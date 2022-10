Juicing para diabéticos: é uma boa ideia?

Report This Content

Diabetes

Suco Você já pensou em sucos para melhorar sua saúde geral? O suco pode ser uma maneira muito eficaz de ingerir muitas vitaminas, antioxidantes e minerais de frutas, vegetais, ervas e especiarias. Se você sofre de diabetes, no entanto, se o suco é uma opção saudável ou não, torna-se uma questão um pouco mais complexa. As restrições alimentares associadas ao manejo adequado do diabetes podem tornar o suco uma proposta mais complicada. Os diabéticos devem considerar como o suco afetará seus níveis de glicose no sangue e como evitar picos de açúcar no sangue. Como alguns açúcares vegetais são conhecidos por causar esses perigosos picos de açúcar no sangue, é importante que as pessoas que têm dificuldade em controlar seus níveis de glicose no sangue tenham cuidado extra sempre que comerem, não apenas quando beberem suco. No entanto, quando as devidas precauções são tomadas , sucos para diabéticos não são apenas bons – podem ser muito benéficos. O que é Diabete? Diabetes mellitus é uma doença que prejudica a capacidade do seu corpo de processar energia. Esta energia é geralmente na forma de glicose ou açúcar no sangue. Em pessoas com diabetes, os níveis de glicose no sangue podem facilmente se tornar muito altos, causando uma série de complicações. Um distúrbio do sistema endócrino, o diabetes é causado pela incapacidade do corpo de produzir insulina (diabetes tipo 1) ou pela incapacidade do corpo de reagir adequadamente à insulina (diabetes tipo 2). O diabetes tipo 1 está presente desde o nascimento, enquanto o tipo 2 geralmente se desenvolve muito mais tarde. O pré-diabetes é um precursor do diabetes tipo 2. Na fase de pré-diabetes, pode ser possível reverter a doença e até evitar a medicação. O diabetes gestacional é um tipo de diabetes que ocorre em mulheres grávidas, mas geralmente se resolve após o nascimento do bebê. Os exames de glicose no sangue são comumente realizados em mulheres grávidas para garantir que o bebê no útero não sofra efeitos nocivos dos altos níveis de glicose no sangue. https://www.youtube.com/watch?v=MGL6km1NBWE Quais são os sintomas da diabetes? Embora a origem do diabetes tipo 1 e tipo 2 seja diferente, os sintomas são os mesmos. Ambos os tipos de diabéticos podem sentir sede extrema, micção mais frequente, boca mais seca do que o normal, aumento da fome, fadiga, alterações na visão e perda ou ganho de peso inexplicável. Pessoas com diabetes tipo 2 também podem experimentar a cicatrização lenta de feridas ou cortes, formigamento nas extremidades, coceira, infecção por fungos ou impotência. Esses sintomas são os precursores de algumas complicações muito graves do diabetes. Complicações do Diabetes Devido às complicações que esse grupo de doenças pode causar, o diabetes pode ser fatal e tem o poder de impactar gravemente a qualidade de vida se não for tratado adequadamente. Algumas complicações que podem ocorrer são hipertensão arterial, doença cardiovascular, doença renal, acidente vascular cerebral, neuropatia (danos nos nervos, frequentemente encontrados nos pés e pernas), problemas nos pés, cetoacidose, para citar apenas alguns. Manter os níveis de açúcar no sangue e obter o tratamento adequado para o diabetes é a chave para evitar essas complicações. Dieta e exercício desempenham um papel muito importante no controle dos níveis de glicose no sangue. Sucos com diabetes em mente pode ser uma ótima maneira de ajudar a manter o controle da doença. Benefícios do suco integral para diabéticos Os sucos prensados ​​a frio estão na moda agora entre as porcas da saúde. Esses sucos são minimamente processados ​​para ajudar a manter intactas as valiosas vitaminas, minerais e outros fitonutrientes benéficos (produtos químicos vegetais). Como a fibra é uma parte tão importante da dieta para diabetes, há outra opção. Sucos integrais ou smoothies usam a fruta inteira em vez de remover a polpa fibrosa. São ótimas opções para diabéticos. Você pode consumir muitas frutas e vegetais em uma forma líquida mais fácil (através de um líquido mais espesso) sem remover nenhuma fibra valiosa. Esses smoothies podem ser criados removendo primeiro as partes das frutas e vegetais que você não comeria se estivesse consumindo o produto inteiro. Em seguida, basta cortar as frutas e legumes em pedaços e misturar bem. O NutriBullet é um liquidificador de tamanho pessoal muito popular e de baixo custo para essa finalidade. 