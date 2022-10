Quais são os melhores óleos essenciais para hemorróidas?

Report This Content

Óleos essenciais

Hemoróides Se você já teve hemorroidas (também conhecidas como “pilhas”), sabe como elas podem ser desconfortáveis ​​e preocupantes. Se você ainda não os teve, é provável que os desenvolva em algum momento no futuro. Até 75% dos adultos na Europa e na América do Norte sofrem de hemorroidas em algum momento de suas vidas. (fonte) A boa notícia é que, na maioria dos casos, não é uma condição séria. As hemorroidas podem ser facilmente tratadas e prevenidas. Existem muitos cremes disponíveis em sua farmácia local que curam suas hemorroidas em uma semana ou duas, mas se você preferir algo mais natural, por que não experimentar óleos essenciais? Continue lendo para descobrir quais são os melhores óleos essenciais para hemorroidas. O que são hemorróidas? Hemorróidas ou “pilhas” aparecem quando as veias ao redor ou apenas dentro da passagem posterior ficam inchadas e inflamadas. (fonte) Você geralmente poderá vê-los se usar um espelho para examinar a área – eles parecem pequenos caroços sob a pele, muitas vezes descritos como um “cacho de uvas”. O que causa hemorróidas? Seu risco de desenvolver hemorróidas aumenta com a idade. Eles ocorrem mais frequentemente entre as idades de 45 e 65 anos. Os homens os têm mais do que as mulheres, mas é muito provável que uma mulher tenha hemorroidas durante a gravidez. A principal causa das hemorroidas é a constipação crônica, a falta de fibras na dieta e o esforço para mover as fezes com frequência. Por outro lado, a diarreia crônica também pode causar hemorroidas. Se você é obeso, fica sentado por longos períodos de tempo (especialmente no banheiro) ou tem histórico familiar de hemorroidas, também corre um risco maior. (fonte) Sintomas de hemorróidas Existem muitos sintomas que podem ser usados ​​para identificar se você tem ou não hemorróidas, mas o ideal é que você os faça o diagnóstico por um médico. Em casos leves, você pode não ter nenhum sintoma. Alguns dos sinais a serem observados são: Sangramento leve durante as evacuações. Isso geralmente é indolor e o sangue ficará vermelho brilhante – significando que veio perto da saída do seu sistema digestivo

