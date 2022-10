Juicing para UTI CMIO

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suco

UTI Se você é mulher, é provável que tenha tido uma infecção do trato urinário (ITU) em algum momento de sua vida. Se você tiver muito azar como minha mãe, poderá sofrer com eles várias vezes por ano. Claro que os homens também podem ter ITUs, mas as chances para as mulheres são muito maiores devido à nossa fisiologia. Alguns especialistas colocam a incidência entre as mulheres tão alta quanto 1 em 2. (fonte) As infecções do trato urinário podem ser inconvenientes e desconfortáveis. Você se verá tomando antibióticos mais do que gostaria. E mesmo isso não garante que você fique livre de infecções. Jeffrey Henderson MD diz que nos últimos 10 a 15 anos ele viu um grande aumento nas infecções do trato urinário resistentes a antibióticos. Caramba. Desesperado para ajudar minha mãe, decidi pesquisar algumas maneiras naturais de tratar e prevenir infecções do trato urinário. Deixe a comida ser o seu remédio, como dizem. Juicing é minha obsessão atual, então comecei lá. Fiquei surpreso com os resultados que encontrei! Continue lendo para saber mais sobre sucos para uma UTI. O que é uma UTI? Uma infecção do trato urinário é apenas isso – uma infecção no trato urinário. Mas como isso acontece? A maioria de nós está familiarizada com o conceito de que a urina é estéril. Isso é verdade – sua urina não contém nenhum tipo de sujeira, como bactérias, vírus ou fungos. Infelizmente, esses microorganismos têm outras maneiras de entrar e infectar seu sistema urinário. As infecções geralmente começam no tubo que conecta sua bexiga ao mundo exterior – sua uretra. As bactérias podem facilmente entrar aqui pelo ânus (é por isso que é perfurado em nós, meninas, sempre limpar da frente para trás). E. coli é o principal culpado, geralmente encontrado no sistema digestivo. Da uretra, esses germes podem viajar até a bexiga e outros lugares. Os principais tipos de ITU com base na localização são: Uretrite – infecção na uretra

Cistite – infecção na bexiga

Pielonefrite – infecção nos rins. (fonte) Por que eu recebo UTIs? Como já mencionei, as mulheres correm maior risco de desenvolver uma ITU do que os homens. A razão para isso é dupla e, na verdade, bastante óbvia se você pensar sobre isso. Em primeiro lugar, no corpo das mulheres, os germes são mais facilmente transmitidos do ânus para a uretra simplesmente por causa da proximidade. Em segundo lugar, uma vez que as bactérias fazem um movimento, elas têm uma distância menor para cobrir nas mulheres – os homens têm uretras mais longas. Outros fatores de risco para ITUs são relações sexuais, infecções vaginais, certos tipos de dispositivos contraceptivos e má circulação de ar nas regiões inferiores. (fonte) Para mais detalhes, confira este vídeo: Sintomas de uma ITU Os sintomas de uma ITU diferem dependendo da região do sistema urinário envolvida. Alguns dos mais comuns incluem: Uma sensação de queimação durante a micção

Aumento da frequência na vontade de urinar. Mesmo se você encontrar pouco ou nada sai quando você vai.

Dor na parte inferior das costas ou abdômen inferior.

