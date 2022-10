Report This Content

Suplementos

Sintomas Costuma-se dizer que a perda de peso é simples, mas raramente fácil. É simples porque o conceito básico é gastar mais energia do que você consome. É difícil, porque nós humanos temos uma relação complexa com a comida. Eu posso me relacionar com isso pessoalmente – já faz quase 10 anos desde que eu perdi 100 libras. Foi uma jornada longa e desafiadora. Muitas vezes considerei recorrer a pílulas de perda de peso nos momentos mais difíceis. Eu nunca fiz porque eu estava com medo. Há tantas histórias de horror sobre efeitos colaterais desagradáveis ​​e até mesmo consequências fatais. Agora tive tempo para estudar a ciência dos inibidores de apetite à base de plantas. Os inibidores de apetite à base de plantas funcionam? E quais são os melhores? Controle de apetite para perda de peso A experiência de perda de peso é diferente para todos. Todos nós enfrentamos desafios pessoais. Talvez você lute com o conforto da alimentação (como eu!). Talvez a comida seja uma grande parte de sua vida social e pedir salada toda vez que você sai faz você se sentir um pária. Algo que a maioria de nós experimentará ao diminuir o tamanho da porção é a fome. Nossos corpos se adaptam à quantidade de alimentos que normalmente comemos. Mesmo que isso seja demais. É muito mais difícil resistir aos desejos quando sua barriga está roncando. Muitas vezes me vi comendo junk food se estivesse com fome depois de um jantar de baixa caloria, em vez de comer os lanches vegetarianos saudáveis ​​​​que pré-preparei. Depois de alguns deslizes, percebi que me manter cheia me ajudava a manter o controle da minha dieta. Pode ser difícil ficar cheio quando você está tentando cortar calorias. Tentei aumentar minhas refeições com carne magra e fibras, mas isso tornou uma rotina muito chata. Acho que pílulas supressoras de apetite podem ser uma boa opção se você não tiver tempo ou inclinação para equilibrar suas refeições dessa maneira. Claro que não é uma solução a longo prazo, mas pode ser o ponto de virada para o seu sucesso na perda de peso. A teoria por trás dos inibidores de apetite Apetite é o desejo de comer. Está relacionado à fome – uma sensação física que nosso corpo cria quando “precisa” que comamos. Embora humanos saudáveis ​​possam sobreviver por semanas sem comida, sentimos fome muito mais rapidamente. Geralmente apenas algumas horas depois de comer. (fonte) Faz sentido querer suprimir esse sentimento ao fazer dieta. Há algumas maneiras de fazer isto. Se nosso estômago estiver esticado, por exemplo, depois de comer uma grande refeição, nosso corpo envia um sinal ao nosso cérebro que nos faz sentir cheios. Podemos enganar nossos cérebros enchendo nosso estômago com substâncias de baixa ou nenhuma caloria, como fibras. Também podemos desacelerar nosso sistema digestivo para que a comida permaneça por mais tempo. Isso prolonga os sinais “cheios” também. Outros nutrientes interagem diretamente com esses sinais. Os hormônios envolvidos no apetite são a grelina, que causa fome e a leptina, que causa saciedade. (fonte) Os melhores inibidores de apetite à base de plantas 1. Caralluma Fimbriata Caralluma Fimbriata é um cacto comestível nativo da Índia, Ásia e África. Ele tem sido usado por índios tribais para suprimir a fome e aumentar a resistência. (fonte) O mecanismo exato para a supressão do apetite não é compreendido, no entanto, acredita-se que seja devido a compostos chamados glicosídeos de pregnano. A planta supressora de apetite Hoodia tem as mesmas substâncias. (fonte) Em um estudo randomizado controlado por placebo, adultos com excesso de peso receberam um suplemento de Caralluma fimbriata por 60 dias. A circunferência da cintura e os níveis de fome ao longo dos 60 dias diminuíram significativamente no grupo do suplemento quando comparados com o placebo. Outro estudo foi realizado em crianças com Síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi é um distúrbio congênito associado a dificuldades de aprendizagem e alimentação obsessiva. Um terço dos participantes que tomaram o suplemento de caralluma fimbriata notaram uma diminuição significativa nos excessos. Nenhuma toxicidade significativa ou efeitos colaterais foram reconhecidos para Caralluma Fimbriata. (fonte) No entanto, não foi usado como suplemento por tempo suficiente para