficiência de cálcio? Aqui estão sete sinais que você deve observar. O que é cálcio e por que precisamos dele? O cálcio é um mineral essencial que nosso corpo não pode produzir. Portanto, devemos obter de fontes alimentares. O cálcio ajuda a estabilizar a nossa pressão arterial, bem como a construir ossos e dentes fortes. A maioria das nossas reservas de cálcio estão em nossos ossos. À medida que envelhecemos, nossa densidade óssea diminui. Portanto, à medida que envelhece, você precisa ingerir ainda mais cálcio para se manter saudável. Para crianças, meninos e meninas são recomendados a mesma quantidade de cálcio. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), os valores diários recomendados para crianças e adolescentes são os seguintes: Lactentes, 0-6 meses – 200 mg

Lactentes, 7-12 meses – 260 mg

Crianças, 1-3 anos – 700 mg

Crianças, 4-8 anos – 1.000 mg

Crianças, 9-12 anos – 1.300 mg

Adolescentes, 13-18 anos – 1.300 mg No que diz respeito aos adultos, os valores diários recomendados para homens e mulheres diferem ligeiramente. É importante devido à mudança nos hormônios que as mulheres aumentem sua ingestão diária de cálcio quando se aproximam e durante a menopausa. Isso ocorre porque a quantidade reduzida do hormônio estrogênio na menopausa faz com que os ossos das mulheres se tornem mais finos em um ritmo mais rápido. Isso significa que eles são mais suscetíveis a condições relacionadas à deficiência de cálcio. De acordo com as diretrizes alimentares do governo dos EUA, as necessidades de cálcio para adultos são: Homens, 19-30 anos – 1.000 mg

Mulheres, 19-30 anos – 1.000 mg

Homens, 31-50 anos – 1.000 mg

Mulheres, 31-50 anos – 1.000 mg

Homens, 51-70 anos – 1.000 mg

Mulheres, 51-70 anos – 1.200

Homens, 71 anos ou mais – 1.200

Mulheres, 71 anos ou mais – 1.200 mg O cálcio precisa ser consumido a partir dos alimentos que ingerimos ou através do uso de suplementos. O problema é que a maioria dos americanos não está atendendo a esses níveis de ingestão de cálcio. Um relatório recente mostrou que apenas 10% das mulheres adultas atingiram a ingestão recomendada de cálcio apenas com a dieta. Com a única faixa etária que atinge consistentemente sua ingestão recomendada de cálcio, a de bebês e crianças pequenas. Não obter a quantidade certa de cálcio pode levar a vários problemas graves, incluindo osteoporose, osteopenia e hipocalcemia, mais comumente conhecida como doença por deficiência de cálcio. Um estudo recente apresentado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) provou uma ligação entre baixos níveis de cálcio e maior risco de câncer de próstata entre os homens. O que é a doença de deficiência de cálcio (hipocalcemia)? A doença por deficiência de cálcio ou hipocalcemia são baixos níveis de cálcio no sangue. É claro que perder sua dose diária de cálcio não levará à deficiência de cálcio da noite para o dia, mas uma falta consistente de cálcio pode levar ao desenvolvimento de alguns sintomas graves. Além disso, é importante ter em mente que vários fatores também podem levar à má absorção de cálcio. Mesmo se você comer uma dieta rica em alimentos de cálcio ou usar suplementos, você ainda pode se tornar deficiente. Uma série de condições que podem impedir ou dificultar a absorção de cálcio incluem: Deficiência de vitamina D

Deficiência de magnésio

Alta ingestão de sódio

Alta ingestão de fósforo (encontrado em refrigerantes de cola e aditivos alimentares)

Doença renal crônica

Função anormal da paratireoide (devido a cirurgia do pescoço/tireoide ou doença autoimune) Quais são os sintomas da deficiência de cálcio? Os sintomas de deficiência de cálcio podem diferir muito, desde inexistentes ou leves, até graves e potencialmente fatais, dependendo da gravidade da deficiência. Existem vários sintomas de deficiência de cálcio a curto prazo, que, se detectados cedo o suficiente, podem impedir o desenvolvimento de condições mais graves. Os sete sintomas mais comuns (e particularmente leves) de deficiência de cálcio que você deve observar incluem: Unhas fracas e quebradiças A deficiência de cálcio pode afetar todas as partes do corpo e muitas vezes leva a unhas fracas, além de crescimento mais lento do cabelo. Fratura Fácil de Ossos A deficiência de cálcio pode levar à osteoporose e osteopenia. Ambas as condições causam ossos menos densos que podem resultar em quebras e fraturas. Algo tão simples como virar o tornozelo na calçada, que normalmente causaria apenas uma leve dor muscular, pode levar a uma grande fratura óssea. TPM excessiva e depressão Milhões de mulheres sofrem de síndrome pré-menstrual. Sintomas como irritabilidade, fadiga, mudanças leves de personalidade e até mesmo depressão são experimentados por mulheres a cada mês. Isto é devido à ascensão e queda de hormônios em nossos corpos. No entanto, a hipocalcemia também produz sintomas de humor e corporais incrivelmente semelhantes aos da TPM. Baixos níveis de cálcio desencadeiam o hiperparatireoidismo, uma condição em que a glândula paratireoide tenta compensar a deficiência de cálcio no sangue produzindo em excesso o hormônio da paratireoide. Portanto, se você sentir que está experimentando TPM extrema por períodos anormalmente longos ou períodos de depressão, isso pode estar ligado à deficiência de cálcio. Sintomas musculares e nervosos O cálcio desempenha um papel importante tanto na liberação de neurotransmissores quanto nas contrações musculares. Portanto, baixos níveis de cálcio podem causar vários sintomas neurológicos, como convulsões em pessoas saudáveis. Um sintoma inicial muito comum é formigamento ou dormência no rosto e pode ser um grande sinal de alerta. Se você tiver algum desses sintomas neurológicos, é importante consultar um médico imediatamente. Outros sintomas podem ser observados em casos de deficiência de cálcio a longo prazo, alguns dos quais podem ser fatais. Estes podem incluir: Insuficiência cardíaca

Dores no peito

Chiado

Dificuldade em engolir

Alterações da voz devido ao espasmo da laringe

Psoríase

Pele seca

Coceira crônica

Cárie dentária

Fraqueza muscular

Catarata Diagnóstico e Tratamento da Deficiência de Cálcio Se você acha que pode estar sofrendo de deficiência de cálcio, não se preocupe, nem tudo está perdido. Tanto o diagnóstico como o tratamento da deficiência de cálcio são bastante simples. Se você tiver algum sintoma de deficiência de cálcio, converse com seu médico sobre isso. Eles revisarão seu histórico médico e farão um exame de sangue simples para confirmar seus níveis de cálcio no sangue. Se você estiver com baixo teor de cálcio, adicionar mais à sua dieta geralmente é o tratamento recomendado. É extremamente importante não se automedicar com suplementos de cálcio, pois muito cálcio pode ser tão perigoso quanto muito pouco. Portanto, consulte o seu médico e, se o tratamento for necessário, ele irá prescrever o nível certo de suplementos de cálcio para você e aconselhá-lo sobre a quantidade de cálcio dietética que você precisa buscar. Mais

