As 3 melhores receitas de sucos para constipação

Constipação

Suco Eu sei, estou ficando um pouco pessoal esses dias, não estou? Acredite em mim, constipação não é divertido de se falar, mas também não é divertido de se ter. É por isso que vou sair da minha zona de conforto aqui e compartilhar meu truque favorito para curar a constipação de forma rápida e natural – diga olá aos sucos! Juicing é uma maneira rápida e natural de fazer com que seu sistema bloqueado se mova rapidamente. Por quê? Porque existem toneladas de frutas e vegetais por aí que fornecem um pequeno ingrediente especial chamado fibra. A fibra ajuda a mantê-lo regular e o suco ajuda a fornecer parte da fibra de que você precisa. Claro que existem toneladas de suplementos de fibra por aí, mas eu gosto de fazer as coisas naturalmente, sempre que possível. Felizmente, o suco é uma maneira simples e natural de obter a fibra necessária para que seu sistema funcione sem problemas. Existem certas frutas e vegetais que fazem o melhor trabalho quando se trata de sucos para constipação. Vou compartilhar um pouco sobre isso, bem como algumas das minhas receitas favoritas de sucos para constipação mais tarde neste post. O que causa a constipação? A constipação é uma condição que pode afetar qualquer pessoa, não importa sua idade, sexo ou raça. Não vou aborrecê-lo com um lembrete do que é a constipação, todos nós já passamos por isso! O que vou fazer é lembrá-lo de algumas coisas que podem estar causando sua constipação. De acordo com o WebMD, a maioria das pessoas evacua uma a três vezes por dia, enquanto outras podem ter uma ou duas vezes por semana. Ficar mais de três dias sem evacuar pode ser um sinal de que você está constipado. Após esse período de tempo, suas fezes se tornam mais duras e mais difíceis de passar. Quando comecei a pesquisar mais detalhadamente a constipação, fiquei surpreso ao descobrir que, na verdade, existem algumas razões pelas quais alguém pode sofrer de constipação. WebMD tem uma lista completa de causas em seu site, como: Mudanças na dieta ou atividade normal

Cancer de colo

Distúrbios alimentares

Consumir muito laticínios

Síndrome do intestino irritável (SII)

Inatividade geral

Falta de fibra

Uso excessivo de laxantes

Certos medicamentos (narcóticos, antidepressivos, pílulas de ferro, etc)