Urina com odor forte

Mudança na aparência da sua urina – pode parecer turva ou escura

Cansaço

Febre e/ou calafrios

Sangue na urina Como o suco pode ajudar na infecção do trato urinário? Juicing parece ser um elixir de boa saúde – era para mim de qualquer maneira. Isso me ajudou a perder peso e melhorar meus níveis de energia. Mas pode ajudar com algo tão específico quanto uma infecção urinária? A resposta é sim, até certo ponto. Não estou dizendo que você deve virar as costas para a medicina convencional. Muito pelo contrário na verdade. Acredito que alimentos e outros remédios naturais podem ser usados ​​juntamente com outros tratamentos, quando apropriado. Os sucos que listei neste artigo podem ser suficientes para evitar que uma ITU leve piore ou para evitar infecções futuras. Em casos mais graves, não há como evitar antibióticos, lamento dizer. Abaixo estão quatro maneiras baseadas em evidências nas quais o suco pode ajudar com um ITU. 1. Teor de Água A dica número um para manter as infecções do trato urinário afastadas é aumentar a ingestão de água. A razão para isso é que a água aumenta o volume de urina que você produz – lavando fisicamente as bactérias da sua uretra. Se você não consegue beber mais de oito copos de água sem sabor ao longo do dia, sucos são uma alternativa saudável. Ao contrário das águas aromatizadas que podem conter ingredientes artificiais e adoçantes, o suco é 100% natural. Não sugiro beber oito copos de suco por dia – os açúcares naturais ainda são açúcares. Em vez disso, adicione mais água à sua receita regular de suco para aumentar o volume. Isso não afetará muito o sabor e você obterá os benefícios adicionais da bexiga. Você também pode procurar receitas que usem frutas com alto teor de água, como melancia. 2. Proantocianidinas Você provavelmente já viu suplementos de cranberry à venda em sua farmácia local como um remédio para UTI. Caso contrário, é provável que alguém tenha recomendado que você beba suco de cranberry para curar sua ITU. Soa familiar? A razão por trás disso é uma família de produtos químicos naturais chamados proantocianidinas. As proantocianidinas são um tipo de polifenol encontrado principalmente em cranberries e mirtilos. Originalmente, acreditava-se que sucos de cranberry e similares combatiam as bactérias, alterando o pH da urina, tornando-a menos hospitaleira. Agora acredita-se que as proantocianidinas impedem que as bactérias grudem nas paredes da bexiga – como o Teflon para o seu sistema urinário! Uma revisão publicada na revista “Molecular Nutrition and Food Research” examinou nove ensaios sobre os poderes de combate às ITU das proantocianidinas. Os resultados foram promissores. Quatro estudos descobriram que cranberries “reduziram significativamente a incidência de ITUs sintomáticas em 12 meses em comparação com placebo/controle”. Notou-se, no entanto, que os efeitos colaterais eram comuns e muitos participantes desistiram de ensaios dessa natureza. É verdade que o suco de cranberry é um gosto adquirido! 3. Vitamina A Se você tem infecções do trato urinário regularmente e já está tomando antibióticos, adicionar mais vitamina A à sua dieta pode ajudá-los a funcionar melhor, descobriu um estudo. Neste estudo, doze pacientes que sofrem de ITUs recorrentes receberam “uma dose única de 200.000 UI de vitamina A, além da terapia antimicrobiana”. Durante um período de acompanhamento de seis meses, a infecção reduziu de 3,58 para 0,75 por 6 meses. Os pesquisadores concluíram que “a suplementação de vitamina A pode ter um efeito adjuvante no tratamento de infecções recorrentes do trato urinário”. Um adjuvante é uma substância que aumenta o efeito de um medicamento, por exemplo, a cafeína ajuda alguns analgésicos a funcionarem melhor. Felizmente, há muitas frutas e vegetais que são ótimas fontes de vitamina A. Eles podem ser facilmente incorporados ao seu regime de sucos. As folhas verdes são um bom começo, com a couve no topo da lista desse nutriente. 4. Vitamina C Embora pesquisas sugiram que o cranberry não funciona alterando o pH da urina, existem outras frutas que possuem esse mecanismo. Especificamente, frutas com alto teor de vitamina C. A vitamina C por outro nome é ácido ascórbico. Este ácido entra na sua urina e limita o crescimento de bactérias – pelo menos essa é a teoria. Demasiada vitamina C pode irritar sua bexiga, no entanto, não exagere. Você sabia que algumas vitaminas podem fazer você feliz? Leia mais aqui. Os 10 principais ingredientes de suco para combater infecções do trato urinário Se você estiver pronto para combater infecções do trato urinário de maneira natural, convém estocar os seguintes ingredientes de suco: Cranberries – pelo seu alto teor de proantocianidinas Amoras – como cranberries, mirtilos têm um alto teor de proantocianidinas Couve – 100 gramas deste superalimento contém 200% da sua dose diária de vitamina A e vitamina C. Abacaxi – 87% de teor de água e 100 gramas contém 79% da sua dose diária de vitamina C Cenouras – 100 gramas contém 334% de sua necessidade diária de vitamina A Morango – é 92% água Melancia – também 92% de água melão cantalupo – contém 90% de água Goiaba – 100 gramas de goiaba contém 380% da sua dose diária de vitamina C. Laranja – 100 gramas contém 88% de sua vitamina C diária (fontes 1, 2) Receitas de sucos para uma UTI Você pode pegar os dez ingredientes acima e combiná-los da maneira que quiser para a prevenção da ITU. Se você precisa de algumas ideias, aqui estão cinco ótimas receitas de sucos da blogosfera. Louco por suco de cranberries de Reiniciar com Joe Ingredientes: 1 xícara (230 g) de cranberries frescas

