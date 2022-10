Sucos para resfriados – ambição de saúde

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Resfriado

Suco Eles podem atacar a qualquer momento, com apenas o menor aviso de uma fungada ou espirro. Estou falando, é claro, de resfriados. Eu tenho cuidado de um aqui recentemente, e tenho sido profundo (trocadilho intencional) em pesquisas sobre o que causa essa doença extremamente comum. Embora eu não me sinta horrível, quero saber como posso prevenir ou aliviar quaisquer futuros surtos de resfriado – eles realmente atrapalham as coisas! Também encontrei ótimas ideias para sucos para resfriados e estou ansioso para compartilhá-las com você aqui. Então pegue um lenço de papel e continue lendo – nós vamos aprender como tirar seu próximo resfriado… frio. O frio comum Provavelmente, você já teve um resfriado em algum momento de sua vida. Provavelmente muito mais do que você pode contar, se você for como eu. O “resfriado comum” é chamado assim porque é, de fato, uma das doenças mais comuns que nos afetam como seres humanos. No decorrer de um ano, as pessoas só nos Estados Unidos sofrem 1 bilhão de resfriados. (Fonte) Normalmente, fico resfriado quando a temperatura começa a cair, geralmente em algum momento nos meses de outono. Mas certamente há momentos durante o verão em que me pego espirrando e tentando respirar com o nariz entupido. Existem mais de 200 vírus diferentes que podem causar sintomas de resfriado. O resfriado com o qual geralmente estamos infectados durante os meses de inverno geralmente é desencadeado por um rinovírus, que parece sobreviver melhor em temperaturas mais baixas. Durante os meses de verão, existem diferentes vírus causadores de resfriado que podem prosperar. “De um modo geral, os resfriados de verão e inverno são causados ​​por vírus diferentes”, diz o Dr. Michael Pichichero, pesquisador de doenças infecciosas do Rochester General Hospital Research Institute, em Nova York. (Fonte) “Quando você fala sobre resfriados de verão, provavelmente está falando sobre uma infecção por enterovírus não poliomielite.” Sintomas de resfriado Independentemente do tipo de vírus com o qual você acabou, os resultados geralmente são os mesmos. Os sintomas de um resfriado provavelmente já são muito familiares para você: Nariz entupido/congestionado

Garganta dolorida ou arranhada

Espirros

Tosse

Problemas para cheirar ou provar Normalmente, os sintomas do resfriado aparecem de 1 a 3 dias após o contato com o vírus. Eles podem durar de alguns dias a uma semana. A razão pela qual os resfriados são tão comuns é porque eles são altamente contagiosos. Um vírus causador de resfriado se espalha quando tocamos qualquer superfície que tenha o vírus – e você pode até respirar o vírus. Como evitar pegar um resfriado em primeiro lugar Atualmente, não há cura ou vacina para o resfriado comum, mas há pesquisas em andamento para desenvolver uma única vacina para a maioria dos tipos de resfriados. (Fonte) Até lá, a melhor maneira de evitar o resfriado é tomar medidas preventivas. Infelizmente, o vírus se espalha tão fácil e rapidamente, que é difícil evitá-lo. Mas aqui estão algumas dicas para lembrar: Evite contato próximo com alguém resfriado, especialmente durante os primeiros dias da doença. É quando a infecção é mais provável de se espalhar. LAVE SUAS MÃOS! Lave-os depois de tocar em alguém resfriado ou em um objeto que eles tocaram. Lembre-se de lavar os brinquedos das crianças depois de brincarem com eles. Na dúvida, lave as mãos. Mantenha os dedos e as mãos longe do nariz e dos olhos para evitar se infectar. Não espalhe o vírus se estiver infectado! Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e fique longe de pessoas mais vulneráveis ​​a vírus (ou seja, pessoas com doenças autoimunes ou asma). https://www.youtube.com/watch?v=x0pmqtgVBD0 Combatendo resfriados com os alimentos certos Enquanto estou lutando contra um resfriado, tento ter certeza de que estou me dando o combustível certo para vencer a infecção. Existem algumas vitaminas e minerais realmente úteis que você pode incorporar em sua dieta para aliviar os sintomas do resfriado mais rapidamente e aumentar seu sistema imunológico para ajudar a combater infecções futuras. Acho que o suco me ajuda a obter esses nutrientes mais rapidamente. É claro que qualquer fruta e vegetais farão bem ao seu corpo, mas vamos falar sobre as principais vitaminas e minerais que procuramos quando se trata de resfriados. 1. Cisteína A cisteína é um tipo de aminoácido – e se você se lembra da aula de ciências, pode se lembrar de como os aminoácidos são os blocos de construção que compõem as proteínas. A cisteína desempenha vários papéis fisiológicos no corpo, e muitos acreditam que tomar cisteína adicional como suplemento pode ser um benefício para sua saúde. A cisteína é encontrada na maioria dos alimentos ricos em proteínas, incluindo: Alguns alimentos lácteos: ricota, iogurte, queijo cottage

