Quais são as opções de tratamento natural H. Pylori?

Você provavelmente nunca ouviu falar do H. Pylori, mas dois terços da população mundial estão infectados com ele! (fonte) Tive azar – comecei a notar os sintomas de uma úlcera estomacal se desenvolvendo no início dos meus 20 anos.

Achei que era resultado do estresse dos meus estudos universitários, mas meu médico me disse que eu tinha uma infecção por H. pylori.

Prescreveram-me uma boa dose de antibióticos e pílulas supressoras de ácido. Embora eu esteja relutante em tomar antibióticos porque eles deixam você mais suscetível a infecções mais tarde, a dor era tão forte que eu apenas fiz o que me foi dito.

Os sintomas diminuíram por algumas semanas, mas depois voltaram.

Foi-me dito que eu precisaria continuar tomando pílulas supressoras de ácido, provavelmente pelo resto da minha vida. Não era isso que eu queria ouvir aos 23 anos de idade, então comecei a procurar alternativas.

Fiquei agradavelmente surpreso com as evidências que encontrei – continue lendo para descobrir quais são as opções de tratamento natural do H. pylori.

O que é H. Pylori?

H. pylori é a abreviação de “Helicobacter pylori” – um tipo de bactéria que vive no revestimento do estômago. É um sujeitinho em forma de espiral, vale o que vale. (fonte)

H. Pylori e úlceras

A maioria de nós presume que as úlceras estomacais se devem a períodos de alto estresse ou à ingestão de alimentos condimentados. Essa era a opinião da comunidade médica também, até recentemente.

Embora estes sejam fatores que podem agravar as úlceras estomacais, o principal culpado pela criação de úlceras é o H. pylori. Esta bactéria é a causa de entre 80 e 90% de todas as úlceras estomacais e intestinais superiores.

Como o H. pylori causa úlceras? Seu estômago se protege liberando um ácido forte que deve matar bactérias e outros males. Ele também tem uma camada protetora de muco que reveste o interior.

H. pylori se adaptou para sobreviver apesar do ácido estomacal. Não só isso, mas também produz substâncias que enfraquecem a camada protetora de muco, facilitando a ocorrência de danos causados ​​pelo próprio ácido do estômago.

Uma vez que a camada protetora é quebrada, o ácido queima as paredes do estômago, levando a uma ou mais úlceras dolorosas. Se isso não fosse ruim o suficiente, o H. pylori também interfere na cura, então você fica preso em um círculo vicioso até poder chutar o H. pylori para o meio-fio. (fonte)

H. Pylori e outras doenças

As úlceras estomacais são terríveis, mas o H. pylori não para por aí. H. pylori tem sido associada a inúmeras outras doenças, incluindo câncer. H. pylori foi identificado como a principal causa de câncer gástrico. É teorizado que a inflamação e os danos causados ​​pelas bactérias eventualmente levam a mutações cancerígenas. (fonte)

Outras condições ligadas à infecção por H. pylori são: acidente vascular cerebral, aterosclerose, resistência à insulina, doença autoimune, doença cardíaca e distúrbios da pele. (fonte)

Sintomas da infecção por H. Pylori

Nos estágios iniciais da infecção por H. pylori, você não terá nenhum sintoma. A única maneira de detectá-lo é ter exames realizados por um médico. À medida que avança, você notará o seguinte:

Dor ou queimação no abdômen

Náusea

Arrotos aumentados

Diminuição do apetite

Inchaço

Perda de peso inexplicável

(fonte)

Tratamento convencional para H. pylori

O tratamento convencional para a infecção por H. pylori começa com um teste diagnóstico. Normalmente, é realizado um “teste de respiração de ureia”, no qual você bebe uma bebida especial e, em seguida, sua respiração é analisada em busca de produtos metabólicos da bactéria. Você também pode precisar de exames de sangue ou uma endoscopia (câmera no esôfago) para verificar se há câncer. (fonte)

Quando a presença de H. pylori for confirmada, você provavelmente receberá uma “terapia tripla”. Trata-se de três medicamentos diferentes – 2 comprimidos de antibióticos e 1 bloqueador de ácido. Você vai tomá-los por pelo menos uma semana. Você pode precisar continuar com o bloqueador de ácido por mais tempo. (fonte)

Por que usar o tratamento natural para H. Pylori?

Se a terapia tripla funciona, por que usar tratamentos naturais para H. pylori? Bem, a questão é que a terapia tripla nem sempre funciona. Na verdade, ele falha em mais de 20% dos casos. (fonte)

Como os antibióticos são usados ​​em excesso na maioria dos países hoje em dia, a bactéria se adaptou para resistir a eles. (fonte) Os antibióticos também têm efeitos colaterais desagradáveis, como náuseas, vômitos e eliminação de todas as bactérias “boas” em seu sistema.

Quanto às pílulas bloqueadoras de ácido – pode parecer uma boa ideia quando o ácido do estômago está queimando sua carne. No entanto, há algumas evidências que sugerem que a redução dos níveis de ácido permite a proliferação de bactérias mais desagradáveis. Os sintomas geralmente retornam quando você para de tomar o bloqueador de ácido, deixando-o dependente desses medicamentos caros por toda a vida. (fonte) Você pode ver agora por que uma opção natural é atraente, certo?