garantir sua segurança. Você pode comprar o suplemento Caralluma fimbriata aqui. 2. Glucomanano Glucomannan é uma fibra que vem da raiz da planta konjac (Amorphophallus konjac). É também o principal ingrediente do macarrão shirataki. Ele age como um inibidor de apetite, absorvendo água no estômago e intestinos para formar um grande volume. A inclusão de fibras em sua dieta demonstrou promover e prolongar a plenitude, ajudar na adesão a dietas de baixa caloria e incentivar hábitos alimentares saudáveis. (fonte) Um estudo descobriu que o glucomanano causou “uma diminuição significativa no desejo de comer após 90 minutos”. Dos três suplementos de fibra comparados em um estudo, o glucomanano foi considerado o mais eficaz para perda de peso. Outro estudo deu a adolescentes um suplemento de glucomanano 90 minutos antes de apresentá-los com uma refeição de pizza à vontade. O grupo glucomanano consumiu muito menos do que os grupos controle. Glucomannan é uma fibra dietética segura. Os efeitos colaterais incluem diarréia e dor de estômago, mas estes são reduzidos com a redução da dose. Se você tem diabetes, consulte seu médico antes de tomar glucomanano, pois pode afetar o açúcar no sangue. Você pode comprar glucomanano aqui. 3. Chá de Erva Mate A erva-mate ou Ilex paraguariensis é uma árvore florida. Suas folhas são usadas para fazer chá no Oriente Médio e na América do Sul. (fonte) A erva-mate contém cafeína e outros produtos químicos que estimulam o cérebro, coração, vasos sanguíneos e outros sistemas do corpo. Acredita-se que a cafeína seja responsável pela maioria dos efeitos supressores do apetite da erva-mate. (fonte) Em um estudo em roedores, a erva-mate causou reduções significativas no peso corporal e na ingestão de alimentos. Verificou-se que libera sinais de plenitude por vários mecanismos no corpo. Outro estudo deu erva-mate a mulheres com excesso de peso, seguido de um almoço à vontade. O grupo erva-mate comeu muito menos do que o grupo placebo. Devido ao seu teor de cafeína, a erva-mate pode causar insônia, inquietação, dor de estômago, náusea, pressão alta e dor de cabeça. WebMD diz que “quando ingerida em grandes quantidades ou por longos períodos de tempo, a erva-mate é possivelmente insegura”. Você pode comprar o Chá de Erva Mate aqui. 4. Extrato de Açafrão Açafrão, ou Crocus sativus é uma flor comumente usada como tempero. Na verdade, é a especiaria mais cara do mundo devido ao grande volume de flores necessário para produzir o pó. (fonte) Diz-se que o açafrão “limpa o estômago, aumenta a digestão dos alimentos, fortalece o estômago e diminui o apetite”. (fonte) Um estudo randomizado, controlado por placebo e duplo-cego deu suplementos de extrato de açafrão a mulheres com excesso de peso, sem restrições em sua dieta. Após 8 semanas, houve uma redução de peso significativamente maior no grupo açafrão em comparação com o placebo. Concluiu-se que o açafrão reduziu o lanche e cria uma sensação de saciedade que contribuiu para a perda de peso. O açafrão provavelmente não é seguro para mulheres grávidas ou amamentando. Os efeitos colaterais incluem boca seca, ansiedade, tontura, sonolência, náusea e dor de cabeça. (fonte) Você pode comprar extrato de açafrão aqui. 5. Garcinia Cambogia Garcinia cambogia é uma pequena árvore nativa da Índia e do Sudeste Asiático. A casca da fruta (Tamarindo Malabar) contém um composto chamado ácido hidroxicítrico que tem propriedades medicinais. (fonte) O ácido hidroxicítrico pode suprimir o apetite e inibir a síntese. Em ratos, foi demonstrado que aumenta a serotonina, um neurotransmissor envolvido na regulação do apetite. (fonte) Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo deu aos participantes suplementos de garcinia cambogia com uma dieta rica em fibras e baixa caloria por 12 semanas. Não houve diferença na perda de peso entre o grupo que recebeu o suplemento e o placebo. (fonte) No entanto, outro estudo observou uma diferença de 1,3 kg na perda de peso ao longo de 12 semanas em favor da garcinia cambogia. Neste momento, a evidência não é suficiente para aconselhar sobre o uso deste suplemento ou de outra forma. Você pode comprar garcinia cambogia aqui. 6. Extrato de Chá Verde O chá verde é um produto feito a partir da planta Camellia sinensis. O chá verde contém antioxidantes de cafeína e polifenóis. Um estudo sobre o efeito das catequinas polifenólicas na perda de peso sugeriu que elas