Carnes: frango, porco, peru, pato

Grãos: aveia, granola e gérmen de trigo

Fontes vegetais: pimentão vermelho, alho, cebola, brócolis, couve de Bruxelas Por que é tão grande? A cisteína tem propriedades anti-inflamatórias e sua estrutura química se assemelha muito a um medicamento usado no tratamento da bronquite. O aminoácido é capaz de aliviar dores de garganta e prevenir maior deterioração e inflamação do tecido. Todas as coisas boas! 2. Zinco O zinco é um mineral que nosso corpo precisa para algumas funções muito importantes. É um dos minerais mais comuns no corpo e tem sido usado há séculos para “ajudar a curar feridas e desempenha um papel importante no sistema imunológico, reprodução, crescimento, paladar, visão e olfato, coagulação do sangue e insulina e tireóide adequadas. função.” (Fonte) Em um estudo, os residentes de casas de repouso que tinham níveis normais de zinco relataram ter “um risco menor de pneumonia, menos novas prescrições de antibióticos e menos dias de uso de antibióticos”. As melhores fontes de zinco são os seguintes alimentos: Ostras

Carnes vermelhas

Aves

Queijo (ricota, suíço, gouda)

Marisco

Leguminosas (especialmente feijão, feijão fradinho, feijão, soja, amendoim)

Grãos integrais

missô, tofu

Verduras cozidas

Vagem 3. Vitamina C Ainda há pesquisas necessárias sobre a eficácia da vitamina C, ou ácido ascórbico, na prevenção de resfriados. Estudos apoiam a alegação de que aumentar a ingestão de vitamina C pode ajudar na duração de um resfriado. (Fonte) Portanto, não faz mal aumentar a quantidade de vitamina C que você está ingerindo, especialmente se houver uma boa chance de você reduzir o tempo de recuperação da doença. Alimentos ricos em vitamina C incluem: pimentões

Folhas verdes escuras

kiwi

Brócolis

Bagas

Frutas cítricas

Tomates

Mamão 4. Vitamina D Também conhecida como a “vitamina do sol”, obtemos diferentes alimentos e suplementos de vitamina D, mas também da exposição (mas não muito!) ao sol. A vitamina D é essencial para muitos processos diferentes no corpo, desde dentes e ossos saudáveis ​​até apoiar a saúde do sistema imunológico, cérebro e sistema nervoso. Encontrar vitamina D em plantas é complicado – a maior parte da vitamina D vem de fontes como peixes. Você também pode encontrar vitamina D em cogumelos. 5. Probióticos Nossos corpos estão cheios de bactérias, boas e ruins. Os probióticos são as boas bactérias – eles apoiam nosso sistema imunológico e são especialmente úteis para nossos sistemas digestivos. Os probióticos são o que considero bactérias úteis que ajudam a equilibrar seu “ambiente” interno. Alimentos fermentados como chucrute e picles contêm probióticos, assim como outros alimentos, como iogurte, kefir, tempeh e kombucha. Suco para resfriados O suco é uma excelente maneira de obter todos os nutrientes de que você precisa (e muitos dos nutrientes que mencionamos) para ajudar a combater os sintomas do resfriado. O resultado do suco de todas essas frutas e vegetais é que os fitonutrientes e enzimas que promovem a saúde nas fibras solúveis dessas plantas são mais facilmente absorvidos pelo corpo. Isso significa que eles podem trabalhar para combater seus sintomas mais rapidamente. Aqui estão algumas receitas que você pode experimentar, se estiver sentindo um resfriado chegando ou quiser apoiar seu sistema imunológico para combater qualquer nariz entupido ou garganta arranhada que possa ter. Lembre-se de experimentar com seus sucos. Você pode substituir alguns dos ingredientes se preferir tangerinas em vez de laranjas ou cenouras em vez de abóbora. Divirta-se experimentando algumas receitas novas e descubra quais sabores você mais gosta. Aumento de energia rosa Este belo suco de cor rosa é embalado com vitamina C das frutas cítricas e tem muitos antioxidantes. A couve verde e folhosa tem efeitos anti-inflamatórios que ajudarão a combater qualquer infecção adicional. Ingredientes Sementes de uma grande romã

