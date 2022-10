As 3 melhores receitas de sucos para pressão arterial

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Pressão alta

Suco Crescendo nos anos 70, a saúde do meu pai nunca esteve na vanguarda de sua mente. Quando eu era mais jovem, não aprovava que ele fumasse, bebesse ou comesse pouco, mas também não entendia realmente as repercussões reais do comportamento naquele momento. Eu sabia que era “ruim”, mas não sabia o quão sérias poderiam ser as consequências. Depois de uma recente visita ao médico com ele, não fiquei surpreso ao saber que ele estava com pressão alta. O médico foi rápido em lhe dar medicação para pressão, mas eu interrompi, como sempre faço, e perguntei se havia outra maneira. O médico olhou para o meu pai, depois olhou para mim e disse: “Bem… dieta e exercício, evitar carnes vermelhas e abandonar o hábito do cigarro, podem fazer uma grande diferença… se ele realmente fizer tudo isso”. A partir daquele momento eu sabia que tinha que fazer tudo que pudesse para lutar pelo coração e pela saúde do meu pai. O médico recomendou fortemente que meu pai tomasse remédios, mas se prometêssemos fazer meu pai se exercitar, comer direito e parar de fumar, o médico voltaria a nos consultar em 6 meses e veria como diminuir a dosagem. Isso foi cerca de 6 meses atrás hoje. Enquanto meu pai estava extremamente hesitante em mudar qualquer um de seus hábitos mencionados acima, ele sabia que no fundo precisava assumir o controle. Então fomos descobrir exatamente como recuperar o controle de sua dieta, sua vida e sua saúde. Parte da resposta foi receitas de sucos para pressão arterial. Por que a pressão arterial é importante Tenho certeza que você já sabe que quando o coração bate, ele bombeia sangue por todo o corpo. A pressão arterial refere-se à força com que o sangue está empurrando os lados dos vasos sanguíneos enquanto viaja. Se empurrar com muita força, isso sobrecarrega as artérias e o coração, o que pode levar a problemas como ataque cardíaco e derrame. A pressão arterial é medida com dois números – sistólica e diastólica. A American Heart Association nos diz que seu número sistólico “mede a pressão nas artérias quando o coração bate (quando o músculo cardíaco se contrai)”. O número diastólico “mede a pressão nas artérias entre os batimentos cardíacos (quando o músculo cardíaco está descansando entre os batimentos e se enchendo de sangue)”. Uma leitura de pressão arterial normal é 120 (sistólica)/80 (diastólica). Apenas um pouco mais alto do que isso o coloca em uma categoria pré-hipertensa e em 140/90 você está experimentando pressão alta, também conhecida como hipertensão. Para uma explicação melhor, confira este vídeo do YouTube da Blood Pressure Association que dá uma ótima explicação de como manter sua pressão arterial dentro de níveis saudáveis. A razão pela qual isso é tão importante é porque pode matá-lo se você o deixar sem tratamento. Essa é a dura realidade. De acordo com a American Heart Association, a pressão alta é frequentemente chamada de “assassina silenciosa” porque não há sintomas perceptíveis. Assustador, certo? Mais uma razão para visitar seu médico para exames regulares, especialmente à medida que envelhece. Você não quer causar danos ao seu coração, artérias ou outros órgãos sem saber. Se você sente que não tem tempo para um check-up, algumas lojas de conveniência hoje em dia têm sua própria estação de teste de pressão arterial. Você simplesmente enfia o braço na manga que eles fornecem e eles medem sua pressão arterial para você. Muito incrível! A única coisa que quero ter certeza de mencionar aqui é que você não deve se preocupar imediatamente com a pressão arterial ligeiramente elevada se descobrir que a tem. Existem maneiras de diminuir e manter um nível de pressão arterial saudável. Os efeitos da pressão alta No entanto, como eu disse, se a pressão alta não for tratada, pode causar sérias consequências à saúde. A American Heart Association lista as seguintes consequências da pressão alta não tratada: Ataque cardíaco, doença cardíaca, insuficiência cardíaca

