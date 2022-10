Sucos para pressão alta – como fazer certo

Report This Content

Pressão alta

Suco A pressão alta é uma condição comum e muito assustadora. De acordo com a American Heart Association, atualmente afeta mais de 80 milhões de americanos e tem algumas consequências bastante graves e muitas vezes fatais. O mais assustador é o fato de que geralmente não apresenta sintomas. É por isso que quero dedicar algum tempo hoje para falar sobre os efeitos da pressão alta e também compartilhar algumas maneiras saudáveis ​​e naturais de reduzi-la. Uma das minhas táticas favoritas para baixar a pressão alta é o suco. A razão pela qual o suco pode ajudar é porque uma dieta saudável pode desempenhar um papel importante na prevenção e redução da pressão arterial. Para muitas pessoas, começar “uma dieta saudável” pode ser um empreendimento intimidador. É por isso que adoro sugerir sucos para as pessoas começarem. É uma maneira super fácil de obter suas frutas e legumes sem precisar cozinhar ou mesmo mastigar os alimentos nutritivos. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre pressão arterial e por que ela é importante. Por que a pressão arterial é importante De acordo com a American Heart Association, a pressão arterial mede a quantidade de força que empurra as paredes arteriais à medida que o sangue é bombeado pelas veias. Sua pressão arterial é composta de duas forças, medidas como números “sistólicos” e “diastólicos”. A sistólica é o número mais alto na leitura e é o mais alto dos dois números que você receberá. Ele mede a pressão nas artérias quando o coração bate ou quando o músculo cardíaco se contrai. Diastólica é o número inferior e é o número inferior na leitura. Esse número mede a pressão nas artérias entre os batimentos cardíacos ou quando o coração está descansando entre os batimentos. Uma leitura normal da pressão arterial é de cerca de 120/80. Você está entrando na categoria pré-hipertenso se você se arrastar acima disso. A pressão alta, também conhecida como hipertensão, acontece quando você atinge 140/90 e acima. Então, quando a pressão arterial se torna perigosa? O perigo começa quando suas artérias ficam fracas ou danificadas e, portanto, incapazes de regular adequadamente o fluxo de sangue. O acúmulo de colesterol, placas ou cicatrizes em suas artérias faz com que seu coração bombeie com mais força para empurrar o sangue para elas. Com o tempo, o aumento do esforço pode causar danos e insuficiência cardíaca. Se você é como eu e muitas vezes precisa de um visual para entender as coisas, confira este vídeo do YouTube que anima exatamente o que é a pressão arterial e como ela funciona. O que causa pressão alta? De acordo com o WebMD, a causa exata da pressão alta é desconhecida, mas os pesquisadores acreditam que várias condições e fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento. Alguns desses fatores incluem: Fumar