2 toranjas

1 limão

1 maço de couve fresca instruções Lave todas as frutas e a couve! Corte limões e toranjas para facilitar a passagem do espremedor, junto com as sementes de couve e romã. Desfrute logo de manhã para um início de dia azedo e suculento! Suco de Combate ao Frio Amarelo Sunshine Embalado com beta-caroteno e aminoácidos, este suco de abóbora e gengibre de cores vivas ajudará você a chutar seu resfriado para o meio-fio. O gengibre promove a transpiração e combate a inflamação, e os limões picantes fornecem vitamina C. Adoro a adição de açafrão a esta receita. Os benefícios anti-inflamatórios deste suco são incríveis! Ingredientes 1 abobrinha média, descascada e sem sementes

2 limões

pedaço de gengibre de 2 polegadas, descascado

2 colheres de chá de açafrão em pó instruções Lave todos os seus produtos! Corte a abóbora e os limões em pedaços que caibam no espremedor e adicione os limões e o açafrão. Hum! Suco de laranja Cold Killer A combinação de frutas cítricas, açafrão, gengibre e alho fazem deste suco uma arma poderosa na sua luta contra o vírus do resfriado. O alho é perfeito para combater infecções, e o pimentão contém cisteína, que é anti-inflamatória. Ingredientes 2 laranjas

1 cenoura grande

1 pimentão laranja

1 limão

1 pedaço de açafrão (ou 2 colheres de chá de açafrão em pó)

1 em pedaço de gengibre

1 dente de alho instruções Lave todos os produtos. Descasque as laranjas e o limão e retire o caule e as sementes da pimenta. Adicione todos os ingredientes através do seu espremedor e divirta-se! Outras dicas para tratar um resfriado Cobrimos sucos para resfriados com algumas receitas excelentes acima, mas há algumas outras ideias que você pode usar para tentar aliviar seus sintomas. Descanso Se você está sentindo um resfriado chegando, dê ao seu corpo a chance de se recuperar e reenergizar. É especialmente importante garantir que você esteja dormindo todo o necessário (entre 7 e 9 horas por noite) quando estiver resfriado. Quando nossos corpos dormem, existem vários processos diferentes que ajudam a reabastecer nossa energia e nos curar do dia anterior. Queremos especialmente dar aos nossos corpos a chance de fazer isso quando estamos doentes. Beber grande quantidade de líquidos Além de sucos para resfriados, certifique-se de beber bastante água. Isso ajuda a evitar que as passagens nasais e o revestimento da garganta sequem e facilita a limpeza de qualquer muco e congestão que você possa ter. Gargarejo com água morna e sal Isso pode ajudar a aliviar os sintomas da dor de garganta e aliviar a coceira e o tecido inflamado. Evite cafeína e álcool Ambos levam à desidratação, que é o oposto do que você deseja para um resfriado! Considerações finais sobre sucos para resfriados Uma das minhas coisas favoritas sobre sucos, especialmente quando não estou me sentindo bem, é que posso obter todos os nutrientes de que preciso para combater doenças, sem ter que fazer muito. O espremedor faz tudo por mim! Se você está procurando um espremedor de qualidade, Breville é uma das marcas mais recomendadas por aí. A Fonte de Suco é uma das versões mais populares. Nunca é divertido cuidar de um resfriado, mas da próxima vez que você sentir uma fungada chegando, experimente uma de nossas receitas de sucos para mandá-la embora mais rapidamente! Que outras receitas de sucos você já experimentou para resfriados? Fontes: 1, 2, 3, 4 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report