Estresse

Hipotireoidismo Embora certas condições médicas possam causar constipação, na maioria das vezes é devido ao que estamos ou não comendo. Se você tiver motivos para se preocupar, pode ter problemas mais sérios, definitivamente visite seu médico. No entanto, analisar sua dieta é um bom lugar para começar. A fibra é parte integrante da digestão saudável e a maioria das pessoas simplesmente não está recebendo o suficiente. De acordo com Health.com, o americano médio recebe apenas 15 gramas de fibra por dia. A maioria dos especialistas recomenda ingerir pelo menos 25 gramas por dia. WebMD explica que a fibra é importante porque é a melhor maneira de ajudá-lo a se manter regular. Eles afirmam: “Ajuda a aumentar as fezes e mantém os resíduos se movendo pelo intestino, evitando a constipação”. No entanto, uma coisa que é especialmente importante lembrar, quando você está comendo fibras ou sucos, é que você tem que beber muita água. A fibra não funciona sem ela. Você precisa de fluido em seu corpo para ajudar a mover seus resíduos ou pode se acumular causando constipação. Então, para começar, se você acha que já está ingerindo fibra suficiente, certifique-se de que também está ingerindo água suficiente. Como o suco afeta a ingestão de fibras? Um motivo frequente de preocupação quando falo às pessoas sobre sucos para constipação é que eles ouviram que o processo de suco retira a fibra da fruta e você fica sem ela. Então, gostaria de explicar rapidamente que existem dois tipos de fibra insolúvel em fibra e fibra solúvel. De acordo com Reboot with Joe, “a fibra insolúvel adiciona volume às fezes, ajuda a manter os intestinos regulares, enche você e acelera a passagem dos alimentos pelo trato digestivo”. Este tipo de fibra é removido principalmente através do processo de suco, embora algumas quantidades muito pequenas de fibra insolúvel permaneçam. Reboot with Joe continua dizendo que A fibra solúvel absorve a água como uma esponja e fornece matéria de volume que atua como um prebiótico para apoiar o bom crescimento bacteriano e a saúde digestiva. Também regula o controle do açúcar, pode diminuir o colesterol no sangue e retarda o trânsito de alimentos pelo trato digestivo e ajuda a saciar. Esse tipo de fibra ainda está presente após o suco e pode continuar ajudando seu sistema digestivo a funcionar corretamente. Ao fazer suco, você obtém os ingredientes em sua forma mais densa em nutrientes. De acordo com Reiniciar com Joe, Quando você remove a fibra insolúvel e fica com a parte líquida das frutas e vegetais, permite uma assimilação e absorção mais fácil das vitaminas, minerais e outros fitonutrientes importantes em todo o trato digestivo. A fibra insolúvel realmente retarda a absorção de muitos micronutrientes. Então, ao eliminar esse tipo de fibra, você está realmente ajudando seu corpo a absorver os nutrientes mais rapidamente. A menos que você esteja fazendo uma limpeza completa de sucos, você não deve se preocupar com a paralisação dos movimentos intestinais. Lavar seu corpo com todos esses nutrientes e água deve realmente ajudá-lo a “se movimentar” mais. Além disso, o Reboot with Joe nos lembra que a matéria fecal é composta de 75% de água, então você deve ter certeza de obter quantidades adequadas de água em seu sistema durante o processo. As melhores frutas e legumes para suco para constipação Ao escolher as melhores frutas e vegetais para a constipação, você deve procurar opções com alto teor de fibras e baixo teor de açúcar. A seguir estão algumas das minhas principais escolhas. 1. Maçãs As maçãs não são apenas uma fruta saborosa e apreciada, mas também são ricas em fibras e pobres em açúcar. As maçãs contêm fibras solúveis e insolúveis. Enquanto a fibra insolúvel será eliminada através do suco, a fibra solúvel permanecerá, auxiliando na digestão. De acordo com o LiveStrong, uma maçã de 3 polegadas de diâmetro tem 4,4 gramas de fibra. Remover a casca de uma maçã reduzirá isso um pouco, mas você ainda obterá uma quantidade razoável de fibra em seu suco de maçã. De acordo com os alimentos mais saudáveis ​​do mundo, “a fibra encontrada na maçã pode combinar com outros nutrientes para fornecer o tipo de benefícios à saúde que você normalmente associaria apenas a quantidades muito maiores de fibra alimentar”. Estranho, mas verdadeiro! O bônus com as maçãs é que elas também contêm flavonóides, fitonutrientes e outras vitaminas e minerais que são extremamente benéficos para o seu corpo. Eles são uma fruta muito popular quando se trata de monitorar o açúcar no sangue também. As maçãs também podem ajudar com doenças cardíacas e na regulação dos níveis de gordura no sangue. Os Alimentos Mais Saudáveis ​​do Mundo nos dizem que “Os efeitos de redução de gordura da maçã têm sido tradicionalmente associados ao seu teor de fibra solúvel…”, o que prova que, ao espremer maçãs, você está se apegando ao seu ativo mais importante! 2. Kiwi O kiwi é outra fruta rica em fibras e pobre em açúcar. De acordo com Health.com, apenas 1 xícara de kiwi tem 5 gramas de fibra. A bondade não pára por aí embora. Há também toneladas de outros nutrientes benéficos que você estará ingerindo também. Os alimentos mais saudáveis ​​do mundo mostram que o kiwi é carregado com vitamina C, K e E, cobre, fibra, manganês, cobre, folato e potássio. Eles continuam explicando que a fibra do kiwi ajudará a ligar e remover toxinas do cólon, o que pode ajudar na prevenção do câncer de cólon. O kiwi não apenas ajudará você a adicionar algumas fibras à sua dieta, mas também fornecerá uma série de outros benefícios. Os Alimentos Mais Saudáveis ​​do Mundo também explicam seus efeitos positivos na saúde cardiovascular, asma e degeneração macular. Outro bônus dos kiwis é que eles são super deliciosos e saborosos! Criar uma bebida de suco tropical será igualmente delicioso e aliviador! Você encontrará os melhores kiwis durante os meses de inverno e primavera de acordo com a California KiwiFruit. 3. Laranjas As laranjas são bem conhecidas por sua alta dose de vitamina C e, com isso, seus poderes de reforço imunológico. No entanto, as laranjas também contêm outro ingrediente mágico: a naringenina. A naringenina é um tipo de flavonóide. Os flavonóides são um tipo de fitonutriente que atuam como antioxidantes combatendo os radicais livres que causam danos às células do nosso corpo. Além de agir como um antioxidante, este flavonóide também ajuda no alívio da constipação. Verificou-se que a naringenina desempenha o papel de um laxante. Devido a isso, este estudo afirma: “A naringenina parece ser uma nova estratégia de tratamento alternativo para a constipação”. 4. Espinafre Não importa qual seja a sua saúde, é sempre bom comer verduras. No entanto, quando se trata de constipação, comer espinafre é ainda mais importante. Health.com afirma que apenas uma xícara de espinafre cozido contém 4 gramas de fibra. Já sabemos que a fibra é importante quando se trata de constipação, mas você sabia que o magnésio também é importante? Health.com explica que o magnésio pode realmente ajudar o cólon a se contrair e atrair água para ajudar a limpar melhor as coisas. Alguns médicos dão aos pacientes com constipação um laxante com magnésio – como os que você encontra na Amazon. Como prefiro a rota totalmente natural, sugiro apenas adicionar mais alimentos ricos em magnésio à sua dieta. Depois de experimentar o espinafre, você pode experimentar bananas, nozes, feijão e iogurte para obter ainda mais magnésio em sua vida. 5. Beterraba A beterraba é um vegetal incrível para comer – e suco. A beterraba contém uma ampla gama de vitaminas e nutrientes. De acordo com os alimentos mais saudáveis ​​do mundo, eles não apenas contêm antioxidantes e fitonutrientes, mas também são uma ótima fonte de: Potássio