Obesidade

Dieta pobre, incluindo muito sal

Beber demais

Estresse

Velhice

Genética ou história familiar TabagismoObesidadeMá dieta, incluindo muito salBeber muitoEstresseVelhiceGenética ou história familiar Como mencionado, você provavelmente não sentiria algo errado, mas ter pressão alta pode danificar permanentemente seu coração, cérebro, olhos e rins antes que você sinta alguma coisa. A pressão alta, também chamada de “assassina silenciosa” também pode levar a infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, entre outras consequências para a saúde. Portanto, é importante manter um estilo de vida saudável e consultar seu médico regularmente para exames. Por que devo tomar suco para pressão alta? Como mencionado, descobri que muitos familiares e amigos se beneficiaram muito com a adição de frutas e vegetais. Juicing é uma maneira simples e divertida de introduzir uma grande quantidade de produtos em sua dieta sem muitos problemas ou planejamento. Aqui estão algumas razões pelas quais você pode querer introduzir sucos para ajudar a controlar sua pressão arterial. 1. Qualquer um pode fazer isso Você não precisa de nenhuma habilidade especial ou treinamento para se tornar um grande espremedor. Para começar, você pode encomendar facilmente um espremedor na Amazon com apenas alguns cliques. Os espremedores são muito simples de usar e depois de apenas uma leitura rápida do manual, você terá seus próprios sucos frescos caseiros em pouco tempo. Não sabe por onde começar quando se trata de ingredientes? A internet está repleta de receitas incríveis de sucos e a experimentação pode ser a parte mais agradável de todo o processo! 2. Oferece Variedade Talvez no passado você só tenha experimentado frutas e vegetais populares como uvas e maçãs, mas evitou coisas como espinafre ou aipo. Juicing permite que você introduza uma nova variedade de vegetais em sua dieta sem que você perceba que eles estão lá. Isso é ótimo porque existem muitos vegetais que podem fornecer benefícios incríveis para sua saúde – especialmente para a saúde do coração. Agora você pode facilmente misturar vegetais com outras frutas e obter uma nutrição adicional sem ter que realmente provar. Além disso, quando se trata de nutrição, você obterá a maior variedade de benefícios comendo uma variedade de frutas e vegetais. Aderir a apenas um tipo irá limitá-lo. Misturar e introduzir um arco-íris colorido de produtos em sua dieta aumentará a quantidade e a mistura de vitaminas, minerais e antioxidantes que você recebe. 3. É indolor Quando menciono sucos para muitas pessoas, elas se encolhem e se afastam. Eles são trazidos de volta aos dias em que sua mãe os forçava a comer brócolis na mesa de jantar antes que eles pudessem comer sobremesa. A memória de mastigar e engolir vegetais odiados pode ficar com você por muito tempo. A boa notícia é que o suco é rápido e indolor. Em segundos, você pode ter um suco saboroso que você pode engolir rapidamente. Você nem vai perceber que está bebendo suas verduras! Vou dar-lhe algumas receitas deliciosas e nutritivas abaixo para provar isso. Quais frutas e legumes são melhores para suco para pressão alta? Embora qualquer escolha que você faça no corredor de produtos provavelmente traga alguns benefícios nutricionais, existem algumas frutas e vegetais que fornecem um impulso extra, especialmente quando se trata de prevenção e tratamento da pressão alta. Aqui está uma boa lista para começar. 1. Vegetais folhosos verde-escuros Comer suas verduras tem sido um conselho sábio. A razão é que as folhas verdes escuras estão cheias de vitaminas e minerais que promovem a longevidade, a prevenção de doenças e a saúde do coração. De acordo com o autor de “The Veggie Queen”, disponível na Amazon, “Verdes são o alimento número 1 que você pode comer regularmente para ajudar a melhorar sua saúde”. As folhas verdes escuras incluem coisas como alface romana, couve, rúcula e espinafre. De acordo com a Healthline, alimentos como esses são ricos em potássio, o que dá ao seu corpo uma “melhor proporção de potássio para sódio. Isso permite que seus rins eliminem mais sódio através da urina, o que reduz a pressão arterial”. Comprar suas folhas verdes escuras frescas, em vez de uma lata ou saco, significa que você não encontrará nenhum ingrediente adicionado ou sódio. 2. Bagas As bagas estão praticamente no topo de todas as listas compiladas sobre prevenção de doenças e boa saúde. Isso ocorre porque as bagas são carregadas com uma lista impressionante de vitaminas, minerais, fitonutrientes e antioxidantes. Um de seus antioxidantes mais importantes, especialmente presente nos mirtilos, são os flavonóides. De acordo com a Healthline, “um estudo descobriu que consumir esses compostos pode prevenir a hipertensão e possivelmente ajudar a reduzir a pressão alta”. Cada tipo de baga tem propriedades ligeiramente diferentes. Para obter o melhor retorno possível, certifique-se de escolher uma variedade no supermercado. Usar uma mistura de amoras, framboesas, morangos e mirtilos lhe dará a melhor variedade de nutrição. De acordo com a Everyday Health, o que torna as bagas mais especiais é o fato de que elas têm uma enorme quantidade de fitoquímicos. Os fitoquímicos ajudam a prevenir danos celulares causados ​​pelos radicais livres. Assim, você não apenas reduzirá sua pressão arterial, mas também evitará mais danos às suas células por toxinas ambientais. 3. Beterraba A beterraba é um daqueles vegetais que você pode não ter experimentado antes. A primeira vez que trouxe beterrabas para casa, não tinha ideia do que fazer com elas. Agora com meu espremedor, a beterraba é seriamente um dos meus sucos favoritos. É tão doce e delicioso e a cor que sai é viva e bonita. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa William Harvey de Queen Mary descobriram que beber suco de beterraba causou melhorias significativas em pessoas com pressão alta. A causa parecia ser os nitratos presentes no suco que baixavam a pressão sanguínea das pessoas em 24 horas. Incrível, hein? O mais louco é que os participantes precisaram apenas de uma pequena quantidade de suco – 250ml – para ver esses efeitos. Além disso, aqueles que tinham pressão arterial mais alta no início do estudo tiveram uma diminuição maior no final. Tenha em mente que você deve ter cuidado ao usar beterraba, seu suco roxo-avermelhado profundo pode manchar suas roupas ou móveis. 4. Maçãs As maçãs são definitivamente uma fruta amigável para experimentar quando você começa a fazer suco. Você provavelmente já os come ou desfruta de um copo de suco de maçã comprado na loja aqui e ali. O problema de comprar suco de maçã na loja é que eles geralmente vêm com açúcares e xaropes adicionados. Suco de seu próprio suco de maçã em casa é uma ótima maneira de obter os benefícios das maçãs sem a sujeira que muitas empresas gostam de adicionar. Quando se trata de pressão arterial, a Harvard Health nomeia as maçãs como um dos 11 principais alimentos que você deve experimentar quando precisar diminuir sua pressão arterial. Eles afirmam que as maçãs são “ricas em pectina, um tipo de fibra solúvel que reduz o LDL”. O LDL é mais comumente conhecido como colesterol “ruim”. Receitas de sucos para pressão alta Agora quero compartilhar algumas das minhas receitas favoritas de sucos para pressão alta. Novamente, não importa quais frutas ou vegetais você escolha, você estará fazendo um favor ao seu corpo. No entanto, se você adicionar algumas das frutas e vegetais mencionados acima, isso realmente ajudará na sua busca para diminuir a pressão arterial. Então, sem mais delongas, aqui estão alguns dos meus sucos favoritos para receitas de pressão alta. Receita # 1 Beterraba o suco de pressão Como mencionei anteriormente, a beterraba é um dos meus vegetais favoritos para fazer suco, então tive que adicionar isso aqui primeiro. O bônus para você é que você estará a caminho de baixar a pressão arterial em pouco tempo depois de beber este. Ingredientes 3 beterrabas médias