Opções de tratamento natural H. Pylori

1. Gengibre

O gengibre é uma planta muito útil – na medicina e na alimentação. Tem sido usado como um remédio natural para enjoos matinais e enjoos de viagem com ótimos resultados. O extrato de gengibre demonstrou inibir o crescimento de H. pylori in vitro e também prevenir a formação de úlceras. (fonte)

2. Brotos de brócolis

Fiquei surpreso ao saber que brócolis velho e chato é eficaz no tratamento de muitas doenças. Eu sabia que era rico em fibras, mas seus poderes vão além disso. Um estudo em “Digestive Diseases and Sciences” descobriu que 78% dos participantes que comeram brotos de brócolis duas vezes ao dia por 7 dias tiveram resultado negativo para infecção por H. pylori. Acredita-se que isso se deva aos altos níveis do composto “sulforaphane”. (fonte)

3. Tomilho

O tomilho não é apenas um tempero delicioso para o seu jantar assado, é também um dos antibacterianos naturais mais potentes. Um estudo mostrou que o extrato de tomilho tem “um efeito inibitório significativo sobre o H. pylori, reduzindo seu crescimento e a potente atividade da urease”. (fonte)

4. Probióticos

Eu sou um grande fã de probióticos, ou seja, alimentos ou suplementos contendo bactérias “boas” para manter nosso sistema digestivo saudável. Um estudo em “Alvos de drogas de inflamação e alergia” descobriu que um terço dos participantes experimentou a erradicação completa do H. pylori. (fonte)

Os probióticos funcionam ocupando todo o espaço e recursos do seu sistema digestivo, eliminando as bactérias “ruins”. Se você quiser incluir alimentos probióticos em sua dieta, experimente iogurtes naturais, picles, sopa de missô e chucrute.

5. Suco de Cranberry

Eu sempre recorro ao suco de cranberry quando percebo os sintomas de uma infecção do trato urinário, mas nunca pensei em tomá-lo para o meu sistema digestivo. Assim como no sistema urinário, o cranberry pode impedir que as bactérias grudem no revestimento do estômago. Um estudo recomendou um copo de suco de cranberry diariamente. A taxa de sucesso é bastante baixa em 14%, mas vale a pena tentar. (fonte)

6. Alcaçuz

Outro remédio natural delicioso – o alcaçuz é usado há centenas de anos na Medicina Tradicional Chinesa. O extrato de alcaçuz protege o estômago e o revestimento digestivo do ácido. Também ajuda a reparar a camada de muco na azia. Em alguns estudos, até superou os medicamentos anti-úlcera padrão. (fonte)

7. Curcumina

A curcumina é o composto ativo do açafrão da especiaria indiana. É frequentemente usado em caril, mas tem um impacto poderoso quando se trata de benefícios para a saúde. Entre estes está a capacidade de inibir o crescimento de H. pylori. (fonte)

8. Alho

Os mesmos compostos responsáveis ​​pelo odor e sabor característicos do alho conferem efeitos medicinais. Verificou-se que o consumo de alho diminuiu a ocorrência de câncer gástrico. No entanto, outros estudos usando alho contra H. pylori deram resultados mistos.

Extrato de alho foi encontrado para reduzir a gastrite em animais de laboratório. Um estudo de 7 anos em humanos não encontrou nenhuma mudança na ocorrência de câncer gástrico como resultado da suplementação de alho, enquanto o tratamento convencional com H. pylori produziu uma redução de 39%. (fonte)

9. Chá Verde

O chá verde é bem conhecido na comunidade de saúde e nutrição. Na verdade, é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Estudos in vitro mostraram que o chá verde tem forte atividade antibiótica contra H. pylori. Também diminuiu a inflamação e o sangramento em camundongos de laboratório. (fonte) Beber chá verde diariamente parece uma boa ideia para a proteção do estômago.

10. Vinho Tinto

Eu não sou um grande bebedor, mas se você puder usar vinho tinto como remédio, talvez eu me convença a tomar um copo no jantar. As evidências são promissoras. Verificou-se que o composto “resveratrol” do vinho inibe a atividade do H. pylori. Também tem um efeito protetor no revestimento do estômago. (fonte)

Outras dicas

Quando você está sofrendo com os sintomas da infecção por H. pylori, há algumas mudanças no estilo de vida que ajudarão a reduzir a dor e mais danos ao revestimento do estômago.

Primeiro de tudo, você precisa cortar certos alimentos de sua dieta. Alimentos picantes, cafeína e bebidas com alto teor de ácido, como refrigerantes e sucos cítricos, podem levar ao refluxo e à dor em queimação. Alimentos gordurosos e grandes quantidades de álcool são um não-não.

Fumar é sempre uma má ideia, mas além de causar câncer, doenças pulmonares e cardíacas, retarda o processo de cicatrização quando você tem uma úlcera.

Fumar também aumenta a probabilidade de sua úlcera se repetir depois de se livrar dela, então abaixe esses cigarros!

Você precisa ter muito cuidado com analgésicos quando tiver úlceras estomacais. Você pode pegar um pacote de pílulas quando sente uma dor no estômago, mas uma classe de analgésicos chamada “AINEs” pode piorar muito. Aspirina, ibuprofeno e naproxeno estão nesta classe. Os AINEs reduzem os níveis de produtos químicos protetores no estômago, portanto, nunca os tome se sofrer de úlceras. Em vez disso, tente paracetamol. (fonte)

Conclusão

Espero que este artigo tenha esclarecido suas condições estomacais e as opções naturais de tratamento para H. pylori. Claro, você deve sempre ter seus sintomas avaliados por um médico para descartar o câncer gástrico antes de recorrer a remédios naturais.

Achei alguns dos métodos acima úteis depois que a terapia tripla já havia falhado. Agora mantenho uma vigilância rigorosa na minha dieta e sofro de azia apenas ocasionalmente.