10 Frutas e Legumes que Reduzem o Açúcar no Sangue A ciência nos mostrou que algumas frutas e vegetais realmente ajudam a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Eles contêm fitonutrientes e antioxidantes para ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Isso também significa que os níveis de glicose no sangue devem ser bem monitorados. Examinaremos algumas das frutas e vegetais que demonstraram ser relativamente seguros e eficazes para o consumo de diabéticos. Você deve avaliar as ramificações potenciais de cada ingrediente individual para sua condição antes de usar. 1. Melão amargo O melão amargo, também conhecido como karela, parece uma espécie de pepino rugoso e irregular. Estudos descobriram que os compostos da fruta karela mostraram-se promissores no tratamento do diabetes tipo 2. O melão amargo não tem efeitos colaterais conhecidos, o que faz uma mudança na maioria das drogas farmacêuticas. Do jeito que está agora, a dosagem recomendada de melão amargo para o tratamento do diabetes ainda está no ar. Mais uma vez, consulte seu médico antes de consumir qualquer suco de melão amargo, frutas ou suplementos para garantir que não cause problemas em conjunto com seu tratamento atual. 2. Cebola Certos compostos da cebola demonstraram reduzir potencialmente os níveis de açúcar no sangue e reduzir a degradação da insulina no fígado. Níveis mais altos de insulina no corpo ajudam o corpo a metabolizar a glicose de forma mais eficaz, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. O sabor da cebola não se presta a sucos tradicionalmente saborosos. No entanto, eles podem ficar ótimos em um delicioso smoothie de pizza cheio de tomate, pimentão, manjericão e alho. Pensar fora da caixa pode ajudá-lo a incluir alguns desses vegetais não tão doces em sua rotina ao fazer sucos para diabéticos. 3. Alho Os mesmos compostos sulfurosos conhecidos como alicina encontrados para fornecer muitos dos benefícios para a saúde da cebola também são encontrados no primo da cebola, o alho. Embora o veredicto ainda esteja fora, sem evidências suficientes para recomendar alho ou cebola para o tratamento real do diabetes, eles certamente não farão mal. 4. Brócolis O brócolis é uma potência nutricional completa. Contém altos níveis de vitamina C, vitamina K e vários outros nutrientes vitais. Além das vitaminas e minerais que o brócolis contém, tem muita fibra e muito poucas calorias. Embora não seja um superalimento em si, é uma ótima adição de suco para diabéticos. 5. Cranberries Cranberries são ricos em antioxidantes e são eficazes na redução de marcadores de inflamação no corpo. Como uma fruta com baixo teor de açúcar e alto valor nutricional, eles podem ser o complemento perfeito para uma receita de suco para diabéticos. Nos últimos anos, a ciência vinculou altos níveis de inflamação no corpo a muitas condições crônicas de saúde, incluindo diabetes. Embora a relação de causa e efeito entre a inflamação e esses problemas de saúde ainda não tenha sido totalmente descoberta, não pode prejudicar os diabéticos para reduzir a inflamação. 6. Aipo O aipo parece um vegetal relativamente sem graça, mas descobriu-se que é um produto bastante poderoso. O aipo tem o poder de combater o H. Pylori, um tipo de bactéria encontrada no estômago associada a níveis mais elevados de açúcar no sangue. Este vegetal fibroso e crocante também contém uma boa dose de vitamina K. Estudos mostraram que a ingestão de quantidades adequadas de vitamina K pode ajudar a prevenir e diminuir os sintomas do diabetes. Esta pequena nota também se aplica ao brócolis, que tem bastante vitamina K. 7. Toranja Um dos membros mais amargos da família das frutas cítricas, a toranja já é conhecida como uma fruta poderosa. Sabemos que contém antioxidantes poderosos e muita vitamina C, mas estudos mostraram que a toranja pode ajudar a diminuir o açúcar no sangue quando consumida antes das refeições. Uma observação importante sobre a toranja: esta fruta é conhecida por causar muitas interações medicamentosas. Verifique com seu médico ou farmacêutico antes de tornar a toranja uma parte regular de sua dieta se estiver tomando algum medicamento prescrito ou de venda livre. Melhor prevenir do que remediar! 