1 – 2 laranjas grandes

5 cenouras Instruções: Lave e prepare os ingredientes. Descasque as laranjas (e as cenouras se não forem orgânicas) Adicione todos os ingredientes ao espremedor e esprema. Suco refrescante de morango e melancia de Basílio Bem-aventurado Ingredientes: 3 xícaras de melancia em cubos

1 ½ xícaras de morangos, desengaçados

1 punhado pequeno de folhas de hortelã Instruções: Congele a melancia por 2-3 horas. Lave os morangos Adicione a melancia congelada, os morangos e as folhas de hortelã no liquidificador. Bata por 1-2 minutos até ficar homogêneo Suco de mirtilo muito berry da revista Food & Beverage Ingredientes: 2 xícaras de mirtilos

2 kiwis

10-15 morangos

1 xícara de folhas de hortelã Instruções: Lave e prepare os ingredientes. Corte os ingredientes para caber no espremedor Suco tudo! Suco verde matinal com menta e melão da Mente Corpo Verde Ingredientes: 1 punhado grande de hortelã

1 maço de folhas de couve

1/2 melão (somente carne e sementes)

1 pepino (retire a pele se não for orgânico) Instruções: Lave e prepare os ingredientes. Suco de sua hortelã e couve primeiro. Em seguida, esprema o melão. Por fim, esprema o pepino. Mexa e sirva imediatamente Suco de abacaxi verde magro de Reiniciar com Joe Ingredientes: 1 molho grande de espinafre

1/4 de abacaxi

1 limão Instruções: Lave e prepare os ingredientes. Descasque o limão Retire a casca do abacaxi Suco de todos os ingredientes juntos Precauções Sucos podem ser deliciosos e nutritivos, mas há algumas coisas a serem observadas – especialmente quando se trata de sucos para infecções do trato urinário. Se você já experimentou o suco de cranberry, sabe que pode ser difícil de digerir. Em alguns casos, quero dizer isso literalmente. Efeitos colaterais como DRGE (refluxo ácido) náusea e diarréia não são incomuns com suco de cranberry. Muito suco de cranberry também pode causar pedras nos rins se você for suscetível. Isto é devido ao seu alto teor de oxalato. Como sempre digo ao discutir remédios naturais – se você tem algum problema de saúde ou toma um medicamento regular, consulte seu médico antes de começar. Especialmente se você tomar anticoagulantes – o suco de cranberry pode interagir e causar sangramento. (fonte) Por fim, sempre consulte um médico se não notar uma melhora nos sintomas de ITU após 2 a 3 dias ou se tiver um ou mais destes sinais de alerta: Arrepios

Febre

Dor abdominal inferior

Dor nas costas As infecções renais podem se tornar graves e geralmente requerem antibióticos. Seu médico provavelmente coletará uma amostra de urina para identificar as bactérias envolvidas e fornecerá uma receita. Como evitar que uma ITU volte a ocorrer Junto com mudanças na dieta, como sucos, aqui estão algumas outras dicas para impedir que sua UTI volte, de novo… e de novo… e de novo. Não segure sua urina se puder evitar. Quando precisar, ir, vá o quanto antes. Sempre esvazie completamente a bexiga. Limpe da frente para trás depois de urinar. Tome banho em vez de tomar banho. Não use produtos perfumados em sua área de baixo. Estou falando de sprays de higiene feminina e produtos de banho perfumados. Tomar banho antes e urinar após a relação sexual. Evite usar certos contraceptivos – diafragmas, preservativos não lubrificados ou geleia espermicida. Evite roupas apertadas na metade inferior. Use roupas íntimas de algodão e não de nylon. Considerações Finais sobre Juicing para UTI Espero que com essas dicas você possa dar adeus à sua UTI. Caso contrário, você poderá reduzir um pouco a frequência e diminuir o uso de antibióticos. Estou tentando iniciar minha mãe no suco há algum tempo e acho que a convenci agora que compartilhei os benefícios do suco para uma infecção urinária. Ela tentou todos os antibióticos do livro, então, depois de consultar o médico, acho que vamos tentar alguns sucos de frutas com vitamina A juntos. E você, encontrou uma maneira natural de vencer as ITUs? Eu adoraria que você compartilhasse sua história nos comentários. Se você tem uma receita favorita de suco com vitamina A, C ou proantocianidinas, por favor me envie um link também! Referências: 1, 2, 3, 4 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report