2 maçãs verdes

3 cenouras

2 talos de aipo Receita #2 Suco Saudável de Berry Esta receita de frutas vermelhas fornecerá todos os antioxidantes, vitaminas e flavonóides para baixar a pressão arterial que você precisa. Ingredientes 5 folhas grandes de couve

1 xícara de morangos

1 xícara de mirtilos

½ xícara de pedaços de abacaxi Receita #3 Popeye Punch Lembre-se do desenho animado Popeye de volta ao dia? Bem, ele era conhecido por comer seu espinafre para crescer grande e forte. Neste suco, você receberá espinafre para nutrir o músculo cardíaco, além de outros ingredientes incríveis! Ingredientes 1 xícara de folhas de espinafre 2 maçãs verdes ou vermelhas 2 cenouras 2 talos de aipo

1 limão

pedaço de gengibre de 1 polegada Sucos para pressão alta – como fazer certo Hoje aprendemos que a pressão alta pode ser um assassino silencioso e mortal. Exames regulares e prevenção são fundamentais para manter sua pressão arterial em um nível saudável. Uma ótima maneira de fazer isso é comer uma dieta cheia de frutas e vegetais ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais. Cuidar da saúde do seu corpo e do seu coração é o único caminho para uma vida longa e saudável. Juicing para pressão arterial é ótimo por 3 razões: Qualquer um pode fazer isso

Oferece variedade à sua dieta

É rápido e indolor Para “fazer certo” você simplesmente vai querer adicionar algumas das frutas e legumes que falamos acima. Adicionar beterraba, frutas vermelhas, folhas verdes escuras e maçãs pode realmente dar à sua dieta o impulso extra que seu coração precisa. Agora que você está armado com o conhecimento do que sucos para pressão arterial podem fazer por você, você acha que vai tentar? Deixe-me saber se os comentários abaixo! Fontes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mais