Cobre

Fibra

Magnésio

Fósforo

Vitamina C

Ferro

Vitamina B6

Folato

Manganês Uau! Bastante currículo! Curiosamente, a beterraba também pode ser uma boa ferramenta para ver como seu trato digestivo está funcionando em primeiro lugar. De acordo com a nutricionista holística Joy McCarthy, mesmo que seus movimentos intestinais pareçam regulares, você pode não estar eliminando de forma eficaz. Fazer um “teste de beterraba” pode ajudá-lo a descobrir se você está eliminando dentro do intervalo preferido de 12 a 24 horas. Como você faz um teste de beterraba? Você simplesmente come algumas beterrabas e depois espera… para fazer cocô. Se você vir um movimento intestinal vermelho ardente em 24 horas ou menos, então você está digerindo as coisas muito bem. Se demorar mais de 24 horas para que os movimentos intestinais vermelhos apareçam, você tem um “tempo de trânsito lento” que pode ser ajudado aumentando a ingestão de fibras. Eu definitivamente sugiro aumentar sua absorção de fibras lentamente se seu corpo não estiver acostumado com isso. Claro, não se esqueça de beber muita água também! As 3 melhores receitas de sucos para constipação Antes de encerrar aqui, quero compartilhar algumas das minhas receitas favoritas de sucos para constipação. Como mencionado, você deve ter certeza de beber uma quantidade adequada de água ao fazer suco para ajudar seus intestinos e a fibra que está recebendo a funcionar corretamente. Caso contrário, aproveite! Receita nº 1: constipação de beterraba Ingredientes 3 beterrabas médias

2 maçãs verdes

2 cenouras

1 xícara de espinafre

1 colher de chá de chia ou linhaça Receita # 2: Soco de Alívio de Kiwi de Maçã Ingredientes 3 kiwis descascados

2 maçãs verdes

1 xícara de espinafre

½ limão descascado Receita # 3: Intensificador de Cítricos Intestinos Verdes Ingredientes 2 laranjas, descascadas

2 maçãs verdes

2 punhados de espinafre Se você está procurando ainda mais variedade em suas receitas de sucos, confira todos os vídeos de receitas de sucos disponíveis no YouTube. Considerações finais sobre sucos para constipação A constipação não é divertida para ninguém, mas o suco pode ajudá-lo a reverter a condição rapidamente. O suco é uma ótima maneira de liberar seu corpo e seu sistema digestivo com vitaminas e nutrientes importantes e adicionar algumas fibras solúveis em sua dieta. Algumas das melhores frutas para suco para constipação são kiwi, maçãs e laranjas. Alguns dos melhores vegetais para suco para constipação são espinafre e beterraba. Então, o que você acha? Você está pronto para combater a constipação da maneira natural? Eu sempre gosto de me poupar de uma ida ao médico, se puder, e descobrir como reverter minhas doenças por conta própria. Se você tiver algum remédio natural adicional para a constipação ou se gostar da minha sugestão de suco, compartilhe nos comentários abaixo! Fontes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