Derrame

Danos nos rins

Perda de visão

Disfunção erétil

Perda de memória

Fluido nos pulmões

Angina

Doença na artéria periférica É importante lembrar que esses não são sintomas de pressão alta, podem ser resultado dela. Como mencionado acima, a pressão alta não apresenta sintomas. Como prevenir a pressão alta com suco Você deve saber que pode aumentar o risco de pressão alta participando de alguns hábitos de vida negativos, como meu pai fez por tantos anos. Além da idade e da hereditariedade, estar acima do peso, fumar, ser fisicamente inativo ou ter diabetes ou colesterol alto podem aumentar o risco de pressão alta. As soluções aqui são óbvias. Gerenciar seu peso, participar de exercícios moderados, limpar sua dieta e abandonar maus hábitos, como fumar, podem ajudar a prevenir a pressão alta. Tudo isso parece ótimo em teoria, mas como eu faria meu pai fazer todas essas coisas? Bem, eu planejei começar de forma simples. Enquanto ele trabalhava para reduzir sua ingestão diária de nicotina, eu trabalhava para colocar sua dieta em ordem. O problema é que meu pai odeia legumes e frutas… e quero dizer que realmente odeia. Levou tudo o que minha mãe tinha para fazê-lo comê-los enquanto estávamos crescendo, e acho que em algum momento ela simplesmente desistiu. Dito isto, eu tinha a solução perfeita. Suco! Ele é conhecido por “jogar um de volta” se você entende o que quero dizer, então minha esperança era que eu pudesse fazê-lo começar a beber legumes e frutas em vez de cerveja. Por que começar a fazer suco? Juicing é uma maneira incrível de fazer uma mudança de estilo de vida. Ele permite que você experimente algo novo que é rápido, fácil e delicioso. Mais uma vez, meu pai estava hesitante em tentar isso, mas imaginou que se ele pudesse “engolir” seus vegetais e acabar com isso, então ele conseguiria. Pelo menos ele não teria que passar pela dor e nojo de mastigá-los! Tive a gentileza de emprestar meu espremedor por alguns meses, mas você também pode enviar um rapidamente à sua porta pela Amazon. Acredite, há toneladas para escolher. Optei por “alugar” um de um amigo antes de decidir comprar. Eu tenho que realmente ver como era o suco. Eu sinto que devo divulgar que os espremedores geralmente são difíceis de limpar, mas as recompensas sempre valem o trabalho! Especialmente depois de fazer isso por alguns meses, você definitivamente notará uma diferença em sua saúde. Ingredientes importantes em receitas de sucos para pressão arterial Eu tenho feito sucos por algum tempo agora, então eu já tinha algumas receitas aparecendo na minha cabeça quando contei ao meu pai sobre sucos. Mas, pelo bem do meu pai, eu queria descobrir as melhores frutas, vegetais, ervas e temperos para usar especificamente para ajudar na pressão arterial. O especialista em sucos, Joe Cross, nos diz que as melhores receitas de sucos para pressão arterial incluem coisas como: Frutas e vegetais