aumentam a atividade do sistema nervoso, aumentando o gasto energético e promovendo a oxidação da gordura. A cafeína “pode agir sinergicamente” com as catequinas. (fonte) Um estudo examinou o efeito do chá verde no apetite, medindo o consumo de calorias após tomar o extrato e comparando com o placebo. O grupo que tomou o suplemento consumiu 8% menos calorias. (fonte) Um estudo combinou chá verde com fibra e cafeína para fazer uma bebida para perda de peso. Quando comparado aos controles, o grupo que recebeu a bebida ativa teve “as menores taxas de fome e as maiores classificações de saciedade”. Eles também tiveram a menor ingestão de calorias na refeição seguinte. (fonte) O chá verde é útil para perda de peso tanto como bebida quanto como extrato em forma de suplemento. Você pode comprar extrato de chá verde aqui. 7. Goma Guar A goma guar é uma fibra dietética derivada da semente da planta guar. Como outras formas de fibra, pode impedir a absorção de gordura e ajuda você a se sentir satisfeito. (fonte) Um estudo mostrou que tomar goma de guar com três refeições diárias aumentou significativamente a plenitude. Isso leva à redução da ingestão de calorias durante todo o dia. Outro estudo apoiou esse achado. Um estudo adicionou goma de guar aos biscoitos e os apresentou aos participantes em um cenário de cinema. Quando comparados com os participantes que receberam biscoitos placebo, as pessoas ficaram satisfeitas após menos biscoitos de goma guar. Em uma comparação de três diferentes suplementos de fibra – uma bebida de goma de guar, uma bebida de farelo de trigo, uma bebida de beta-glucana de aveia e um controle, o desejo de comer foi menor para o grupo de goma de guar. (fonte) Quando se trata de perda de peso, nem todas as fibras são criadas iguais. Parece que a natureza viscosa da goma de guar é a chave para a supressão do apetite. Verificou-se que as fibras menos viscosas são menos potentes a este respeito. (fonte) Os efeitos colaterais da goma de guar incluem fezes soltas e gases, mas estes desaparecem após alguns dias ou com a diminuição da dose. Você pode comprar goma de guar aqui. A controvérsia Como você pode ver nos suplementos de ervas que discuti acima, há uma grande variação na eficácia e segurança. Os suplementos dietéticos são considerados alimentos, não medicamentos nos EUA, portanto não são regulamentados pela Food and Drug Administration (FDA). Um grande susto no mercado de suplementos para perda de peso que a maioria de nós se lembrará é a efedrina. Foi retirado do mercado em 2004 após relatos de sérios riscos à saúde. Infelizmente, os dados são limitados quando se trata de muitos dos produtos no mercado, apesar de seu uso generalizado. Os estudos que existem são muitas vezes de baixa qualidade, por exemplo, estudos pequenos, inconsistência com o peso corporal do participante, variação na duração dos estudos, uso de exercícios e diferentes dosagens. (fonte) Tudo isso torna muito difícil para alguém sem formação médica ou de saúde fazer as escolhas certas. Cuidados Se você estiver comprando um inibidor de apetite à base de plantas, verifique se ele vem de uma fonte confiável. Muitas lojas online vendem produtos não regulamentados que podem conter substâncias nocivas com efeitos colaterais mortais. Se você não tiver certeza sobre um produto, é uma boa ideia discuti-lo com seu médico ou farmacêutico. Isso se torna vital se você tiver uma condição de saúde contínua ou tomar um medicamento prescrito, pois muitos suplementos podem interagir. Claro que a melhor maneira de garantir a perda de peso é controlar o tamanho das porções e incluir exercícios como parte de sua rotina. Os inibidores de apetite à base de plantas são apenas uma ajuda temporária, não um substituto para um estilo de vida saudável. Você não deve tomar esses suplementos a longo prazo. Conclusão Pessoalmente, estou muito hesitante em usar a maioria dos inibidores de apetite à base de plantas. Eu gosto de usar chás em vez de comprimidos, pois acho que são mais seguros. No entanto, acho que os suplementos de fibra, como o glucomanano, são uma boa opção. A fibra é basicamente inerte e não apenas ajudará na perda de peso, mas também a ingestão diária recomendada pode ajudar a prevenir o câncer de cólon. Se eu tivesse que perder peso novamente, provavelmente escolheria um suplemento de glucomanano. Referências: 1, 2, 3, 4 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