Coceira, desconforto e dor na região anal

Caroços salientes ou ao redor do perímetro da região anal

Inchaço na região anal (fonte) Os melhores óleos essenciais para hemorroidas Existem algumas características para procurar em um óleo essencial para hemorróidas. Óleos com efeito refrescante ou anti-inflamatório reduzirão o inchaço e aliviarão a dor. Os óleos antibacterianos ou antimicrobianos ajudarão a prevenir a infecção, o que é de vital importância neste caso. Aqui estão alguns dos melhores óleos essenciais para hemorróidas: 1. Óleo da árvore do chá Algumas evidências sugerem que a aplicação de um gel contendo óleo de melaleuca reduz os sintomas de hemorroidas – como dor, inflamação e coceira. Também possui propriedades antimicrobianas. (fonte) 2. Óleo de Camomila O óleo de camomila contém produtos químicos que podem reduzir a inflamação e a dor. É teorizado que retarda os sinais em seu corpo que criam uma resposta de inchaço. (fonte) 3. Óleo de hortelã-pimenta O L-mentol é um composto naturalmente presente na hortelã-pimenta e plantas similares. Isso é o que dá ao óleo de hortelã-pimenta suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Tem um efeito refrescante que, tal como a aplicação de uma bolsa de gelo, alivia a dor e modera a inflamação. Também reduz o prurido. (fonte) 4. Óleo de eucalipto Esta árvore australiana tem um impacto poderoso quando se trata de propriedades curativas. É antibacteriano e antifúngico, também é sugerido que tenha propriedades anti-inflamatórias e de alívio da dor. Sempre dilua o óleo de eucalipto antes de aplicá-lo na pele, pois pode causar irritação. (fonte) 5. Óleo de Gualtéria A gaultéria contém uma forma natural de aspirina. Reduz a dor e o inchaço e também mata os germes na pele. (fonte) 6. Óleo de Incenso Ainda não há evidências suficientes para explicar como o óleo de incenso funciona, no entanto, ele é usado há muito tempo como analgésico. (fonte) 7. Óleo de Alecrim Um estudo em animais publicado no “Biological & Pharmaceutical Bulletin” mostrou que o ácido rosmarínico preveniu a inflamação. O beta-cariofileno é outro componente do óleo de alecrim que também pode ser eficaz no alívio da dor. (fonte) 8. Óleo de tomilho O óleo de tomilho contém carvacrol, um composto que se acredita ser responsável por seus efeitos anti-inflamatórios. Atua de maneira semelhante a muitos medicamentos farmacêuticos – reduzindo as enzimas envolvidas na inflamação em até 75% (fonte) Como usar óleos essenciais para hemorróidas Os óleos essenciais são muito concentrados e podem causar irritação quando aplicados diretamente na pele. Sempre dilua com água ou óleo carreador, como óleo de amêndoa, óleo de jojoba, azeite, óleo de coco ou óleo de semente de uva na proporção de 1 gota de óleo essencial para 1 colher de sopa de carreador. Uma vez que o óleo essencial tenha sido diluído, você pode aplicar uma pequena quantidade diretamente na área afetada usando um algodão. Alternativamente, você pode adicionar um pouco de óleo essencial diluído a um lenço umedecido e usá-lo para limpar a área. Outra opção é tomar um banho morno com algumas gotas de óleo essencial. Isso permitirá que você se beneficie dos efeitos tópicos e da aromaterapia. Finalmente, se você está sofrendo de muita dor e inflamação com suas hemorroidas, pegue uma tigela de água fria, adicione 2-3 gotas de óleo essencial e misture. Mergulhe um pano na água e, em seguida, esprema-o para criar uma compressa fria. Segure a compressa contra a área por alguns minutos para acalmar a inflamação. (fonte) Outras dicas para tratamento e prevenção de hemorroidas Se você sofre de constipação, deve ajustar sua dieta para incluir mais fibras ou suas hemorroidas continuarão voltando. Coma muitas frutas, vegetais e grãos integrais e beba muitos líquidos para manter seu sistema digestivo saudável. Depois de ter hemorroidas, é essencial manter a área limpa para evitar infecções, especialmente depois de usar o banheiro. Tomar um banho pode ajudar, e usar lenços umedecidos no lugar do papel higiênico é uma boa ideia. Tente aumentar sua atividade física, mesmo caminhar por 30 minutos por dia pode ajudar bastante na prevenção de hemorroidas. Se você está acima do peso, perder alguns quilos também pode ajudar. Se você tiver muita dor na área, tente usar uma compressa fria ou tomar um analgésico como ibuprofeno ou paracetamol. Sempre evite forçar ao evacuar, pois cria pressão nas veias do reto. Não fique sentado no vaso sanitário por muito tempo. Quando você tiver vontade de ir ao banheiro, não espere muito tempo e segure-o, pois isso pode causar fezes secas, aumentando o risco de hemorroidas. Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária. O seu médico irá determinar qual o tratamento mais adequado para o seu caso. (fonte) Cuidados Se você está preocupado com hemorroidas, ou elas não melhoram depois de uma semana ou mais, é sempre melhor consultar seu médico. Você pode se sentir envergonhado ou apreensivo, mas eles veem esse tipo de coisa o tempo todo. O sangramento da passagem posterior pode ser causado por condições mais graves, como câncer colorretal, por isso é melhor prevenir do que remediar e descartar isso antes de se tratar em casa. Se você tiver muito sangramento, tontura, uma mudança significativa nos hábitos intestinais, suas fezes estiverem muito escuras ou se houver coágulos de sangue misturados às fezes, você deve consultar um médico imediatamente. (fonte) Muitos óleos essenciais não são seguros para uso se você estiver grávida ou sofrendo de uma condição de saúde contínua. Verifique o rótulo ou pergunte ao seu profissional de saúde se isso se aplica a você. Conclusão Espero que este artigo ajude você a se livrar de suas hemorroidas. É importante tratá-los assim que você os notar, pois geralmente pioram com o tempo. Lembre-se, não é nada para se envergonhar, os profissionais de saúde atendem pacientes com hemorroidas quase todos os dias, então faça o check-out rapidamente – quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você estará livre de hemorróidas! Referências: 1, 2, 3, 4, 5 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