Alimentos ricos em antioxidantes

Alimentos ricos em magnésio

Alimentos ricos em potássio

Ervas frescas ou secas

Vegetais folhosos verde escuro

Alimentos ricos em ômega-3

Água de Côco Você realmente não pode errar ao adicionar frutas e legumes à sua dieta. No entanto, Joe sugere alimentos como bananas, frutas vermelhas, romãs, melancia, cenoura, pimentão, beterraba, aipo, cebola, alho e tomate, para ajudar especificamente com a pressão arterial. Antioxidantes Se você leu algum dos meus posts, saberá como os antioxidantes são integrais para combater os radicais livres que danificam nossas células e nossos corpos. Até a Universidade de Stanford se refere a eles como “limpadores de radicais livres”. Alguns superalimentos ricos em antioxidantes incluem chocolate amargo e chá verde. Magnésio O magnésio é outra peça importante da saúde do coração e da manutenção de níveis saudáveis ​​​​de pressão arterial. De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, “baixas ingestões de magnésio induzem mudanças nas vias bioquímicas que podem aumentar o risco de doenças ao longo do tempo”. O magnésio pode ser encontrado em coisas como folhas verdes escuras, água de bordo, nozes e sementes. Embora mais pesquisas precisem ser feitas, um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA observou que “uma dieta contendo mais magnésio devido à adição de frutas e vegetais, mais produtos lácteos com baixo teor de gordura ou sem gordura e menos gordura geral mostrou reduzir pressão arterial sistólica e diastólica em uma média de 5,5 e 3,0 mmHg, respectivamente.” Os pesquisadores não podem realmente identificar se é especificamente o magnésio que reduz a pressão arterial ou o benefício adicional de potássio e cálcio de alimentos ricos em nutrientes, mas de qualquer forma uma queda na pressão arterial estava presente. Ótima notícia para meu pai e outros como ele! Potássio O potássio é importante quando se trata de função muscular, especialmente quando se trata de relaxar as paredes dos vasos sanguíneos. Harvard explica que níveis normais de potássio ajudam a reduzir a “pressão arterial e protegem contra cãibras musculares”. Para nossa sorte, o potássio é encontrado naturalmente em muitos alimentos. Alguns alimentos ricos em potássio incluem damascos, ameixas, batata-doce e feijão. Harvard continua mencionando que você pode precisar de assistência extra para manter seus níveis de potássio elevados se estiver usando um diurético para pressão alta. Portanto, certifique-se de falar com seu médico se estiver tomando algum medicamento ou antes de fazer qualquer mudança na dieta. Para encurtar a história, incluir uma variedade de frutas e vegetais em sua dieta trará boa saúde, não importa de que maneira você olhe para isso. Para agilizar o processo de redução da pressão arterial, experimente estes 3 sucos incríveis para receitas de pressão arterial! Receita de suco de pressão arterial nº 1: ponche de potássio Ingredientes 6 cenouras

2 talos de aipo

4 folhas de alface

1 xícara de espinafre

4 maçãs

pedaço de gengibre de 2 polegadas Com cenoura, aipo e alface, esta bebida de suco cru realmente tem um soco de potássio! Experimente para adicionar mais potássio à sua dieta hoje. Receita de suco de pressão arterial # 2: o monstro verde Ingredientes 3 cenouras

3 talos de aipo

1 pepino

Punhado de salsa

1 pimentão verde

1 xícara de espinafre Esta receita de Monstro Verde está repleta de vegetais saudáveis. O aipo sozinho contém potássio, magnésio e cálcio, todos úteis quando se trata de saúde do coração. Misture isso com as fibras, antioxidantes e vitaminas que você encontrará nos outros ingredientes e você estará no caminho da pressão arterial baixa mais cedo do que imagina. Receita de suco de pressão arterial # 3: Macho Gazpacho Ingredientes 3 tomates

3 talos de aipo

1 pepino

½ pimentão verde

½ pimentão vermelho

¼ cebola roxa pequena

Punhado de salsa

1 limão Gaspacho é uma sopa fria feita de vegetais crus, é uma maneira perfeita de mudar as coisas para uma refeição mais saborosa em vez de apenas um suco. Esprema todos os ingredientes e sirva servido em uma tigela gelada. Como você pode ver, existem algumas receitas incríveis de sucos para pressão arterial. Se você quer uma máquina de combate à pressão alta, verde e má ou se está procurando algo um pouco mais criativo, há algo para você. Considerações finais sobre sucos para pressão arterial Não se esqueça, sucos para pressão arterial não são apenas para seu pai ou pessoas que já têm pressão alta. A prevenção é fundamental quando se trata dessa condição. Quanto melhor você cuidar de si mesmo agora, melhor seu corpo irá tratá-lo a longo prazo. Você pode começar a fazer sucos hoje e diminuir o risco de problemas cardíacos graves mais tarde. Então você vai fazer a escolha hoje para quebrar seus maus hábitos? Você vai parar de fumar, se tornar mais ativo e incorporar coisas como exercícios diários e alimentação saudável em seu estilo de vida? Faça a escolha hoje de quebrar seus maus hábitos, como fumar ou inatividade, e criar novos hábitos, como exercícios diários e alimentação saudável. Quanto ao meu pai? Bem, acabamos de voltar de seu check-up de 6 meses e o médico baixou sua dose de medicação para pressão arterial! Sua escolha de parar de fumar, mudar mais e começar a incorporar sucos em sua vida realmente valeu a pena. Eu adoraria ouvir de alguém por aí que teve uma experiência semelhante. Compartilhe sua história de sucesso de pressão arterial nos comentários abaixo. Fontes: 1, 2, 3, 4, 5 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report