8. Melancia Embora a melancia contenha muito açúcar que os diabéticos devem planejar para incorporar em sua dieta, ela também contém muitos nutrientes valiosos e muita água para ajudar na hidratação. A vitamina A, por exemplo, pode contribuir para a saúde dos olhos, o que é uma preocupação real se você sofre de diabetes. Estudos mostraram que a melancia pode conter fitonutrientes que também são benéficos para os vasos sanguíneos. Manter a circulação adequada e vasos sanguíneos saudáveis ​​é crucial em pacientes com diabetes, portanto, a melancia, em quantidades razoáveis, pode ser apropriada. 9. Espinafre O espinafre é conhecido como um superalimento diabético, de acordo com a American Diabetes Association. Embora seja denso em nutrientes e possua muitos antioxidantes, o espinafre tem uma pontuação de índice glicêmico muito baixa. Isso significa que o espinafre não aumenta muito os níveis de açúcar no sangue e pode até ajudar a estabilizá-los. Como um alimento de baixa caloria com muito poucos carboidratos, o espinafre é a base perfeita para smoothies verdes se você tiver diabetes. Com seu sabor suave e altos níveis de vitaminas e minerais, o espinafre vale uma segunda olhada como ingrediente de suco para diabéticos. 10. Amla Amla, também conhecida como groselha indiana, tem sido usada na medicina ayurvédica há séculos para tratar várias doenças, incluindo diabetes. Há uma boa razão para isso. Estudos mostraram que a amla é eficaz na redução do açúcar no sangue. Como sabemos que a amla pode diminuir os níveis de glicose no sangue, este é um dos ingredientes do suco que você absolutamente deve conversar com seu médico. Usar amla em conjunto com medicamentos para diabetes pode ser perigoso. Os efeitos da amla devem ser monitorados de perto pelo seu médico. As propriedades anti-hiperglicêmicas da Amla significam que ela pode ser mais eficaz para pessoas com pré-diabetes. Os pré-diabéticos geralmente não tomam medicamentos para regular o açúcar no sangue. Isso pode torná-lo mais seguro. Sempre Consuma Suco Dentro da Razão É tão importante que as pessoas com diabetes consumam suco dentro do razoável. A ingestão de energia através de alimentos ou bebidas deve ser sempre monitorada de perto. É importante que os diabéticos considerem a quantidade de açúcar em cada tipo de fruta ou legume que estão consumindo. A fibra é uma parte muito importante de uma dieta diabética. Ajuda o corpo a controlar os níveis de açúcar no sangue. Como o suco remove grande parte da fibra das frutas e vegetais usados ​​para fazer suco, a moderação é ainda mais importante. Uma maneira de reduzir um pouco a perda de fibra para fazer sucos é usar uma máquina de fazer sucos de mastigação. Essas máquinas de suco esmagam e ‘mastigam’ as frutas e vegetais em vez de girar o líquido dos sólidos como espremedores centrífugos. Isso ajuda o suco a reter um maior teor de fibras. Converse com seu médico antes de mudar sua dieta Diabéticos que estão tomando medicamentos para baixar o açúcar no sangue já podem apresentar níveis muito baixos se consumirem essas frutas e vegetais que reduzem o açúcar no sangue. Por esse motivo, é extremamente importante discutir sua dieta com seu médico de antemão. Interações medicamentosas e efeitos colaterais imprevistos podem ser potencialmente fatais. Também é uma boa ideia mencionar esses remédios naturais ao seu farmacêutico. Isso não se aplica apenas ao suco. Aplica-se à dieta em geral. Se você sofre de qualquer tipo de diabetes, é de vital importância que seu médico esteja ciente e concorde com quaisquer mudanças na dieta que você fizer. As orientações dietéticas que você recebeu devem ser seguidas para que seu tratamento seja bem-sucedido. Pensamentos finais Como você leu aqui, sucos podem ser uma ótima ideia para pessoas com diabetes. Com algumas modificações simples, como rastrear cuidadosamente os níveis de açúcar dos ingredientes e considerar sucos integrais feitos com um liquidificador em vez de sucos prensados ​​a frio, pode ser uma ótima maneira de os diabéticos obterem muitas vitaminas e minerais importantes sem comprometer os níveis de açúcar no sangue. Contanto que seu médico esteja a bordo, sucos como diabéticos podem ser uma experiência muito positiva. Se você tiver outras dúvidas sobre sucos para diabéticos, sinta-se à vontade para perguntar! Fontes: 1, 2, 3, 4 Mais

